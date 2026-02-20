AL TEATRO NUOVO ARRIVA ‘MIRANDOLINA’



Lo spettacolo è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026.



Al Teatro Nuovo arriva ‘Mirandolina’, in programma dal 24 febbraio al 1° marzo nell’ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizzata da Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. Da martedì 24 a sabato 28 febbraio alle ore 20:45 domenica 1 marzo alle ore 16. Incontro con gli attori giovedì 26 febbraio alle ore 18.



Lo Spettacolo

Ispirato al capolavoro goldoniano La locandiera, Mirandolina della drammaturga irlandese Marina Carr, esamina la vita di una giovane donna smarrita e degli ammiratori e predatori che la circondano. In questo clima, le giovani donne non sono mai state così in pericolo o in balia delle bugie che vengono loro propinate su ogni aspetto del loro essere. Questa è una pièce sulla paura, la paura femminile, e sul prezzo che viene estorto a queste ragazze smarrite che osano reagire.

A quasi trecento anni dalla sua prima rappresentazione a Venezia, La locandiera di Carlo Goldoni è ancora tra i capolavori più noti e rappresentati del repertorio italiano. E se l’autore asserisce, nelle sue avvertenze al lettore, di voler fare della sua protagonista, Mirandolina, l’esempio della “barbara crudeltà” e dell’“ingiurioso disprezzo” delle donne che si burlano dell’amore degli uomini, l’effetto che sortisce La locandiera è quello di un’esaltazione sincera dell’intelligenza femminile. Ma soprattutto la vicenda, essendo presente nelle opere dell’autore veneziano il concetto di rivalutazione della donna come figura ispirata e consapevole delle proprie scelte, è animata dallo smottamento di dinamiche di classe e relazioni sociali che risultano quantomai attuali. Nella commedia emerge chiaro il concetto illuminista di autodeterminazione dell’individuo, particolarmente significativo proprio perché portato avanti da un personaggio femminile, che nel testo di Marina Carr troverà nuove inedite aderenze con il presente.



Contesto

Le connessioni tra epoche (il ‘700 goldoniano e il presente) e culture (quella italiana e quella irlandese) crea ulteriori agganci e chiavi di lettura all’interno di una scrittura potente e asciutta, che indaga senza lasciare scampo negli abissi dell’animo umano.Come da tradizione, il 26 febbraio è in programma il consueto appuntamento del giovedì, in Teatro alle ore 18, in cui gli attori incontreranno il pubblico e potranno intervenire con domande e curiosità. L’incontro e’ coordinato del direttore artistico della rassegna Fabrizio Arcuri e realizzato in collaborazione con il quotidiano L’arena di Verona.



Una produzione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Abbey Theatre – Teatro Nazionale d’Irlanda, Teatro Nazionale Croato di Fiume – HNK Rijeka.

Regia Caitríona McLaughlin, con Alex Cendron, Denis Fasolo, Riccardo Gamba, Margherita Mannino, Gaja Masciale, Giancarlo Previati, Massimo Scola, Andrea Tich, Sandra Toffolatti. Scene e costumi Katie Davenport, luci Paul Keogan, musiche Anna Mullarkey, assistente alla regia Martina Testa, assistente scene e costumi Florentina Burcea, interprete Eleonora Marchiori, foto Serena Serani, video Anima Film

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Nuovo (Piazza Viviani, 10 – Verona) dal lunedì al sabato dalle 15:30 alle 19:30 martedì e venerdì anche dalle 11:00 alle 13:00. Domenica 1 marzo dalle 14:30.

-online al link: https:www.boxol.itnextitBoxofficeLiveevents596077

-BoxOffice (Via Pallone 16 – Verona): da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00 e il sabato dalle 9:30 alle 12:30

I biglietti per i palchi saranno disponibili a partire dalle ore 19:00 del giorno precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Nuovo (piazza Viviani 10) e online.







