Venerd 13 Febbraio 2026
"IL RISTORANTE TIPICO... D'INVERNO"

Dal 14 febbraio al 1° marzo i Ristoranti Tipici di Verona celebrano i sapori dell’inverno con menù a chilometro zero, valorizzando i prodotti stagionali del territorio in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica.

Con il "Il Ristorante tipico...d'Inverno" riprende il ciclo degli appuntamenti stagionali avviati con successo dalla primavera 2018.
Il ”Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese” ha istituto l'elenco denominato "Ristorante tipico – Verona" nel quale vengono inseriti i Ristoranti che attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale fanno scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondonola conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione
Il Comune di Verona, in collaborazione con i "Ristoranti Tipici" di Verona, ha intrapreso una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e, nel contempo, ad incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti.
"Il ristorante d’inverno rappresenta una vera ricchezza per il nostro territorio, - ha sottolineato l'assessora al commercio e alle attività produttive, Alessia Rotta - anche in una stagione in cui la terra riposa. Crediamo che si possa e si debba mangiare a chilometro zero. È la strada che abbiamo scelto, ed è anche quella che sostiene concretamente il nostro territorio. Questo presidio è reso ancora più solido dalla collaborazione con importanti partner territoriali come Coldiretti. Inoltre, l’approvazione e la bollinatura dell’Asl confermano la serietà del progetto. La sinergia con Campagna Amica è per noi fondamentale. Dal punto di vista commerciale – ha concluso Rotta - vediamo una crescente richiesta, da parte del territorio, di presidi fissi con vendita diretta. Le numerose richieste che riceviamo per attivare questo tipo di offerta ci rassicurano: stiamo andando nella direzione giusta".

Nei ristoranti tipici i piatti tradizionali rappresentano il 65% dell'offerta gastronomica questi ultimi devono essere preparati nella cucina del locale utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto. I titolari dei ristoranti si sono impegnati ad organizzare eventi periodici, utilizzando ogni volta prodotti stagionali come filo conduttore dei menù.
Quattro volte nell'arco di un anno, per un periodo di tempo di circa quindici giorni, nei ristoranti aderenti vengono offerti al pubblico menù aventi come protagonisti i prodottitipici presceltinelle loro diverse possibilità di utilizzo.
Franca Castellani, presidente di Agrimercati di Campagna Amica che per conto di Coldiretti Verona gestisce i Mercati a Km Zero, che ha detto: "La sinergia tra Coldiretti, l’Amministrazione comunale e i ristoratori aderenti non è una semplice collaborazione: è un impegno concreto volto a consolidare il legame vitale tra la produzione agricola locale e l'eccellenza della ristorazione del nostro territorio”.

Nell'edizione invernale in corso, che durerà dal 14 febbraio allƇ marzo, i ristoranti tipici utilizzeranno i seguenti prodotti locali declinati nelle possibili varianti: il radicchio rosso, la verza Michelina, il broccolo di Custoza, il porro, le patate ed il salame.
I prodotti saranno forniti dalle Aziende Agricole di Campagna Amica aderenti al progetto di Coldiretti e dalle seguenti in particolare:Azienda Agricola Poli Graziano di Oppeano, Società Agricola Quei Mille di Arienti Eleonora e C. e l'Azienda Agricola La Palazzina di Merlin Filippo.
