Automotive Dealer Day | House of Mobility, a Veronafiere



“Il 19, 20 e 21 maggio sarà a Verona un ecosistema selezionato di partner, innovatori e player strategici, pronti a presentare soluzioni, servizi e tecnologie dedicate alla filiera automotive. L’Area Business rappresenta il cuore pulsante dell’evento: uno spazio di incontro, confronto e sviluppo di nuove opportunità tra dealer, case auto, flotte, operatori della mobilità e fornitori… Realtà, che confermano la qualità e il livello dell’edizione 2026, che si preannuncia ancora una volta come il punto di riferimento per il settore. Automotive Dealer Day ha preparato una lineup di esperti nazionali e internazionali, pronti ad offrire una visione a 360° sul futuro dell’automotive e del retail. Tra speakers dal mondo delle case automobilistiche, della distribuzione, della ricerca, del marketing, della stampa, dell’economia e della geopolitica, l’agenda riflette la pluralità delle prospettive necessarie per interpretare le trasformazioni in corso. Un mix di competenze e background differenti per affrontare con consapevolezza evoluzioni, sfide e opportunità del settore: dalle dinamiche macroeconomiche alla leadership di brand, dal ruolo delle flotte aziendali alla customer experience, fino all’Intelligenza Artificiale e ai nuovi modelli di business. “Lead with Your Brand” non invita semplicemente a seguire chi ha le risposte, ma a costruirle insieme: il brand è un’identità condivisa, in continua evoluzion”. Una rassegna ad hoc, a Verona, 19-21 maggio.







