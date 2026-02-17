|
|L’Assessore Massimo Bitonci: "Pro Loco in difficoltà. Serve chiarezza, per tutelare Volontariato e tradizioni" - Regione Veneto, Venezia, 19 febbraio 2026
“Le Pro Loco sono in difficoltà, serve chiarezza. Sono il braccio operativo dei Comuni, per promuovere la socialità e le attività culturali e identitarie, rievocazioni, sagre, feste popolari… Parliamo di volontariato puro, fatto di persone, che tengono vivi i paesi e le comunità. Le Pro Loco non fanno 'concorrenza' a nessuno, anzi si sono dimostrate un forte incentivo allo sviluppo di eventi, che generano indotto e valorizzano i territori. Senza di loro non esisterebbero attività come il Carnevale, feste tradizionali e tante manifestazioni, che sono anche parte della nostra identità veneta. C’è bisogno di togliere lacci e laccioli al mondo del Volontariato e delle Pro Loco, non aumentare gli adempimenti fiscali, la tenuta della contabilità, il versamento dell’IVA e l’assoggettamento ad attività commerciali. La Regione del Veneto lavora per sburocratizzare, lo facciano anche gli altri”. Lo dichiara Massimo Bitonci, assessore allo Sviluppo economico della Regione del Veneto, che oggi, a Venezia, ha incontrato il presidente dell’UNPLI Veneto, Rino Furlan. Richiamando alcune novità normative recenti, che stanno creando incertezza fiscale e rischiano di appesantire il lavoro delle Pro Loco, L’Assessore ha ribadito la necessità di regole chiare e coerenti con il Terzo Settore, per tutelare chi opera, soprattutto, nei piccoli comuni”. Considerazioni e parole sante e dovute ad una istituzione, le Pro Loco, senza delle quali verrebbero a mancare animazione, rapporti sociali, storia, conoscenza di tradizioni, valorizzazioni, promozioni, cultura e, addirittura, la preziosa creazione di economia. Iniziative a tutela delle Pro Loco, dunque – Pro Loco, che, peraltro, lavorano “gratis” a favore della loro terra e della loro gente – sono cordialmente benvenute, specie, quando si tratta, di evitare appesantimenti e di smantellare il lato burocratico. Se non ci fossero i Volontari e le Pro Loco…
Pierantonio Braggio
