Gioved 19 Febbraio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-02-19 L’Assessore Massimo Bitonci: "Pro Loco in difficoltà. Serve chiarezza, per tutelare Volontariato e tradizioni" - Regione Veneto, Venezia, 19 febbraio 2026 2026-02-19 Protocollo d’intesa per l’unico Ristorante universitario a km zero in Italia: Coldiretti Verona, Esu e Panta Rei presentano il nuovo accordo. Un modello di economia sostenibile, nel cuore di Verona. E il Comune mette a bilancio la riqualificazione del Qua 2026-02-19 Sol Expo torna a Veronafiere. Il Salone dell’Olio e dell’Olivo, presentato, con il ministro Lollobrigida. La seconda edizione della tre-giorni, dedicata a business, formazione e cultura dell’EVO, made in Italy 2026-02-19 San Marino Song Contest e 70° Anniversario del francobollo Europa sono due delle quattro emissioni postali che inaugurano l’anno filatelico di Poste San Marino 2026-02-19 A Casa Italia – Triennale di Milano – l'evento di LT Wine&Food Advisory. Vinitaly, con Masaf e Ita, amplia il suo programma di promozione internazionale 2026-02-18 Pienone per il weekend dell'amore con 100mila presenze 2026-02-18 Stand-Up Comedy all'Astra: il secondo appuntamento con Davide Calgaro venerdì 20 febbraio 2026-02-18 ATV, commento del CEO Bettarello sull'aggressione subita da un autista 2026-02-18 Pietro Bartolozzi: rigore, visione e umanità nella chirurgia vertebrale 2026-02-18 Fondazione Arena e Veronafiere, insieme, a Varsavia. All’Ambasciata italiana l’anteprima di Vinitaly e dell’Arena Opera Festival. Per la prima volta promozione congiunta all’estero 2026-02-18 Cortina d’Ampezzo. “UnoMattina” celebra le eccellenze del Veneto e di Verona, in diretta nazionale 2026-02-18 ACIS, Verona. Encuentros en español, llamados “tertulias” – Incontri, in lingua spagnola, denominati “tertulias” 2026-02-18 “Mozart a Verona” chiude, con l’80% di affluenza media. Un festival diffuso, che ha acceso gennaio in 19 luoghi della città 2026-02-18 XVII Premio Luciano Zorzella. Lunedì 23 marzo 2026, Teatro Camploy, Verona. Bando di partecipazione, scadenza 6 marzo 2026-02-17 “Lazzaro, vieni fuori!”: Quaresima 2026. La Chiesa di Verona vive questa tempo speciale, con un orizzonte importante: “Il coraggio di uscire, l’arte di attraversare”
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Gioved 19 Febbraio 2026
L’Assessore Massimo Bitonci: "Pro Loco in difficoltà. Serve chiarezza, per tutelare Volontariato e tradizioni" - Regione Veneto, Venezia, 19 febbraio 2026

“Le Pro Loco sono in difficoltà, serve chiarezza. Sono il braccio operativo dei Comuni, per promuovere la socialità e le attività culturali e identitarie, rievocazioni, sagre, feste popolari… Parliamo di volontariato puro, fatto di persone, che tengono vivi i paesi e le comunità. Le Pro Loco non fanno 'concorrenza' a nessuno, anzi si sono dimostrate un forte incentivo allo sviluppo di eventi, che generano indotto e valorizzano i territori. Senza di loro non esisterebbero attività come il Carnevale, feste tradizionali e tante manifestazioni, che sono anche parte della nostra identità veneta. C’è bisogno di togliere lacci e laccioli al mondo del Volontariato e delle Pro Loco, non aumentare gli adempimenti fiscali, la tenuta della contabilità, il versamento dell’IVA e l’assoggettamento ad attività commerciali. La Regione del Veneto lavora per sburocratizzare, lo facciano anche gli altri”. Lo dichiara Massimo Bitonci, assessore allo Sviluppo economico della Regione del Veneto, che oggi, a Venezia, ha incontrato il presidente dell’UNPLI Veneto, Rino Furlan. Richiamando alcune novità normative recenti, che stanno creando incertezza fiscale e rischiano di appesantire il lavoro delle Pro Loco, L’Assessore ha ribadito la necessità di regole chiare e coerenti con il Terzo Settore, per tutelare chi opera, soprattutto, nei piccoli comuni”. Considerazioni e parole sante e dovute ad una istituzione, le Pro Loco, senza delle quali verrebbero a mancare animazione, rapporti sociali, storia, conoscenza di tradizioni, valorizzazioni, promozioni, cultura e, addirittura, la preziosa creazione di economia. Iniziative a tutela delle Pro Loco, dunque – Pro Loco, che, peraltro, lavorano “gratis” a favore della loro terra e della loro gente – sono cordialmente benvenute, specie, quando si tratta, di evitare appesantimenti e di smantellare il lato burocratico. Se non ci fossero i Volontari e le Pro Loco…
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
A Casa Italia – Triennale di Milano – l'evento di LT Wine&Food Advisory. Vinitaly, con Masaf e Ita, amplia il suo programma di promozione internazionale
San Marino Song Contest e 70° Anniversario del francobollo Europa sono due delle quattro emissioni postali che inaugurano l’anno filatelico di Poste San Marino
Sol Expo torna a Veronafiere. Il Salone dell’Olio e dell’Olivo, presentato, con il ministro Lollobrigida. La seconda edizione della tre-giorni, dedicata a business, formazione e cultura dell’EVO, made in Italy
Protocollo d’intesa per l’unico Ristorante universitario a km zero in Italia: Coldiretti Verona, Esu e Panta Rei presentano il nuovo accordo. Un modello di economia sostenibile, nel cuore di Verona. E il Comune mette a bilancio la riqualificazione del Qua
XVII Premio Luciano Zorzella. Lunedì 23 marzo 2026, Teatro Camploy, Verona. Bando di partecipazione, scadenza 6 marzo
“Mozart a Verona” chiude, con l’80% di affluenza media. Un festival diffuso, che ha acceso gennaio in 19 luoghi della città
ACIS, Verona. Encuentros en español, llamados “tertulias” – Incontri, in lingua spagnola, denominati “tertulias”
Cortina d’Ampezzo. “UnoMattina” celebra le eccellenze del Veneto e di Verona, in diretta nazionale
Fondazione Arena e Veronafiere, insieme, a Varsavia. All’Ambasciata italiana l’anteprima di Vinitaly e dell’Arena Opera Festival. Per la prima volta promozione congiunta all’estero
Pietro Bartolozzi: rigore, visione e umanità nella chirurgia vertebrale
Pienone per il weekend dell'amore con 100mila presenze
ATV, commento del CEO Bettarello sull'aggressione subita da un autista
Stand-Up Comedy all'Astra: il secondo appuntamento con Davide Calgaro venerdì 20 febbraio
“Lazzaro, vieni fuori!”: Quaresima 2026. La Chiesa di Verona vive questa tempo speciale, con un orizzonte importante: “Il coraggio di uscire, l’arte di attraversare”
“Cara Giulietta”, il Premio alle lettere più belle…, indirizzate al Club di Giulietta, Verona. Ad ogni lettera una risposta…
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 