Paralimpiadi 2026. A Casa Veneto, Coldiretti racconta l’agricoltura, che include fattorie sociali, protagoniste a Cortina: storie di lavoro, autonomia e comunità.

“L’agricoltura, come spazio di inclusione, relazione e opportunità per tutti. È il messaggio emerso oggi a Casa Veneto, a Cortina, dove Coldiretti ha portato al centro delle Paralimpiadi 2026 il valore dell’agricoltura sociale e delle esperienze che, nelle campagne venete, trasformano il lavoro agricolo in strumento di welfare e integrazione. Ad aprire l’incontro “Coltiviamo inclusività con l’agricoltura sociale” è stata Chiara Bortolas, presidente di Coldiretti Belluno, che ha ricordato come il Veneto sia stato tra i territori pionieri nel riconoscere il valore dell’agricoltura sociale. “Già nel 2013 – ha sottolineato – Coldiretti ha promosso la prima legge regionale sul tema. Un impegno che nel 2025 si è rafforzato con l’aggiornamento della normativa regionale, frutto del lavoro con le istituzioni per sostenere e far crescere queste realtà”. Oggi, in Veneto, sono 36 le fattorie sociali attive, presidi diffusi sul territorio che coinvolgono migliaia di persone in percorsi educativi, terapeutici e di inserimento lavorativo. Un modello capace di generare inclusione e allo stesso tempo contribuire allo sviluppo delle comunità rurali e montane. Le novità normative sono state illustrate da Jacopo Testoni della Direzione Agroalimentare regionale del Veneto, che ha evidenziato come l’aggiornamento della legge regionale punti a rafforzare il sistema attraverso strumenti operativi concreti: dall’istituzione del Tavolo tecnico regionale dell’Agricoltura sociale alla semplificazione delle procedure burocratiche, fino a una maggiore integrazione delle attività delle fattorie sociali nella programmazione socio-sanitaria locale. Il cuore dell’incontro è stato però il racconto diretto delle aziende agricole, impegnate in prima linea nei progetti di inclusione. Dalla provincia di Belluno Jacopo Emma, dell’azienda Terra Umana, ha raccontato, come il lavoro agricolo possa diventare un percorso di crescita personale e autonomia: “L’integrazione non è un concetto astratto: nei campi si lavora insieme, si condividono responsabilità e risultati. È così che nascono relazioni vere e opportunità concrete”. Dalla campagna veneziana, la testimonianza di Piero Pellegrini, della Casa di Anna, prima fattoria sociale iscritta al registro regionale, ha evidenziato il valore della collaborazione quotidiana: “I ragazzi che lavorano con noi non sono ospiti. ma parte della squadra. Ognuno trova il proprio ruolo e contribuisce al progetto dell’azienda”. Da Verona, Cinzia Beozzi ha portato l’esperienza dell’agriturismo Tre Rondini, sottolineando l’importanza del lavoro di rete tra agricoltura, sanità e mondo del lavoro: “Il gruppo operativo scaligero dimostra che quando istituzioni e imprese collaborano si costruiscono percorsi di inclusione realmente sostenibili”. Infine, dal Vicentino Nicola Menti ha illustrato il progetto della cantina Menti Vini, che coinvolge ragazzi con disabilità nella cura del vigneto e nella produzione di bottiglie dedicate: “Il vino diventa il risultato di un lavoro condiviso, ma soprattutto il simbolo di una comunità, che sa valorizzare le differenze”. A chiudere l’incontro, Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia, che ha ribadito come l’agricoltura sociale rappresenti una delle frontiere più innovative del settore agricolo: “Le aziende agricole non sono solo luoghi di produzione, ma presidi di comunità capaci di generare valore sociale, soprattutto nei territori rurali e montani”. Dalle testimonianze emerse a Casa Veneto si rafforza dunque una visione condivisa: l’agricoltura può diventare uno spazio concreto di crescita, relazione e autonomia, contribuendo a costruire comunità più aperte e resilienti”. Un racconto interessante, che dimostra, come l’agricoltura, sappia essere attentamente vicina ai meno fortunati, presso la stessa, non ospiti, ma con-collaboratori, che, guidati ad impegnarsi, nella cura di coltivazioni varie, dando il meglio di sé stessi, vengono e si sentono inseriti, al completo nella società, nella quale ogni differenza, costruttivamente, si dissolve, creando, al tempo, anche cultura. Lodevolissima iniziativa…!

Pierantonio Braggio







