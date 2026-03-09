Materie prime: forti rincari, solo per petrolio e gas. CGIA Mestre, 14 marzo 2026



“Niente a che vedere, con quanto accadde 4 anni fa, dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Per le famiglie venete, tuttavia, si stima un aumento delle bollette, da oltre 751 milioni, su base annua. A quindici giorni, dall’avvio del conflitto in Iran, i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta complessivamente solida, senza quelle impennate generalizzate dei prezzi, che spesso accompagnano fasi di forte tensione geopolitica. L’analisi delle quotazioni evidenzia, infatti, un quadro “sorprendentemente” stabile. Molte delle principali commodities hanno addirittura registrato lievi riduzioni di prezzo: il nickel è sceso del 2,2 per cento, il rame del 2,3, lo zinco del 2,7, il piombo del 2,9 e lo stagno del 7,8. Si tratta di segnali che indicano come le catene di approvvigionamento globali e i mercati internazionali stiano reagendo, con una certa resilienza all’incertezza del contesto internazionale. Tra le materie prime monitorate dall’Ufficio studi della CGIA, soltanto i combustibili fossili hanno mostrato forti tensioni. Il prezzo del petrolio è aumentato del 42 per cento, mentre il gas ha registrato una crescita più significativa, pari al 59,4 per cento. In entrambi i casi, gli incrementi di queste ultime due settimane sono stati superiori a quelli verificatesi dopo l’invasione russa all’Ucraina. Si tratta di dinamiche, che riflettono la particolare sensibilità del comparto energetico agli squilibri geopolitici emersi, dopo l’avvio del conflitto in Iran. Nel complesso, tuttavia, i dati delle prime due settimane suggeriscono che l’impatto del conflitto, sui mercati delle materie prime è stato finora circoscritto. L’assenza di rialzi diffusi rappresenta un segnale incoraggiante per l’economia internazionale e per il sistema produttivo europeo, che almeno in questa fase non sembra esposto a una nuova ondata generalizzata di rincari delle materie prime. Niente a che vedere, con quanto successo dopo l’invasione russa in Ucraina. L’escalation di tensioni in Medio Oriente ha inevitabilmente riacceso il dibattito, sugli effetti economici dei conflitti geopolitici. Tuttavia, se si osservano i dati e i precedenti più recenti, emerge con chiarezza come l’impatto potenziale di questa crisi appaia, almeno per il momento, sensibilmente diverso rispetto a quanto accaduto nel febbraio del 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina. Allora lo shock sui mercati internazionali fu immediato e particolarmente violento. A soli quindici giorni dall’inizio dell’offensiva russa, le principali materie prime registrarono rialzi eccezionali: il prezzo del nickel aumentò del 93,8 per cento, quello del gas del 48 per cento, mentre i cereali subirono forti tensioni, con il granoturco, in crescita del 30,3 per cento e il frumento del 29,2 per cento. Anche l’energia e i metalli industriali furono coinvolti, nella fiammata dei prezzi: il petrolio salì del 16,3 per cento e l’alluminio dell’8,3. Quella reazione dei mercati fu il riflesso della posizione centrale, che Russia e Ucraina occupano nelle catene di approvvigionamento globali, in particolare per quanto riguarda energia, metalli e produzioni agricole. L’interruzione o anche solo il rischio di interruzione di tali flussi si tradusse immediatamente in un forte shock sull’offerta, con ripercussioni diffuse sull’economia mondiale. Il contesto mediorientale presenta invece caratteristiche differenti. Pur trattandosi di un’area strategica e geopoliticamente sensibile, la struttura delle interdipendenze economiche e commerciali, con il resto del mondo è diversa e, almeno nella fase iniziale, sembra generare pressioni meno intense, sui mercati delle materie prime. Naturalmente, qualsiasi valutazione resta fortemente condizionata da due variabili decisive: la durata del conflitto e la sua eventuale intensificazione. Un ampliamento del teatro bellico o il coinvolgimento diretto di attori regionali, con un peso significativo nei mercati energetici, potrebbe rapidamente modificare lo scenario. Caro bollette: oltre 751 milioni in più alle famiglie. Al netto del caro carburante, che in queste ultime due settimane sta alleggerendo il portafoglio anche dei veneti ,e di eventuali misure di mitigazione del costo delle bollette, che il Governo dovrebbe mettere a punto a breve, Nomisma Energia stima che le famiglie italiane potrebbero subire un aumento medio su base annua di 350 euro. Partendo da questa ipotesi, l’Ufficio studi della CGIA ha stimato approssimativamente che il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci delle 2,1 milioni di famiglie venete potrebbe toccare i 751,8 milioni di euro. Gli aumenti più consistenti si concentrerebbero nella provincia di Padova, con una stima di 143,7 milioni di euro. Seguono Verona con 143 milioni, Venezia con 134,1, Treviso con 131,3 e Vicenza con 130,4 . Modalità self service: benzina +8,7 % e diesel +18,2%. Dopo l’attacco militare all’Iran iniziato il 28 febbraio, tra le principali materie prime sono stati, soprattutto gas, e petrolio a registrare un’impennata dei prezzi. Un aumento dovuto anche a dinamiche speculative che ha avuto effetti immediati sui carburanti. Il risultato è stato un forte rincaro alla pompa, che ha messo in difficoltà molti automobilisti e, in particolare, quelle categorie che lavorano quotidianamente, con un mezzo a motore: autotrasportatori, taxisti, autonoleggiatori, con conducente, bus operator, pescatori e agricoltori. Negli ultimi quindici giorni, infatti, il prezzo della benzina è salito dell’8,7 per cento, mentre quello del diesel ha registrato un balzo, ancora più marcato: +18,2 per cent . Un aumento, che pesa direttamente sul costo del lavoro di queste attività e sui bilanci di interi settori produttivi. Per mitigare i rincari di bollette e carburanti bisogna tagliare Iva, accise e oneri di sistema Il caro carburante registratosi negli ultimi 15 giorni e il possibile aumento nei prossimi mesi delle bollette di luce e gas rischiano di diventare uno dei principali fattori di pressione sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. Ridurre questi prezzi non dipende da una singola misura, ma da una strategia articolata, che combini interventi fiscali, regolatori e strutturali. Nel breve periodo, il governo dovrebbe intervenire sulla componente fiscale. In Italia, una parte rilevante del prezzo dei carburanti e dell’energia è composta da accise e Iva. Una riduzione temporanea e mirata delle accise, sui carburanti o una modulazione dell’Iva, sulle bollette energetiche, può offrire un sollievo immediato a famiglie e imprese, soprattutto nei momenti di forte volatilità dei mercati internazionali. Senza contare che è necessario intervenire, riducendo anche gli oneri di sistema nelle bollette di luce e gas. Bollette più leggere aiutano a sostenere il potere d’acquisto dei cittadini e migliorano la competitività delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese. Inoltre, ridurre o riformare questi oneri renderebbe le bollette più trasparenti e comprensibili, garantendo una distribuzione dei costi energetici più equa e sostenibile per tutta la collettività. Un secondo fronte riguarda la regolazione del mercato. È essenziale rafforzare i poteri delle autorità di vigilanza, per monitorare eventuali speculazioni, lungo la filiera energetica, e garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Strumenti come il rafforzamento delle scorte strategiche e meccanismi di acquisto centralizzato del gas possono inoltre aumentare il potere contrattuale del Paese nei confronti dei fornitori internazionali. Nel medio periodo diventa decisiva la diversificazione delle fonti energetiche. Ridurre la dipendenza, da pochi fornitori o da singole fonti fossili, permette di attenuare gli shock di prezzo. In questa direzione, investimenti più rapidi, nelle energie rinnovabili, nello stoccaggio energetico e nelle infrastrutture di rete, possono contribuire a stabilizzare i costi dell’energia”. Situazione, dunque, allarmante, ma non tale, da essere equiparata a quella del 2022, dovuta all’infausta aggressione all’Ucraina, riguardando i rincari, soprattutto, gas e petrolio, sperando che tali rincari non s’estendano ad altre materie prime e che, quindi, anche le guerre, non guerra, in corso, abbiano rapida fine. Fine, che, non dobbiamo dimenticare, significa non perdite ulteriori di vite umane e, quindi, libera, definitiva navigazione, nell’iraniano stretto di Hormuz, d’appartenenza iraniana ed essenziale rotta mercantile, per le forniture di greggio dal Medio Oriente. Importante, intanto – mentre è, purtroppo, prevista una più limitata crescita del Pil e aumento dell’inflazione, in Europa – che misure governative ad hoc, già allo studio, rendano meno pesanti, per cittadini ed imprese, i rincari, in tema. Emerge, comunque, evidente, ancora una volta, il fatto che poco ha fatto l’Europa, peraltro, ottima in tema di produzione, per rendersi indipendente dall’estero, per essenziali forniture energetiche.

Pierantonio Braggio







