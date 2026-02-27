Sabato 28 Febbraio 2026    

Sabato 28 Febbraio 2026
“Sol Expo” 2026, dal1’1 al 3 marzo 2026, a Verona. Tre giorni dedicati all’eccellenza dell’olio d’oliva, con oltre 90 appuntamenti, tra degustazioni, convegni ed incontri di filiera

“Verona, 28 febbraio 2026 - SOL Expo si prepara ad aprire le porte della sua 2ª edizione domani, domenica 1° marzo, confermandosi l'appuntamento più atteso dedicato all’eccellenza dell’olio d’oliva e alla sua filiera. La rassegna è in programma a Veronafiere fino al martedì 3 marzo. La manifestazione prenderà ufficialmente il via alle ore 11 con l’inaugurazione che si svolgerà nell’Area Talk del padiglione 12, accessibile dall’ingresso Re Teodorico, su viale dell'Industria. Al taglio del nastro interverranno: il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il vicepresidente della Provincia di Verona David Di Michele, il sottosegretario del Masaf Patrizio La Pietra e il direttore aggiunto del Coi Abderraouf Laajimi. Alle ore 14 è atteso in fiera anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. L'olio extravergine di oliva è uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy, aggiudicandosi il podio come terzo bene agroalimentare più consumato dagli italiani dopo pasta e pizza. Per tre giorni Veronafiere diventerà il punto d’incontro per il settore dell’olio d’oliva, con 230 aziende presenti e 15 regioni produttrici, insieme a realtà provenienti da Slovenia, Spagna e Ungheria. In programma oltre 90 appuntamenti tra degustazioni, approfondimenti e momenti di confronto sul mondo agroalimentare. Un percorso pensato per coinvolgere operatori e pubblico attraverso assaggi guidati e iniziative di formazione, offrendo la possibilità di conoscere da vicino il lavoro delle aziende e l’evoluzione dell’olivicoltura italiana e internazionale”. Un evento da non perdere, perché, da tempo, navigato e sempre più internazionale, è momento di riferimento, per il grande settore dell’olio d’oliva, che, accanto al vino, sta contribuendo, in modo incisivo, alla creazione di valore, nell’economia.
Pierantonio Braggio
Altre notizie di Verona
