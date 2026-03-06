AL TEATRO CAMPLOY IL CONCERTO BENEFICO ‘ON STAGE FOR YOUR FUTURE’



Sul palcoscenico, venerdì 13 marzo, alle 20.30, giovani, musica e solidarietà per promuovere lo sviluppo personale e la reintegrazione dei giovani.



Conto alla rovescia per «On stage for your future» lo spettacolo organizzato da CANTIERE FUTURO ETS, realtà guidata da Stefano Lapi, in co-organizzazione con la Circoscrizione 1^, per sostenere le proprie attività all’interno dell’ospedale Santa Giuliana, che si terrà venerdì 13 marzo al teatro Camploy di Verona, in via Cantarane, 32, a partire dalle ore 20.30.



«On stage for your future» è un appuntamento dedicato alla musica dal vivo, con le esibizioni di due tribute band straordinarie: i Freemode, che celebrano i Depeche Mode e i Robosis, che rendono omaggio agli Oasis.



Su uno dei palcoscenici scaligeri più ambiti, venerdì sera, in scena ci saranno giovani, musica e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo personale e il benessere mentale.



La kermesse è supportata dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona e Rete Città Sane Verona, ed è sostenuta da diverse realtà private, come il Gruppo Alperia, BVR Banca Veneto Centrale, Dolomiti Energypoint di Bussolengo e Confaverona.



“Un appuntamento benefico di particolare interesse – sottolinea l’assessore al Decentramento Federico Benini – che punta a dare supporto ad una realtà del Terzo settore impegnata ad aiutare giovani in difficoltà. Un impegno concreto verso la comunità nel quale ci riconosciamo e a cui abbiamo dato immediato supporto. La serata di venerdì 13 marzo sarà una bella opportunità di divertimento per tutta la cittadinanza, che avrà anche modo di riconoscere un aiuto alle attività di Cantiere Futuro Ets”.



“Una serata di musica – sottolinea la consigliera comunale delegata alla Rete Città Sane Verona Annamaria Molino – ma soprattutto un gesto concreto di solidarietà perché la raccolta fondi permetterà all’associazione Cantiere Futuro ETS di portare avanti laboratori e attività rivolte ai giovani all’interno dell’Ospedale Santa Giuliana. Come Rete Città Sane dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sosteniamo iniziative che promuovono benessere mentale, inclusione e opportunità di crescita per le nuove generazioni e quindi ringraziamo tutti coloro che collaborano a questa iniziativa”.



“E’ stato un piacere riconoscere il supporto della Circoscrizione 1^ nella messa in opera di questo evento – precisa il consigliere della Circoscrizione 1^ Andrea Avanzi –. Sul palco si esibiranno due band importanti del territorio, che si sono messe a disposizione per sostenere, tutti insieme, le tante e diverse iniziative realizzate da Cantiere Futuro Ets in favore dei giovani in difficoltà. Spesso si parla di disagio giovanile, interrogandosi su quali possono essere le modalità positive di intervento. Sostenere questo evento è sicuramente una di queste, visto che l’intero ricavato sarà destinato a chi opera in favore dello sviluppo personale di tanti ragazzi e ragazze”.



“La nostra missione – spiega il presidente di CANTIERE FUTURO ETS Stefano Lapi – è di creare opportunità che permettano ai ragazzi di esprimere il loro potenziale e di affrontare le sfide della vita con consapevolezza e autonomia. Per realizzare la nostra missione, progettiamo laboratori e, oltre a quelli già in essere, abbiamo molti cantieri in fase di sperimentazione: anche un’attività di scounting che volentieri portiamo in una struttura come Santa Giuliana, che Tiziano Zenere guida con una forte impronta umanistica. Questo appuntamento è un’occasione per noi di presentare alla città quanto stiamo realizzando e accrescere così il sostegno riconosciuto alla nostra realtà“.



“Il nostro ospedale ha aperto volentieri le porte a CANTIERE FUTURO ETS – commenta il direttore della struttura Santa Giuliana Tiziano Zenere. “Stefano Lapi porta in mezzo ai nostri giovani laboratori attraverso i quali possono sperimentare, conoscersi e vivere emozioni positive sempre nuove”.



Il concerto benefico è stato presentato oggi in Comune. Presente anche Giuseppe Apolloni, Amministratore delegato di Alperia Green Future, fra i sostenitori dell’evento.



Lo spettacolo. Le band

Freemode – Tributo ai Depeche Mode. I Freemode porteranno sul palco l’essenza dark e sensuale dei Depeche Mode, trasformando ogni performance in un’esperienza unica e coinvolgente. La formazione è composta da Marco Hrabar alla voce, Claudio Vinco alle chitarre, Flavio "Ago" Agostini alla batteria e Maurilio "Il Fletcher" Zago alle tastiere e sequenze. Con un sound fedele agli originali, arricchito da una vena più potente, il loro repertorio abbraccia le varie epoche della band britannica, dai classici synth-pop degli anni ྌ fino alle sonorità più rock ed elettroniche degli anni successivi. Ogni brano sarà eseguito con passione, energia e grande attenzione ai dettagli, per far rivivere al pubblico le emozioni autentiche che hanno reso leggendari i Depeche Mode.



Robosis – Oasis Unplugged Experience. I Robosis portano sul palcoscenico una versione intima ed essenziale del repertorio degli Oasis, riproponendo i brani in chiave unplugged. Con la voce di Matteo Bonini, accompagnato da Luca Tamani alla chitarra, Federico Foto alle tastiere e Mattia Zandonà alla batteria, il gruppo offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso melodie senza tempo e testi diretti. Ogni canzone sarà presentata in modo da mettere in luce l’anima autentica della musica britpop, unendo nostalgia e nuove interpretazioni.



Il teatro per il sociale

CANTIERE FUTURO ETS è un’associazione impegnata a promuovere lo sviluppo personale e la reintegrazione sociale dei giovani, attraverso interventi sostenibili e progetti volti a ridurre comportamenti a rischio.



Prima tra le varie azioni intraprese, il laboratorio teatrale WE ARE on stage un teatro sociale accessibile a tutti, che utilizza il linguaggio teatrale come strumento di espressione e crescita personale. Attraverso attività pratiche, i giovani possono sviluppare abilità e competenze essenziali, in un contesto che promuove la solidarietà e il supporto reciproco.



Di recente introduzione da parte di CANTIERE FUTURO ETS, il nuovo laboratorio esperienziale, realizzato in collaborazione con DOJO KAI VERONA, per i ragazzi in regime di ricovero: Riequilibrare Mente e Corpo, Arti marziali per ristabilire l’equilibrio psico-fisico (https:www.facebook.comdojokaijiujitsu).



Per contatti, ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.cantierefuturoets.com







