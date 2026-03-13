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|Luned 16 Marzo 2026
|POLIZIA LOCALE: DUE DENUNCE E SEQUESTRI DI MERCE CONTRAFFATTA AL MERCATO DELLO STADIO
La Polizia locale ha denunciato per la vendita di prodotti contraffatti due cittadini, che sulle bancarelle e a bordo di un autocarro vendevano merce di noti marchi falsificati, complete di scatole.
Nell'ambito delle attività di tutela del consumatore e a seguito di segnalazione, gli agenti hanno sequestrato decine di felpe, centinaia di profumi, duecento occhiali da sole, un centinaio di scarpe da ginnastica e una dozzina di air-pods, tutti prodotti venduti a basso prezzo ma con gli identici loghi delle più prestigiose marche del momento.
A far insospettire gli agenti anche il continuo via-vai di clienti dal retro di uno dei banchi autorizzati al mercato del sabato allo Stadio.
Per legge (art. 474 cod. pen.), chiunque detiene o pone per la vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti contraffatti o ati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20mila euro. Rischi di sanzioni amministrative anche per chi acquista prodotti contraffatti. Multe amministrative pecuniarie da 100 euro a 7.000 euro per l’accettazione o l’acquisto da parte dell’acquirente finale, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
Tale sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo questo tipo di prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza. Sono già in corso le perizie sulla merce sequestrata da parte dei responsabili anticontraffazione delle singole aziende, in contatto con gli uffici della Polizia locale di via del Pontiere.
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