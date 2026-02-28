Sol Expo, il trionfo dell’olio italiano: oltre 200 produttori celebrano l’eccellenza dell’Evo



A cura di Cristina Parrinello

“L’Oro verde” italiano torna protagonista con “Sol Expo”, la fiera dedicata all’olio extravergine d’oliva che dal primo al tre Marzo 2026, presso la Fiera di Verona, riunisce oltre 200 produttori provenienti da ogni angolo della Penisola. Un appuntamento che si conferma punto di riferimento per professionisti del settore, ristoratori, buyer internazionali e appassionati desiderosi di scoprire le migliori espressioni dell’Evo italiano. Tra gli stand si respira il profumo intenso delle cultivar appena frante: dal fruttato leggero del Garda alle note più decise e piccanti degli oli del Sud, ogni territorio racconta la propria storia attraverso degustazioni guidate condotte da esperti assaggiatori. I visitatori vengono accompagnati in un percorso sensoriale che insegna a riconoscere pregi, difetti, aromi e caratteristiche organolettiche di un prodotto simbolo della dieta mediterranea. Abbiamo avvicinato alcuni produttori delle Società agricole siciliane. La giovane imprenditrice cotitolare dell’Azienda “Casa Pianolongo”, presentandoci la propria produzione, ci illustra le caratteristiche del terreno che hanno dato vita a un olio di un particolare sapore. Le vicine sorgenti, il clima particolarmente favorevole e un terreno posto su un altipiano a 400 metri slm, in una posizione ben ventilata, sono gli ingredienti per la produzione della “Nocellara del Belice”, oliva tonda a forma di nocella. La raccolta delle olive ancora verdi viene effettuata col metodo manuale, per garantire la conservazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto, che danno vita ad un olio di color verde dorato dagli aromi di carciofo con punte di amaro piccante

La fiera “Expo olio” ha dato grande spazio anche agli show cooking, dove gli allievi o chef affermati reinterpretano la tradizione culinaria italiana, esaltando l’olio come ingrediente centrale e non semplice condimento. E’ il caso dell’Azienda “Villa Manodori” di Massimo Bottura, chef di fama internazionale, che oltre a curare una raffinatissina produzione di Olio extravergine, produce anche il preziosissimo Aceto balsamico di Modena ingrediente che accompagna cibi e dolci prelibati.

Grande interesse hanno destato anche i liquori prodotti con le foglie dell’olivo di Toscana. E’ il caso del Rum e del Gin prodotti dall’Azienda Holearium che hanno sperimentato liquori che incantano i palati.

Ma Expo non solo è gastronomia! Un’intera area alla cosmesi naturale a base di olio extravergine espone creme, saponi, balsami e trattamenti skincare che valorizzano le proprietà antiossidanti e nutrienti dell’Evo, dimostrando come questo prodotto possa diventare alleato di bellezza oltre che di benessere alimentare.

Uno degli aspetti più apprezzati della manifestazione è la possibilità di scoprire prodotti d’eccellenza difficilmente reperibili nella grande distribuzione: micro-lotti, monocultivar rare, produzioni biologiche e presìdi territoriali che rappresentano il cuore autentico dell’olivicoltura italiana. Per molti piccoli produttori, la fiera rappresenta un’occasione strategica per farsi conoscere e raccontare il proprio lavoro direttamente al consumatore.



“Sol Expo” si conferma così non solo vetrina commerciale, ma anche momento culturale e formativo, capace di valorizzare una filiera che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Un evento che celebra l’identità italiana attraverso uno dei suoi simboli più preziosi: l’olio extravergine d’oliva







