Domenica 15 Febbraio 2026
Para apasionadas y apasionados de la lengua de Miguel de Cervantes Saavedra… - Per appassionate e appassionati della lingua di Miguel de Cervantes Saavedra…

Para apasionadas y apasionados de la lengua de Miguel de Cervantes Saavedra… - Per appassionate e appassionati della lingua di Miguel de Cervantes Saavedra… Queridos sociosas y simpatizantes de ACIS, Associazione Culturale Italo - Spagnola, Verona. Es un verdadero placer presentaros el nuevo calendario de tertulias ACIS – Primavera 2026, una cita ya imprescindible para todos aquellos que aman la lengua y la cultura españolas. ACIS, la Associazione Culturale Italo Spagnola sin ánimo de lucro, sigue apostando por estos encuentros en español como un espacio vivo de diálogo, aprendizaje y convivencia. Las tertulias están abiertas a todo el mundo y ofrecen una magnífica oportunidad para practicar el idioma de forma natural, intercambiar opiniones y dejarse inspirar por temas culturales, sociales y de actualidad. Podéis intervenir libremente en la conversación o simplemente venir a escu en cualquier caso, vuestra presencia hará que cada encuentro sea único. Nos alegra especialmente anunciar que, también en esta edición, tendremos el honor de contar con la valiosa colaboración del prof. Umberto Costantini, de la Universidad de Verona. Su reconocida trayectoria académica, su profundo conocimiento del mundo hispánico y su extraordinaria capacidad para fomentar el diálogo convierten cada tertulia en una experiencia enriquecedora y estimulante. Su participación es, sin duda, un auténtico privilegio para nuestra asociación. Los encuentros se celebrarán en la Osteria “Ai Preti”, via Interrato dell’Acqua Morta, 27 – Verona, a partir de las 18:30. Esta nueva edición dará comienzo el próximo 28 de febrero. No hace falta reservar: basta con traer curiosidad, ganas de conversar y de compartir un buen momento. Confiamos en que este programa os entusiasme tanto como a nosotros y que sigamos construyendo juntos este hermoso espacio de encuentro en español. ¡OS ESPERAMOS CON MUCHAS GANAS!
Anna Altarriba Cabré
Presidenta de ACIS

Cari socie e amici di ACIS, Associazione Culturale Italo - Spagnola,Verona, è un vero piacere presentarvi il nuovo calendario delle tertulias ACIS – Primavera 2026, un appuntamento ormai imprescindibile per tutti coloro che amano la lingua e la cultura spagnola.ACIS, l’Associazione Culturale Italo-Spagnola senza scopo di lucro, continua a promuovere questi incontri in spagnolo come uno spazio vivo di dialogo, apprendimento e convivialità. Le tertulias sono aperte a tutti e rappresentano una splendida opportunità per praticare la lingua in modo naturale, scambiare opinioni e lasciarsi ispirare da temi culturali, sociali e di attualità. Potete partecipare attivamente alla conversazione oppure semplicemente venire ad ascoltare in ogni caso, la vostra presenza renderà ogni incontro unico. Siamo particolarmente lieti di annunciare che anche in questa edizione avremo l’onore di poter contare sulla preziosa collaborazione del Prof. Umberto Costantini, dell’Università di Verona. La sua riconosciuta esperienza accademica, la profonda conoscenza del mondo ispanico e la straordinaria capacità di stimolare il dialogo trasformano ogni tertulia in un’esperienza ricca e coinvolgente. La sua partecipazione è, senza dubbio, un autentico privilegio per la nostra associazione.Gli incontri si terranno presso l’Osteria “Ai Preti”, via Interrato dell’Acqua Morta, 27 – Verona, a partire dalle ore 18:30. Questa nuova edizione avrà inizio il prossimo 28 febbraio. Non è necessaria la prenotazione: basta portare curiosità, voglia di conversare e di condividere un piacevole momento insieme. Confidiamo che questo programma vi entusiasmi quanto entusiasma noi e che continueremo a costruire insieme questo bellissimo spazio di incontro in spagnolo. VI ASPETTIAMO CON GRANDE ENTUSIASMO!
Anna Altarriba Cabré Presidenta ACIS.

TERTULIAS PRIMAVERA 2026

Febrero
28022026
El poder de las palabras: ¿decimos lo que pensamos? MARZO
10032026
¿La IN (Inteligencia Natural) es mejor que la IA?
"Año del Humanismo Mexicano"¿A qué nos referimos? Esta iniciativa se suma a otras conmemoraciones culturales en México durante 2026, como el bicentenario del nacimiento de Margarita Maza Parada, declarado por el Congreso General como “2026, Año de Margarita Maza Parada”. Estas celebraciones ofrecen oportunidades para reflexionar sobre la historia, la cultura y los valores que han moldeado la sociedad mexicana.
Marzo
24032026
La cultura de la comunidad queer en España. Una historia de represión y libertad.
ABRIL
07042026
El flamenco: una tertulia de Elisa Merci
21042026
Centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí (1852–1926).
El 10 de junio de 2026 se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán. Se prevén diversas actividades conmemorativas, incluyendo una misa solemne y posibles eventos relacionados con su proceso de beatificación. Este aniversario es ideal para explorar su legado arquitectónico y espiritual.
MAYO 05052026
Esperando a Carmen Yáñez...
¡Un programa importante, que es toda cultura española!
Pierantonio Braggio
