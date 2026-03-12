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91ª Mostra - Concorso dell’Asparago di Verona, nel fine settimana, al Mercato Coperto di Campagna Amica, tradizione, show cooking e i sapori della primavera
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2026-03-12
Generali Assicurazioni - Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 2026
2026-03-12
Risultati consolidati del Gruppo Generali, al 31 dicembre 2025R. Risultato operativo e utile netto normalizzato record. Saranno proposti un dividendo di 1,64 € per azione e riacquisto di azioni proprie per 500 mln.
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