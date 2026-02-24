|
|
|
|
|
|
|Mercoled 25 Febbraio 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Mercoled 25 Febbraio 2026
|Pasini nuovo Vicepresidente dell’e delle Province d'Italia
Il Presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini, è il nuovo Vicepresidente vicario dell'e delle Province d'Italia.
La nomina, da parte del Presidente dell’Upi, Pasquale Gandolfi, è stata formalizzata a Roma nella rie di oggi, martedì 24 febbraio, del Comitato Direttivo, l’organo di indirizzo politico e programmatico dell'e di cui fa parte, da gennaio 2025, anche il Presidente scaligero.
Pasini – che sostituisce il trevigiano Stefano Marcon – coadiuverà il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne eserciterà le funzioni.
“Ringrazio il Presidente Gandolfi, il Comitato Direttivo dell’Upi e i colleghi delle Province italiane per la fiducia e il ruolo assegnatomi – ha affermato Pasini –. Ruolo che eserciterò con orgoglio e impegno. Verona e il Veneto sono da sempre in prima linea, accanto a Upi nazionale, per un riordino delle Province che riattribuisca loro dignità istituzionale e, soprattutto, risorse atte a garantire servizi e opere fondamentali per i nostri Comuni, i cittadini e le aziende. Le Province sono ‘cerniere’ del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, principio tutt’altro che astratto perché è quello che garantisce ai territori, e dunque a chi ci vive e vi opera, di compiere scelte autonome e legittime nell’interesse delle rispettive comunità. Quanto meglio funzionano queste cerniere, tanto più si riduce la distanza tra Stato e cittadini. Sosterrò il Presidente Gandolfi e il Comitato in ogni azione e sede opportuna affinché le Province siano messe nelle condizioni di amministrare in modo efficiente i propri territori”.
“Tutta la mia stima e la mia riconoscenza al Presidente Pasini per aver accolto questo incarico – aggiunge il Presidente Gandolfi –. Sono certo che potrò sempre contare sul suo impegno e sulla sua collaborazione per guidare questa associazione, nel rispetto delle identità che rappresentiamo e con l’unico obiettivo di sostenere le Province e le comunità che amministriamo”.
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| BUCATA LA FOGNATURA SU VIA FORTE TOMBA. DA STASERA CHIUSA LA SS12, CON DEVIAZIONI SU SAN GIOVANNI LUPATOTO
| Rie delle Società CIP della Provincia di Verona Sede Yacht Club Verona - Stadio Bentegodi - Lunedì 23 febbraio 2026
| CCIAA VERONA, TURISMO: LA PROVINCIA SFIORA I 20 MILIONI DI PRESENZE NEL 2025 (+1,9%). QUOTA STRANIERI A QUASI L’80%
| Le medaglie olimpiche "viaggiano" sui bus ATV: così Verona ha vinto anche la sfida del trasporto pubblico
| Campionati Regionali Over 20 di Pesistica Olimpica Bene Bussolengo, Bentegodi, G.M. Fitness e Strong4Real
| Orari più lunghi per “CONFINI. Da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni”
| Aquardens palcoscenico internazionale dell’Aufguss: il 27–28 febbraio ospita i top master dai Paesi Bassi, dopo la vittoria di Francesco Sava alla Elaisa Live Music Cup 2026
| Bus ATV, tante novità dal 23 febbraio: nuovo servizio notturno, nuovo look per l’hub di Porta Nuova e rilancio del Bonus Trasporti
| Fabrizio Farinati nuovo Coordinatore per il Veneto dell’ ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
| AL TEATRO NUOVO ARRIVA ‘MIRANDOLINA’
| VERONA SEMPRE PIÙ CONNESSA: PER L’ESTATE 2026 VOLOTEA ANNUNCIA 4 NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI
| “A scuola di caffè”. Dalla selezione dei chicchi, alla tazzina. Un progetto formativo unico di Pellini, Verona, per diffondere la cultura del caffè, tra i professionisti della ricettività di domani
| Progetto Fuoco: da domani, la Fiera leader del settore legno-energia, con 430 brand da 38 paesi. Debutta l’hub dedicato all’AI e nuove tecnologie
| Camera di Commercio, Verona. Turismo: la provincia sfiora i 20 milioni di presenze nel 2025 (+1,9%). Quota stranieri a quasi l’80%.
| “Festa della Donna”, al Due Torri Hotel, Verona
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|