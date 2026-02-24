|
|Mercoled 25 Febbraio 2026
|Mercoled 25 Febbraio 2026
|Fabrizio Farinati nuovo Coordinatore per il Veneto dell’ ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
Il 2025 sarà ricordato come un’annata storica per La Cucina Italiana, universalmente riconosciuta Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall’Unesco.
L’inizio del nuovo anno è segnato da un’ulteriore rafforzamento delle attività sul territorio, da parte dell’Istituzione Culturale rappresentata dall’Accademia Italiana della Cucina.
Il Consiglio di Presidenza ha deciso di aﬃdare la guida delle
delegazioni di tutto il territorio del Veneto ad un veronese doc, Fabrizio Farinati.
L’Accademia italiana della cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, fondata negli anni ’50, è una
associazione che ha lo scopo di tutelare
le tradizioni della cucina italiana e che,
attraverso le sue Delegazioni in Italia e
nel Mondo, opera per promuovere
l’intera cultura gastronomica nazionale e
mantenere viva la conoscenza di valori
quali la convivialità e la trasmissione di
generazione in generazione dei saperi e
dei sapori. Ed è proprio dal Presidente
Paolo Petroni, figura di grande spessore culturale ed umano, membro del comitato scientifico per la candidatura della cucina italiana, che è
stata diﬀusa con un comunicato uﬃciale
la scelta del delegato che dovrà guidare le delegazioni delle
provincie venete per i prossimi anni. Si
chiama Fabrizio Farinati, veronese classe
1970, grande estimatore della cucina
italiana e notoriamente attivo alla guida
della Delegazione di Verona dal 2012, professionista affermato nel campo della Consulenza Patrimoniale.
Grazie alla collaborazione con la sua delegazione Fabrizio Farinati da sempre si è distinto per le innumerevoli iniziative intraprese, con
un’energia ammirevole e uno sguardo
sempre rivolto alla valorizzazione delle eccellenze della nostra patria.
Ne sono un esempio i diversi convegni organizzati su temi di attualità e di cultura presso sedi di prestigio come la “Società Letteraria di Verona”, dove interverrà anche il 07 marzo accanto al Sottosegretario Segretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi per celebrare il riconoscimento UNESCO.
