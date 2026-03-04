Venerd 6 Marzo 2026    

Verona Sette News
2026-03-06 Automotive Dealer Day | House of Mobility, a Veronafiere 2026-03-06 Camera di Commercio. A Verona, un’impresa su cinque è a conduzione femminile 2026-03-06 La settimana prossima concerti e incontri con Akademie für Alte Musik Berlin, Avi Avital, Ettore Pagano 2026-03-06 CCIAA, A VERONA UN’IMPRESA SU CINQUE È A CONDUZIONE FEMMINILE 2026-03-06 MODEL EXPO ITALY: AL VIA DOMANI LA 21ª EDIZIONE DELLA FIERA DEDICATA A MODELLISMO, GAMING CULTURE E K-POP 2026-03-06 La mostra su Cibotto accessibile a tutti 2026-03-06 Bus navetta e deviazioni delle linee, il trasporto pubblico a servizio dei Giochi Paralimpici 2026-03-06 Paralimpiadi 2026. Coldiretti in Casa Veneto: coltiviamo inclusività, con l’agricoltura sociale. Lunedì 9 marzo, alle ore 11.00, a Cortina. L’Agriturismo Tre Rondini di Legnago, tra le testimonianze di fattorie solidali 2026-03-06 Model Expo Italy: al via domani la 21ª edizione della fiera dedicata a modellismo, gaming culture e k-pop. Taglio del nastro alle ore 11, all’ingresso Re Teodorico 2026-03-05 Ripartiamo dalla natura: la rigenerazione comincia da qui. Al via il bando Capitale naturale 2026: 4,5 milioni per interventi concreti che ricuciono ecosistemi e città - habitat, corridoi ecologici, verde urbano e periurbano - con progetti fino a 36 mesi 2026-03-05 10 anni Empori della solidarietà Caritas diocesana veronese 2026-03-05 Il progetto Oliveto Smart, protagonista a SOL Expo, Verona. Ricerca e tecnologie digitali per affrontare i cambiamenti climatici negli oliveti veneti. 2026-03-04 Bus navetta e deviazioni delle linee, il trasporto pubblico a servizio dei Giochi Paralimpici 2026-03-04 Al Museo Bailo di Treviso: Nino Springolo (1886–1975) e “I due compagni” 2026-03-04 MAGIS: LE PERSONE AL CENTRO DELLA CAMPAGNA DI LANCIO DEL NUOVO BRAND
Automotive Dealer Day | House of Mobility, a Veronafiere

“Il 19, 20 e 21 maggio sarà a Verona un ecosistema selezionato di partner, innovatori e player strategici, pronti a presentare soluzioni, servizi e tecnologie dedicate alla filiera automotive. L’Area Business rappresenta il cuore pulsante dell’evento: uno spazio di incontro, confronto e sviluppo di nuove opportunità tra dealer, case auto, flotte, operatori della mobilità e fornitori… Realtà, che confermano la qualità e il livello dell’edizione 2026, che si preannuncia ancora una volta come il punto di riferimento per il settore. Automotive Dealer Day ha preparato una lineup di esperti nazionali e internazionali, pronti ad offrire una visione a 360° sul futuro dell’automotive e del retail. Tra speakers dal mondo delle case automobilistiche, della distribuzione, della ricerca, del marketing, della stampa, dell’economia e della geopolitica, l’agenda riflette la pluralità delle prospettive necessarie per interpretare le trasformazioni in corso. Un mix di competenze e background differenti per affrontare con consapevolezza evoluzioni, sfide e opportunità del settore: dalle dinamiche macroeconomiche alla leadership di brand, dal ruolo delle flotte aziendali alla customer experience, fino all’Intelligenza Artificiale e ai nuovi modelli di business. “Lead with Your Brand” non invita semplicemente a seguire chi ha le risposte, ma a costruirle insieme: il brand è un’identità condivisa, in continua evoluzion”. Una rassegna ad hoc, a Verona, 19-21 maggio.
