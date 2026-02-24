Mercoled 25 Febbraio 2026    

Dopo gli under 20, dello scorso fine settimana, è stato il turno del campionato regionale Over 20, organizzato dalla società Crew 049, di Campodarsego (Padova), in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto della FIPE (Federazione Italiana Pesistica), con il patrocinio del CONI Regionale del Veneto e la presenza di 20 atleti veronesi, 12 femmine e 8 maschi, in rappresentanza della Pesistica Bussolengo, Pesistica Bentegodi, G.M. Fitness Pescantina e Strong4Real Verona, che si sono messi al collo la bellezza di 13 medaglie, 6 d’oro, 3 d’argento e 4 di bronzo. Grande prestazione degli atleti della Pesistica Bussolengo che ha messo sei atleti sul podio, con due primi posti e relativi titoli regionali, due al secondo posto e ancora due al terzo posto, seguita da Bentegodi, con due medaglie d’oro, G.M. Fitness, con un oro e un argento e Strong4Real, con un oro e due bronzi. Per la Pesistica Bussolengo, medaglie d’oro con Martina Grendene e Filippo Guadagnini, argento con Marta Pravisani e Alberto Padovani e bronzo con Martina Caveiari e Pietro De Giglio. La Bentegodi ha messo due atleti sul primo gradino del podio, Alessandra Scapini e Nicola Ostoich, la G.M. Fitness prima con Denis Arietti e seconda con Francesco Anselmi e la Strong4Real, prima con Beatrice Premi e terza con Francesca Ogheri e Samantha Spadafora. I migliori risultati tecnici veronesi, in base alla speciale tabella Sinclair, che vede il rapporto tra il peso personale e il peso sollevato, sono per la Bentegodi, tra le femmine, con Alessandra Scapini, che ha sollevato un totale di 156 kg., 66 kg. nello strappo e 90 kg. nello slancio, a 59,61 kg. di peso personale, con 212,03 punti e per la Pesistica Bussolengo, tra i maschi, con Filippo Guadagnini, che ha totalizzato 263 kg., 121 kg. di strappo e 142 di slancio, a 73,55 kg. di peso corporeo e con un ottimo punteggio di 352,91. Il vicentino Andrea Missiaglia, presidente della Federpesistica del Veneto e il suo vice, il veronese Umberto Milani, hanno presenziato alla gara e si sono nati alle premiazioni, complimentandosi con gli atleti protagonisti e per l’ottimo allestimento e organizzazione della manifestazione.
