|Mercoled 25 Febbraio 2026
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Orari più lunghi per “CONFINI. Da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni”
La mostra “CONFINI. Da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni” allunga i suoi orari di apertura nelle ultime settimane prima della chiusura - fissata al 12 aprile - per rispondere all’entusiasmo del pubblico che continua a prenotare e a visitarla.
Con oltre 80.000 visitatori registrati finora, l’esposizione dedicata ai grandi maestri tra Ottocento e Novecento – da Paul Gauguin a Edward Hopper – si conferma uno degli appuntamenti culturali più seguiti della stagione. Proprio per permettere a tutti di organizzare con più facilità la visita e raggiungere Villa Manin a Passariano di Codroipo, vengono introdotte diverse aperture prolungate e straordinarie che consentiranno la visita anche durante le festività pasquali.
Orario mostra
da martedì a domenica: ore 9.30 – 18.00
chiuso il lunedì
dal 1 marzo
sabato e domenica: ore 9.30 – 19.00
dal 28 marzo
dal martedì a venerdì: ore 9.30 – 19.00
sabato e domenica: ore 9.30 – 20.00
(vendita dei biglietti sospesa 75 minuti prima della chiusura della mostra - non sono attivi i circuiti di pagamento Carta del docente e 18App.)
Aperture straordinarie
lunedì 30 marzo: ore 9.30 – 19.00
lunedì 6 aprile: ore 9.30 – 20.00
Ben 130 capolavori, firmati da una cinquantina di grandi artisti tra Ottocento e Novecento e arrivati da 42 musei europei e americani: numeri che raccontano da soli l’eccezionalità di questa mostra, dal forte respiro internazionale.
Il percorso espositivo prende vita negli spazi restaurati dell’Esedra di Levante del magnifico complesso di Villa Manin, a Passariano di Codroipo (Udine), un luogo che rende l’esperienza ancora più suggestiva.
Promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale – ERPAC FVG, la mostra è stata ideata e curata da Marco Goldin, con l’organizzazione di ERPAC FVG insieme a Linea d'ombra.
