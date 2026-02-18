Bus ATV, tante novità dal 23 febbraio: nuovo servizio notturno, nuovo look per l’hub di Porta Nuova e rilancio del Bonus Trasporti



Sarà operativa a partire da questo lunedì, 23 febbraio, la nuova rete delle linee notturne di Verona, i bus che collegano i quartieri con il centro città tutte le sere tra le 20.30 e le 24. Servizio potenziato, con frequenze che arrivano fino a 22 minuti, percorsi prolungati per collegare in modo capillare tutti i principali quartieri cittadini e massima integrazione con il servizio a chiamata di Scipione, che continuerà a servire le aree più periferiche del territorio comunale. Un intervento, promosso dall’Amministrazione comunale di Verona e sostenuto dalla Provincia in qualità di Ente di Governo del Trasporto Pubblico, che punta a rendere più fruibile l’utilizzo dei mezzi pubblici in nativa all’auto privata per gli spostamenti nelle fasce orarie serali da parte di chi si muove per lavoro o per divertimento. La struttura del servizio urbano notturno ATV è pertanto costituita dalla rete delle linee 80, con percorsi ed orari fissi, integrata dal servizio a chiamata “Scipione” che – dalle zone più periferiche del territorio comunale - permette di raggiungere i punti di interscambio della rete. Facendo tesoro dei dati raccolti da gennaio 2024 e raccogliendo le necessità emerse, il nuovo assetto del servizio prevede un dunque il potenziamento delle linee a frequenza che vengono estese di circa il 50%, fino a raggiungere in modo capillare e continuativo popolosi quartieri finora serviti solo da Scipione, come FrugoseMadonna di Campagna, Borgo Milano, Borgo Nuovo, San Massimo, Chievo, Saval e Ponte Crencano.

Le aree e le fermate coperte da Scipione nelle zone periferiche non raggiunte dalle linee 80 vengono invece ripensate, nell’ottica di rendere più funzionale e appetibile il servizio per l'utenza, grazie a tempi di attesa e percorrenza abbreviati.

Grazie all’istituzione di alcuni punti nevralgici di interscambio tra il servizio a frequenza e quello a chiamata (Policlinico Borgo Roma, Stazione Porta Nuova, Corso Milano, Ospedale Maggiore, Via Pallone e Porta Vescovo), viene facilitata l'organizzazione dei viaggi, consentendo frequenze verso il centro tra i 22 e i 25 minuti.

Le famiglie veronesi hanno già ricevuto nella propria cassetta postale l’apposita brochure informativa, stampata in 120 mila copie, con la mappa della nuova rete, gli orari, le indicazioni operative per tutti i dettagli per utilizzare al meglio il nuovo servizio di ATV. Per ulteriori approfondimenti è disponibile il sito atv.verona.it e l’ufficio assistenza clienti, che risponde al numero 045 8057922.

RIQUALIFICAZIONE HUB DI PORTA NUOVA - Considerevoli novità in arrivo sempre il 23 febbraio anche per l’autostazione di Porta Nuova, punto nevralgico di interscambio del trasporto pubblico veronese. Come molti avranno avuto modo di notare, già negli ultimi mesi del 2025 è stato installato un nuovo sistema di segnaletica, più chiaro e leggibile, mirato a facilitare l’orientamento e migliorare l’esperienza di viaggio di chi frequenta l’Autostazione, in particolare dei turisti. Da lunedì, il progetto sarà ultimato con la sostituzione degli attuali pannelli informativi con dei nuovi totem per la consultazione di orari, percorsi e marciapiedi di partenza.

Completamente ristrutturata anche l’area di partenzaarrivo del servizio AirLink per l’aeroporto, con l’installazione di nuove pensiline con grafica personalizzata, nuova emettitrice automatica, nuova segnaletica.

NUOVO ASSETTO DEI MARCIAPIEDI ARRIVOPARTENZA – L’area degli arrivipartenze dell’Autostazione è stata ridisegnata con l’obiettivo di separare nettamente il gruppo dei marciapiedi destinati agli autobus urbani da quelli per le destinazioni della provincia, in modo da facilitarne l’immediata individuazione anche da parte dalla clientela occasionale.

Il nuovo assetto delle partenze, valido appunto da lunedì 23, prevede dunque che tutte le linee urbane siano concentrate sui marciapiedi “B” e “D” e tutte le linee extraurbane siano localizzate sui marciapiedi “A” e “C”. La modifica più considerevole riguarda le linee in direzione Santa Lucia, che passano dal marciapiede “B2” al marciapiede “B3”. Invitiamo comunque a consultare il dettaglio del nuovo assetto delle partenze dall’autostazione sulla mappa disponibile nell’immagine qui sotto e nell’apposita news sul sito atv.verona.it

VARIAZIONI DEGLI ORARI BUS EXTRAURBANI - Oltre alle novità sul servizio notturno e sui passaggi dalla stazione Porta Nuova, dal 23 febbraio saranno in vigore alcune variazioni di orari a un numero significativo di corse nell’ambito del servizio extraurbano. Si tratta soprattutto di affinamenti degli orari di partenza di alcune corse, apportate per rispondere alle esigenze di trasporto rilevate in questi mesi di operatività del servizio. Per il dettaglio delle variazioni, si invita a consultare l’apposita news sul sito di ATV.

RIPARTE IL BONUS TRASPORTI - Ricordiamo infine come dal 23 febbraio sarà anche possibile riscattare il nuovo bonus trasporti per l'anno 2026. Come per l'anno precedente, il fondo per il bonus è stato stanziato dalla Regione Veneto, nell'ambito delle iniziative per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento atmosferico. Il bonus consiste in un contributo economico per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale tale contributo è di 200 euro per chi non ne ha mai usufruito e di 160 euro per coloro che hanno già riscattato il bonus nel corso del \ quest'anno, è riscattabile anche per l'acquisto degli abbonamenti Verona-Aeroporto e Verona-Peschiera integrato ATVArriva. Tutti i requisiti e le informazioni per richiedere il bonus sono disponibili sul sito di ATV e della Regione Veneto. Massimo Bettarello, amministratore Delegato di ATV: il sistema del bus a chiamata per il servizio notturno ha dimostrato di non essere perfettamente efficace per tragitti molto lunghi e in aree molto popolose e oggetto dunque di alta domanda. Analizzando i dati che abbiamo raccolto in questo periodo si è scelto di mantenere Scipione in alcune aree più periferiche ed aggiungere alcune fermate nuove rispetto a prima. Ci tengo a segnalare inoltre che domenica si preannuncia una giornata decisamente complicata per il trasporto urbano, soprattutto perché non si arriverà a raggiungere Piazza Bra. Oltre alle chiusure previste per le cerimonie, è anche prevista una manifestazione contro i giochi in zona Castelvecchio, e c’è quindi la possibilità che la cosa possa generare dei disagi. Invitiamo pertanto a tenersi aggiornati consultando il sito web o il canale telegram di ATV. Antonio Piovesan, dirigente d’esercizio ATV: Oltre all’estensione della rete delle linee notturne a frequenza, grazie a questa revisione del servizio di Scipione, il bus a chiamata è stato portato a quartieri che prima erano del tutto sprovvisti del servizio di trasporto serale. Zone come San Felice Extra, o Oltre Adige. Ci sono alcune nuove fermate in zona sud nell'area delle Golosine, e fermate nuove nell'area di San Massimo e Navigatori. Si tratta di fermate e zone che hanno il servizio diurno, ma non hanno mai avuto il serale. Oltre a una revisione del servizio per chi già ce l’aveva, quindi, c’è stato anche un significativo ampliamento. Tommaso Ferrari, assessore alla Mobilità del Comune di Verona: Riteniamo che questa revisione del servizio serale sia molto importante. È del tutto evidente come il servizio del trasporto pubblico locale sconti sia una carenza di fondi messi a disposizione, sia una scarsità di autisti. Nonostante ciò abbiamo cercato, con il sostegno dell'Ente di governo e di ATV, di spingerci al massimo all’interno di questi limiti. Il fatto che alcuni tra i quartieri più popolosi della città - Frugose, Madonna di Campagna, Borgo Milano, Borgo Nuovo, San Massimo, Chievo, Saval e Ponte Crencano - tornino ad avere un servizio serale a frequenza ritengo sia un ottimo risultato. Uno sforzo ingente, insomma, che ha però condotto a un risultato importante. Nei prossimi mesi monitoreremo la nuova rete serale e questa rimodulazione di Scipione attraverso i dati, confidando che possa essere sicuramente più attrattivo rispetto a prima. Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona: La rimodulazione del servizio di Scipione dove non lavorava in maniera ottimale, con attese troppo lunghe, e il conseguente potenziamento e ampliamento delle linee notturne a frequenza rappresenta un ottimo lavoro svolto nei confronti dell’utenza, a partire da coloro che lavorano di sera e di notte. Da parte mia, oltre al plauso ad ATV e al Comune di Verona, con i quali stiamo lavorando molto bene, va un apprezzamento anche a tutti i lavoratori del trasporto pubblico. Si è già parlato della carenza di servizio dovuto alla scarsità di autisti trovarne per il lavoro di notte rappresenta certamente uno sforzo aggiuntivo. È quindi anche giusto dare un ringraziamento a tutti gli autisti che, oltre a svolgere questo lavoro abbastanza duro, lo svolgono anche di notte. A loro e ai miei collaboratori va quindi il mio augurio di buon lavoro”. ATV Verona si aggiorna incisivamente, per facilitare il cittadino, con un servizio pronto e puntuale, che vuole rispondere a tutte le esigenze, questa volta, anche, nelle ore notturne… Meglio di così…

P.B.







