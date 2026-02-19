Paralimpiadi 2026: il fisioterapista al fianco degli atleti



L’evento è promosso dall’Ordine dei Fisioterapisti del Veneto Settentrionale. Tra gli ospiti che danno lustro all’evento Paola Pezzo, Fulvio Valbusa, e gli atleti paralimpici Martina Caironi e Simone Salvagnin.



Verona 20 febbraio 2026. Per qualità e quantità dei relatori si preannuncia come un convegno unico nel suo genere che punta a favorire il dialogo e la collaborazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati a fare squadra per tutelare e, ove possibile, migliorare la salute e la qualità della vita del singolo e della comunità. L’occasione è offerta dal convegno dal titolo “Paralimpiadi 2026: il fisioterapista al fianco degli atleti”, in programma a Verona nel pomeriggio di domani sabato 21 febbraio, presso l’auditorium dell’Hotel Leon d’Oro, in viale Piave.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Fisioterapisti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, è aperta al pubblico e gratuita. Per molti aspetti può definirsi l’inizio di un percorso che oggi rischia ancora di essere frammentato. “Prima di tutto – ha sottolineato la Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti del Veneto Settentrionale Laura Melotti - puntiamo ad attivare sempre più connessioni, aumentando le occasioni per dar vita a virtuose sinergie tra pubblico, privato, mondo della formazione e dell’associazionismo. Come fisioterapisti siamo consapevoli che salute e benessere sono il frutto di una rete complessa, con tanti attori e un unico obiettivo: la cura della persona".

Atleti straordinari

A impreziosire ulteriormente l’evento anche la presenza di quattro atleti che hanno dato lustro al nostro Paese. Al convegno prenderanno parte infatti Paola Pezzo, due volte medaglia d’oro olimpica nella mountain bike, Fulvio Valbusa, fondista che a Torino 2006 è salito sul gradino più alto, e gli atleti paralimpici Martina Caironi e Simone Salvagnin. Martina e Simone saranno intervistati dal giornalista sportivo Sergio Meda e racconteranno le loro straordinarie storie di successo e soprattutto di capacità di reagire a un momento di enorme difficoltà.



Oltre 3.000 gli iscritti all’Ordine nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona.

Il convegno rappresenta anche l’occasione per far conoscere la figura del fisioterapista, professionista la cui centralità nell’ambito della salute è in forte crescita. Sono oltre 70mila in Italia, 3.104 dei quali iscritti all’Ordine del Veneto Settentrionale. In un Paese in cui la popolazione è sempre più anziana, ampliare il coinvolgimento dei fisioterapisti significa effettuare un investimento in termini di salute e prevenzione che porterebbe anche sostanziosi risparmi.







