Fabrizio Farinati nuovo Coordinatore per il Veneto dell’ ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA



Il 2025 sarà ricordato come un’annata storica per La Cucina Italiana, universalmente riconosciuta Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall’Unesco.

L’inizio del nuovo anno è segnato da un’ulteriore rafforzamento delle attività sul territorio, da parte dell’Istituzione Culturale rappresentata dall’Accademia Italiana della Cucina.

Il Consiglio di Presidenza ha deciso di aﬃdare la guida delle

delegazioni di tutto il territorio del Veneto ad un veronese doc, Fabrizio Farinati.



L’Accademia italiana della cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, fondata negli anni ’50, è una



associazione che ha lo scopo di tutelare



le tradizioni della cucina italiana e che,



attraverso le sue Delegazioni in Italia e



nel Mondo, opera per promuovere



l’intera cultura gastronomica nazionale e



mantenere viva la conoscenza di valori



quali la convivialità e la trasmissione di



generazione in generazione dei saperi e



dei sapori. Ed è proprio dal Presidente



Paolo Petroni, figura di grande spessore culturale ed umano, membro del comitato scientifico per la candidatura della cucina italiana, che è



stata diﬀusa con un comunicato uﬃciale



la scelta del delegato che dovrà guidare le delegazioni delle



provincie venete per i prossimi anni. Si



chiama Fabrizio Farinati, veronese classe



1970, grande estimatore della cucina



italiana e notoriamente attivo alla guida



della Delegazione di Verona dal 2012, professionista affermato nel campo della Consulenza Patrimoniale.



Grazie alla collaborazione con la sua delegazione Fabrizio Farinati da sempre si è distinto per le innumerevoli iniziative intraprese, con



un’energia ammirevole e uno sguardo



sempre rivolto alla valorizzazione delle eccellenze della nostra patria.



Ne sono un esempio i diversi convegni organizzati su temi di attualità e di cultura presso sedi di prestigio come la “Società Letteraria di Verona”, dove interverrà anche il 07 marzo accanto al Sottosegretario Segretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi per celebrare il riconoscimento UNESCO.







