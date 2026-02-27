Sol Expo, al via, oggi, 1° marzo 2026, a Verona. La Pietra, sottosegretario MASAF: “Pronto il piano olivicolo nazionale. 300 milioni, per aumentare del 25% la produzione". “Bricolo, presidente di Veronafiere: “Lavoro di squadra,tra istituzioni e filie



chiave, per valorizzare l’eccellenza dell’olio Made in Italy”. Annunciati i vincitori del 24° Sol d’Oro, Emisfero Nord

“Verona, 1° marzo 2026 -. “L’anno scorso a Sol Expo abbiamo presentato la bozza del piano olivicolo nazionale che mancava da oltre due decenni. Dopo un anno di lavoro, siamo riusciti a completare questo disegno che nei prossimi giorni sarà al vaglio della Conferenza Stato Regioni. Si tratta di un piano fondamentale che dà una strategia al settore e che potrà contare su risorse, per 300 milioni a disposizione della filiera, con l’obiettivo di riuscire ad aumentare la produzione dell’extra vergine di oliva nazionale di almeno il 25% nei prossimi 5 o 6 anni”. Lo ha dichiarato il sottosegretario del Masaf, Patrizio La Pietra, intervenuto oggi all’inaugurazione di Sol Expo, la rassegna dedicata alla filiera dell’olio e dell’olivo in programma fino a martedì 3 marzo, a Veronafiere. Con 230 aziende in quartiere da Italia, Slovenia, Spagna e Ungheria, oltre alle principali associazioni di settore e un palinsesto di oltre 90 eventi, Sol Expo di conferma una vetrina internazionale per la filiera.

Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo: “Il punto di forza di Sol Expo è quello di riunire tutti gli stakeholder, che sono coinvolti già nella fase decisionale e strategica della manifestazione. Siamo convinti che il lavoro di squadra con Istituzioni, darà grandi risultati”. Anche per il direttore aggiunto del Coi – Consiglio oleicolo internazionale, Abderraouf Laajimi: “Sol Expo riflette non solo la vitalità e l’eccellenza di questo comparto economico italiano, ma anche l’impegno di tutta la comunità dell’olio in Italia in questo momento globale caratterizzato da forti tensioni e dall’apertura di nuovi mercati. Dobbiamo prestare sempre più attenzione alla protezione dei consumatori dei produttori e degli standard di autenticità del prodotto”. Nel quadro di Sol Expo, sono stati svelati i vincitori del 24° Concorso Sol d’Oro Emisfero Nord. Gli oli sono stati selezionati in blind tasting da un panel internazionale di 15 maestri assaggiatori che hanno valutato 315 campioni di olio da Italia, Spagna, Turchia, Slovenia, Portogallo, Libano, Giordania, Croazia e Grecia. I riconoscimenti “Sol d’Oro”, “d’Argento” e “di Bronzo” sono stati assegnati ai migliori interpreti delle categorie “Extravergine” (a sua volta articolata in “Fruttato Leggero”, “Medio” e “Intenso”), “DOP”, “Monovarietale” e “Biologico”. Completano l’albo dei vincitori le migliori referenze tra gli “Absolute Beginners” (con quantità tra i 500 e 1499 litri) e “Big Producers” (che commercializzano olio evo con un volume complessivo superiore a un 1milione di litri o che esprimono un fatturato totale superiore ai 50 milioni di euro). Gli oli finalisti saranno protagonisti durante la rassegna – in programma fino a martedì (33) a Veronafiere – di due tasting dedicati. “Anche quest’anno abbiamo assaggiato oli di ottima qualità, con grandi profili olfattivi e gustativi – ha commentato Marino Giorgetti, panel leader della giuria del concorso –. Da tempo riscontriamo un know how crescente da parte dei produttori, che di anno in anno affinano la capacità di gestire e governare l’incertezza che caratterizza le campagne oleicole, riservandoci assaggi davvero sorprendenti”. L’edizione 2026 del concorso ha visto in giuria, al seguito di Marino Giorgetti, gli italiani Giulio Scatolini, Giuseppe Giordano, Fulvio Genovese, Simone De Nicola, Gianfranco De Felici, Annalisa Valetti, Gianpaolo Fasoli, affiancati dai giudici internazionali: Milena Bucar Miklavcic (Slovenia), Miciyo Yamada (Giappone), Lourdes Gonzalez Koc (Perù), Na Xie (Cina), Josè Mingo Marinetti (Cile), Brigida Jimenez Herrera (Spagna), Ana Carrilho (Portogallo). Guardando al complessivo degli attestati assegnati (inclusi gli oli segnalati con la “Gran Menzione”), la Puglia si posiziona saldamente al primo posto con 21 riconoscimenti, seguita da Lazio (15) e Sicilia (11), mentre la classifica degli Stati esteri è dominata dalla Spagna con 21 referenze. Da segnalare anche la Slovenia, che, per la prima volta, sale due volte sul podio nelle due categorie “Extravergine Fruttato Leggero” e “Absolute Beginners”. Restringendo il campo agli oli sui diversi podi, si distinguono nel medagliere Lazio e Puglia, entrambe con 7 medaglie”. Un Sol Expo straordinario si è aperto, oggi, a Veronafiere, con entusiasmo e con grande partecipazione, perché l’olio d’oliva italiano sta conquistando il globo. L’Italia deve aumentarne la produzione, in quanto, qualità e particolari caratteristiche, dell’extravergine, concentrano la richiesta, fattore che giustifica e conferma l’attenzione, per il prodotto delle nostre terre.

Pierantonio Braggio







