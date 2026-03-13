LATTEBUSCHE ALL’AGRIMONT CON LA GENZIANELLA



L’agricoltura di montagna è protagonista, in questi giorni, a Longarone. Un momento per approfondire dinamiche di un settore che va supportato e valorizzato. Lattebusche, uno dei marchi veneti più prestigiosi, un colosso del settore lattiero-caseario, è presente con il marchio “La Genzianella”, storica latteria di Padola, nel bellunese, entrata a far parte dell Cooperativa di Busche 9 anni orsono con un progetto volto a supportare l’agricoltura di alta montagna. “La Genzianella”, dice Matteo Bortoli, direttore marketing di Lattebusche, “è un piccolo caseificio che sorge a Padola di Comelico Superiore, in una verde valle tra le Dolomiti Bellunesi a oltre 1200 metri di altitudine. La materia prima che viene utilizzata per la produzione è esclusivamente il latte dei soci allevatori della Cooperativa, raccolto presso le loro aziende agricole situate nei territori dolomitici. Con il piccolo caseificio di Padola, si conferma l’impegno di Lattebusche nel garantire le condizioni per cui i propri soci allevatori possano rimanere in montagna, mantenendo un presidio fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e la cura dell’ambiente naturale. Con le proprie attività soprattutto in queste aree l’agricoltura ha una vera e propria funzione sociale”. La Genzianella tra le sue varie produzioni è nota per il formaggio Val Comelico, uno dei formaggi più tipici del suo territorio disponibile fresco, Mezzano e stagionato oltre, naturalmente, alle caciotte bio a base di latte vaccino e aromatizzate al peperoncino e all’erba cipollina e quelle a base di latte di capra. Agrimont insegna che l’agricoltura significa cultura, valori e tradizioni, prodotti unici dal punto di vista organilettico e store di vita, aspetti che rendono il territorio veneto, soprattutto quello di montagna, meraviglioso e che è amato in Italia e all’estero. Giorgio Naccari







