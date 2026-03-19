A Cerea, incontro sul futuro della PAC post 2027 e i contratti di filiera, per analizzare le nuove prospettive del settore



“Coldiretti dà appuntamento al mondo agricolo per mercoledì 25 marzo alle 18.00 presso l’Area Exp di Cerea, in Via della Libertà 57, per un incontro sulle linee guida della PAC post-2027 e sui contratti di filiera, ma anche per fare il punto su una battaglia sindacale senza precedenti che negli ultimi anni ha visto l’organizzazione protagonista ai massimi livelli istituzionali europei.

Ad aprire i lavori saranno Giacomo Beltrame, Vice Presidente di Coldiretti Verona, e Alberto Mantovanelli, Coordinatore del Gruppo di lavoro Colture industriali. Seguiranno le relazioni tecniche di Luca Saba, Capo Area Economica Coldiretti, e Stefano Leporati, Capo Servizio Politiche Economiche Coldiretti, che illustreranno nel dettaglio le opportunità derivanti dai contratti di filiera come strumento per garantire equità nella distribuzione del valore lungo tutta la catena produttiva. Le conclusioni saranno affidate ad Alex Vantini, Presidente di Coldiretti Verona, mentre la moderazione sarà curata dal direttore provinciale Massimo Albano.

“Negli ultimi mesi – spiega Vantini - abbiamo vissuto momenti di forte incertezza per il rischio concreto che buona parte delle risorse della Politica Agricola Comune venissero dirottate verso altri target, dalla difesa alla transizione industriale generica. Grazie al nostro pressing c’è stato uno storico dietrofront da parte della Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen che ha confermato lo stanziamento dei fondi destinati a sostenere il reddito e la competitività degli agricoltori italiani. L’incontro di Cerea servirà proprio a spiegare come queste risorse verranno investite per rimettere l’agricoltura al centro dell’economia europea”. E’ bene sapere e conoscere tutto: nell’incontro, verrà spiegato come verrà impiegato quanto, recentemente, stanziato, per l’agricoltura, come sopra, evidenziato, dall’e Europea, nel quadro della PAC post 2027.

Pierantonio Braggio







