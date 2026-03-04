Per le imprese venete, il caro bollette potrebbe costare un miliardo in più. CGIA Mestre, 7 marzo 2026



“Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, l’attacco militare all’Iran, iniziato sabato scorso, rischia di presentare un conto molto salato alle imprese venete: oltre un miliardo di euro, in più nel 2026. A pesare è soprattutto l’impennata dei prezzi di gas ed energia elettrica, registrata negli ultimi giorni. Se le attuali tensioni dovessero tradursi in rincari strutturali dei costi energetici, le aziende venete potrebbero trovarsi a pagare quest’anno, per l’elettricità e il gas, complessivamente 9,4 miliardi di euro. Una variazione percentuale rispetto al 2025 del +13,5. Le stime elaborate dagli artigiani mestrini si basano su alcune ipotesi precise: consumi nel 2025-2026, in linea con gli ultimi disponibili (2024) prezzo medio annuo dell’energia elettrica pari a 150 euro per MWh prezzo medio del gas a 50 euro, mantenendo quindi un rapporto di 3 a 1 tra elettricità e gas, in linea con quanto osservato mediamente nel triennio 2023-2025. In questo scenario, l’effetto combinato dei rincari energetici rischia di comprimere ulteriormente i margini delle nostre imprese, già messi alla prova da un contesto internazionale instabile. Le realtà imprenditoriali più penalizzate dall’incremento delle bollette sarebbero quelle ubicate nelle regioni dove la presenza delle attività commerciali e produttive è più diffusa. Come la Lombardia che dovrebbe registrare un aumento dei costi energetici di quasi 2,3 miliardi di euro. Seguono l’Emilia Romagna con +1,2 miliardi, il nostro Veneto con 1,1 miliardi, il Piemonte con 879 milioni e la Toscana con 670 milioni. Alla vigilia dell’attacco israelo-americano all’Iran, venerdì 27 febbraio, il gas scambiava a 32 euro al megawattora e l’energia elettrica a 107,5 euro. Nel giro di pochi giorni (al 4 marzo del 2026) i prezzi sono balzati rispettivamente a 55,2 e 165,7 euro per poi flettere di poco. Un’impennata che riflette le tensioni geopolitiche e l’incertezza sui mercati. È inevitabile che le quotazioni dell’energia reagiscono a un conflitto in un’area così delicata per gli equilibri globali. Molto dipenderà dalla durata e dall’intensità della crisi: più il confronto si prolunga, maggiore è il rischio di ulteriori rialzi. Va però ricordato che lo scenario attuale è molto diverso da quello vissuto quattro anni fa, dopo l’invasione dell’Ucraina, da parte della Russia. Nel 2022. il prezzo medio dell’energia elettrica arrivò a 303,1 euro al megawattora, mentre il gas toccò in media 123,5 euro. Oggi, pur in presenza di un rialzo significativo, siamo lontani da quei picchi: la media del 2025 si attesta a 116,1 euro, per l’energia elettrica e a 38,7, per il gas. Numeri che invitano alla prudenza, ma che ridimensionano il paragone con la crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. I settori più a rischio rincari: con un’eventuale impennata dei costi delle bollette elettriche, i settori più “colpiti” potrebbero essere quelli che registrano i consumi più importanti. In linea di massima indichiamo: metallurgia (acciaierie, fonderie, ferriere, etc.) commercio (negozi, botteghe, centri commerciali, etc.) altri servizi (cinema, teatri, discoteche, lavanderie, parrucchieri, estetiste, etc.) alimentari (pastifici, prosciuttifici, panifici, molini, etc.) alberghi, bar e ristoranti trasporto e logistica chimica. Per quanto concerne le imprese gasivore, i comparti che potrebbero subire gli effetti economici maggiormente negativi potrebbero essere estrattivo (minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi, etc.) lavorazione e conservazione alimenti (carni, pesce, frutta, ortaggi, oli e grassi, etc.) produzione alimentare (pasta, pasti, gelati, etc.) confezione e produzione tessile, abbigliamento e calzature fabbricazioneproduzione legno, carta, cartone, ceramica, utensileria, plastica e chimica fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine utensili e per l’industria, etc. costruzione di navi e imbarcazioni da diporto. I distretti veneti più in difficoltà. Le difficoltà, fa sapere l’Ufficio studi della CGIA, colpiscono molte imprese e, conseguentemente, tante realtà produttive che sono il motore dell’economia e dell’export del Paese. I distretti veneti che rischiano di subire una impennata dei costi energetici potrebbero essere: Vetro di Murano (Venezia) Materie plastiche (Treviso, Vicenza, Padova) Metallurgico e meccanica dell’Alto vicentino Produzione alimentare (Verona) Legno e arredo (Treviso). Cosa fare subito: disaccoppiare prezzo del gas e da quello dell’energia. Molto dipenderà dalla durata del conflitto. Se le ostilità dovessero protrarsi nei prossimi mesi, la chiusura dello stretto di Hormuz rischierebbe di provocare un vero shock energetico. Le conseguenze sarebbero immediate: bollette più care, carburanti in aumento, noli marittimi più costosi. Con il rischio di una nuova fiammata inflazionistica, capace di mettere sotto pressione famiglie e imprese e di rallentare ulteriormente una crescita già debole. Per questo è necessario intervenire subito. Servono misure efficaci per contenere il prezzo dell’energia e sostenere cittadini e aziende. L’e Europea e il Governo italiano devono fare la loro parte: Bruxelles accelerando il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica Roma varando interventi temporanei — come ha avuto modo di fare dopo l’invasione russa dell’Ucraina — tra bonus sociali, taglio dell’Iva e azzeramento degli oneri di sistema. Misure indispensabili per proteggere i bilanci di famiglie e imprese in una fase di forte incertezza. Nel medio periodo: tagliare gli oneri di sistema. Se in Italia i costi energetici sono strutturalmente più alti della media europea, per le piccole imprese italiane il problema non può essere risolto solo con misure “tampone”. Servono interventi di politica energetica strutturali, capaci di ridurre il differenziale di prezzo e stabilizzare i costi, nel medio periodo. Una prima leva riguarda la composizione della bolletta. Nel nostro Paese una quota rilevante del prezzo finale è formata da oneri di sistema, accise e Iva, che incidono proporzionalmente di più sui piccoli consumatori. L’ARERA ha più volte evidenziato come la componente fiscale pesi, oltre la media UE. Spostare parte di questi oneri sulla fiscalità generale – come già fatto temporaneamente durante la crisi 2022-2023 – renderebbe il costo dell’energia più aderente ai consumi effettivi, alleggerendo in particolare artigiani, negozi e microimprese. Una seconda leva dovrebbe essere attivata per favorire contratti stabili e acquisti aggregati. Le nostre Pmi non hanno il potere contrattuale delle grandi aziende, per accedere ai mercati all’ingrosso. Una soluzione è incentivare gruppi di acquisto, consorzi energetici e contratti a lungo termine (PPA), che permettono prezzi più prevedibili. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta promuovendo strumenti di aggregazione della domanda proprio per ridurre questo squilibrio”. Un quadro realistico, quello sopra esposto, che ci fa sperare che non accada il peggio, ossia la chiusura di uno stretto, ossia, il passaggio marittimo di Hormuz, via del petrolio verso il globo, la quale congiunge il Golfo Persico e il Golfo di Oman, oppure che petroliere o navi militari, non vengano affondate, nello stretto stesso, ostruendone il passaggio, nonché, che la guerra in atto, non abbia lunga durata. Intanto, dobbiamo provvedere a prendere misure, atte a contenere i prezzi di gas e di energia, come sopra, saggiamente, evidenzia CGIA, e a salvaguardare l’economia, da sempre studiate speculazioni, non trascurando le dianzi citate esigenze delle Pmi.

Pierantonio Braggio







