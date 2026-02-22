Marted 24 Febbraio 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-02-24 “Oncologia Medica” e “Buonenove” completano il primo ciclo di emissioni postali 2026 di Poste San Marino 2026-02-24 “Festa della Donna”, al Due Torri Hotel, Verona 2026-02-24 Camera di Commercio, Verona. Turismo: la provincia sfiora i 20 milioni di presenze nel 2025 (+1,9%). Quota stranieri a quasi l’80%. 2026-02-24 Progetto Fuoco: da domani, la Fiera leader del settore legno-energia, con 430 brand da 38 paesi. Debutta l’hub dedicato all’AI e nuove tecnologie 2026-02-24 “A scuola di caffè”. Dalla selezione dei chicchi, alla tazzina. Un progetto formativo unico di Pellini, Verona, per diffondere la cultura del caffè, tra i professionisti della ricettività di domani 2026-02-23 Comune di Bardolino, Verona. Più tecnologia e presenza sul territorio: la Polizia Locale cresce e guarda al futuro 2026-02-23 Iscrizioni all’VIII Premio OMI 2026, per la miglior monografia d’impresa italiana 2026-02-23 AL QUARTIERE SAVAL IL GIARDINO DEDICATO AI CAVALIERI D’ITALIA 2026-02-23 CIACOLE E BOTTEGHE: IL PODCAST CHE RACCONTA LE STORIE DELLE BOTTEGHE DI VERONA 2026-02-23 “DOROTEA E LUIGI” PORTANO IL TEATRO E LE ENERGIE RINNOVABILI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VICENZA 2026-02-23 OSI (FI): “DOMANI A VERONA INSENSATA MANIFESTAZIONE PRO-PAL CONTRO I GIOCHI. SI VIGILI SU POSSIBILI INFILTRAZIONI VIOLENTE” 2026-02-23 Il Team Autozai Contri 2026 si presenta… 2026-02-23 Magis - “Dorotea e Luigi” portano il teatro e le energie rinnovabili, nelle scuole dell’infanzia di Vicenza 2026-02-22 Arena di Verona. Nel giorno della cerimonia olimpica, ricorrono i 150 anni dalla nascita di Giovanni Zenatello (1876-1949), ideatore dell'Opera festival. L'omaggio di Fondazione Arena e di Cecilia Gasdia 2026-02-22 Al Teatro Nuovo, Verona, ‘Mirandolina’, dal 24 febbraio al 1° marzo, nell’ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizzata da Comune di Verona, in collaborazione, con Fondazione Atlantide Teatro Stabile, Verona. Da martedì 24, a sabato 28 febbraio, alle
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Marted 24 Febbraio 2026
Camera di Commercio, Verona. Turismo: la provincia sfiora i 20 milioni di presenze nel 2025 (+1,9%). Quota stranieri a quasi l’80%.

“Verona, 24 febbraio 2026. Il turismo veronese accelera nel 2025 e sfiora quota 20 milioni di presenze. Il dato segna un +1,9% sull’anno precedente e oltre il +10% rispetto al pre-Covid (2019), quando i visitatori si erano fermati poco sopra i 18 milioni. Lo rileva la Camera di Commercio di Verona, che ha elaborato i dati della Regione Veneto su base Istat. A trainare la crescita è prevalentemente la componente internazionale, che con oltre 15,7 milioni di presenze registra un aumento del 2,2% coprendo quasi l’80% dei flussi totali. Anche il mercato domestico mostra segnali di tenuta, con circa 4,2 milioni di presenze italiane e una variazione positiva dello 0,5%. “La nostra provincia si conferma tra le mete turistiche più apprezzate, soprattutto dai viaggiatori stranieri – commenta Paolo Arena, presidente dell’ente camerale –. Un risultato che nasce dal lavoro sinergico dell’intero sistema turistico veronese, dei sindaci e di tutti gli operatori impegnati nella valorizzazione e promozione del territorio, anche grazie al contributo determinante della Destination Verona & Garda Foundation, di cui la Camera di Commercio è capofila. Un modello di sviluppo strategico e coeso che continua a tradursi in risultati concreti e tangibili”. Dal punto di vista della distribuzione territoriale, il Lago di Garda si conferma l’area trainante, concentrando il 74% dei flussi provinciali con quasi 14,8 milioni di presenze e volumi sostanzialmente stabili rispetto al 2024 (+0,3%). Riscontri positivi anche dalla città che mostra una crescita significativa del 6,4% superando i 3,3 milioni di presenze, grazie soprattutto al ritorno dei visitatori stranieri. E l’area dei cosiddetti “4 Marchi”, che comprende Lessinia, Valpolicella, Soave-Est veronese e Pianura dei Dogi, segna la miglior performance percentuale con un aumento complessivo del 6,9%, beneficando di un incremento in doppia cifra della componente estera (+12%) per un totale di circa 1,8 milioni di presenze. Il mappamondo delle presenze vede in testa – come da tradizione – la Germania con oltre 6,8 milioni di visitatori, pur registrando una flessione rispetto al 2024 (-4,6%). Al secondo posto si posizionano i Paesi Bassi, in crescita dell’1,7%, con oltre 1,4 milioni di turisti. Medaglia di bronzo per il Regno Unito che, con un aumento di quasi il 20%, supera il milione di presenze. Crescita robusta anche per gli Stati Uniti (+16,7%) con un totale di 319mila presenze turistiche. Tra i Paesi Europei, luce verde per Polonia (+6,9%) e Austria (+3,1%) che contribuiscono a diversificare ulteriormente il posizionamento internazionale dell’offerta turistica veronese. Risultati validissimi, quindi, dovuti al lavoro del settore turistico e alla sempre più studiata capacita ricettiva, con la sua caratteristica ospitalità.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
“A scuola di caffè”. Dalla selezione dei chicchi, alla tazzina. Un progetto formativo unico di Pellini, Verona, per diffondere la cultura del caffè, tra i professionisti della ricettività di domani
Progetto Fuoco: da domani, la Fiera leader del settore legno-energia, con 430 brand da 38 paesi. Debutta l’hub dedicato all’AI e nuove tecnologie
“Festa della Donna”, al Due Torri Hotel, Verona
“Oncologia Medica” e “Buonenove” completano il primo ciclo di emissioni postali 2026 di Poste San Marino
Magis - “Dorotea e Luigi” portano il teatro e le energie rinnovabili, nelle scuole dell’infanzia di Vicenza
Il Team Autozai Contri 2026 si presenta…
OSI (FI): “DOMANI A VERONA INSENSATA MANIFESTAZIONE PRO-PAL CONTRO I GIOCHI. SI VIGILI SU POSSIBILI INFILTRAZIONI VIOLENTE”
“DOROTEA E LUIGI” PORTANO IL TEATRO E LE ENERGIE RINNOVABILI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VICENZA
CIACOLE E BOTTEGHE: IL PODCAST CHE RACCONTA LE STORIE DELLE BOTTEGHE DI VERONA
AL QUARTIERE SAVAL IL GIARDINO DEDICATO AI CAVALIERI D’ITALIA
Iscrizioni all’VIII Premio OMI 2026, per la miglior monografia d’impresa italiana
Comune di Bardolino, Verona. Più tecnologia e presenza sul territorio: la Polizia Locale cresce e guarda al futuro
Al Teatro Nuovo, Verona, ‘Mirandolina’, dal 24 febbraio al 1° marzo, nell’ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizzata da Comune di Verona, in collaborazione, con Fondazione Atlantide Teatro Stabile, Verona. Da martedì 24, a sabato 28 febbraio, alle
Arena di Verona. Nel giorno della cerimonia olimpica, ricorrono i 150 anni dalla nascita di Giovanni Zenatello (1876-1949), ideatore dell'Opera festival. L'omaggio di Fondazione Arena e di Cecilia Gasdia
CADEL A PROGETTO FUOCO 2026: CRESCITA, SOLIDITÀ E VISIONE INDUSTRIALE
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 