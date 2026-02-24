Orari più lunghi per “CONFINI. Da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni”



La mostra “CONFINI. Da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni” allunga i suoi orari di apertura nelle ultime settimane prima della chiusura - fissata al 12 aprile - per rispondere all’entusiasmo del pubblico che continua a prenotare e a visitarla.







Con oltre 80.000 visitatori registrati finora, l’esposizione dedicata ai grandi maestri tra Ottocento e Novecento – da Paul Gauguin a Edward Hopper – si conferma uno degli appuntamenti culturali più seguiti della stagione. Proprio per permettere a tutti di organizzare con più facilità la visita e raggiungere Villa Manin a Passariano di Codroipo, vengono introdotte diverse aperture prolungate e straordinarie che consentiranno la visita anche durante le festività pasquali.











Orario mostra







da martedì a domenica: ore 9.30 – 18.00

chiuso il lunedì



dal 1 marzo

sabato e domenica: ore 9.30 – 19.00



dal 28 marzo

dal martedì a venerdì: ore 9.30 – 19.00

sabato e domenica: ore 9.30 – 20.00







(vendita dei biglietti sospesa 75 minuti prima della chiusura della mostra - non sono attivi i circuiti di pagamento Carta del docente e 18App.)











Aperture straordinarie







lunedì 30 marzo: ore 9.30 – 19.00

lunedì 6 aprile: ore 9.30 – 20.00











Ben 130 capolavori, firmati da una cinquantina di grandi artisti tra Ottocento e Novecento e arrivati da 42 musei europei e americani: numeri che raccontano da soli l’eccezionalità di questa mostra, dal forte respiro internazionale.



Il percorso espositivo prende vita negli spazi restaurati dell’Esedra di Levante del magnifico complesso di Villa Manin, a Passariano di Codroipo (Udine), un luogo che rende l’esperienza ancora più suggestiva.



Promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale – ERPAC FVG, la mostra è stata ideata e curata da Marco Goldin, con l’organizzazione di ERPAC FVG insieme a Linea d'ombra.







