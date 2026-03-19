Il patrimonio culturale come motore di innovazione oggetto di un evento al Parlamento Europeo a Bruxelles organizzato dal Venetian Cluster



con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana in Belgio e Longarone Fiere Dolomiti



Venezia, 20 mar 26 - Il patrimonio culturale come motore di innovazione e sviluppo economico è stato al centro dell’evento “Culture as an Economic Driver in the New AgoraEU Programme”, svoltosi il 17 marzo al Parlamento Europeo di Bruxelles su iniziativa di Venetian Cluster, Camera di Commercio Italiana in Belgio e Longarone Fiere Dolomiti. L’incontro ospitato dall’on. Elena Donazzan con il contributo della Vicepresidente del Parlamento Europeo on. Antonella Sberna, ha riunito rappresentanti delle agenzie europee EISMEA ed EACEA, partner internazionali e oltre 300 imprese collegate online da tutta Europa​. Al centro dei lavori la presentazione della Open Call “Cultural Heritage Innovation Grants” dell’Eurocluster CR.EU.IN HERITAGE, un bando europeo a cascata che mette a disposizione 1.970.000 euro a fondo perduto per sostenere 20 progetti di PMI impegnate in soluzioni innovative per la valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle tecnologie digitali. L’iniziativa riconosce la cultura come vera e propria infrastruttura economica, capace di generare competitività, occupazione qualificata e nuove catene del valore nei territori. Nel commentare l'evento la Vicepresidente del Parlamento Europeo, on. Antonella Sberna, ha affermato che “investire nella cultura significa investire nella tenuta economica dei territori. Questi progetti sono l'esempio di una filiera culturale che si fa driver d'innovazione per l'intero sistema produttivo, promuovendo uno sviluppo che coniuga valore sociale, crescita economica e resilienza industriale.” Da parte sua l'on. Elena Donazzan ha manifestato l'auspicio che “l’Europa valorizzi maggiormente la filiera produttiva delle imprese culturali e creative per l’impatto sempre più rilevante che queste hanno sul rafforzamento della competitività dei territori e PMI e delle competenze del capitale umano in chiave innovativa”. “Per quanto mi riguarda – ha aggiunto - lavorerò per assicurare che l’approccio della prossima programmazione europea 2028-2034 sia orientato a dare maggiori opportunità di sviluppo socio economico alle imprese culturali e creative. Cultura è identità e l’Italia ha un potenziale straordinario da esprimere.” Nel suo intervento il direttore di Venetian Cluster, Sergio Calò ha evidenziato come “il patrimonio culturale non è solo un simbolo della nostra identità, ma un motore economico strategico per l’innovazione, la competitività e la crescita sostenibile in Europa. La cultura deve essere intesa come un ecosistema che collega territori, imprese, competenze, turismo, creatività e tecnologia, generando catene del valore che contribuiscono in modo significativo all’ economia europea. Attraverso CR.EU.IN. HERITAGE, rafforziamo questo ecosistema sostenendo le PMI, promuovendo l’innovazione e potenziando la cooperazione in tutta Europa. In questo modo, consentiamo alle industrie culturali e creative di esprimere appieno il loro potenziale economico, innovativo e la coesione sociale dell’Europa”. Il Presidente di Venetian Cluster Gian Angelo Bellati ha sottolineato da parte sua che “Camera di Commercio italiana in Belgio e Venetian Cluster da anni collaborano assieme per rafforzare le reti internazionali fra imprese europee e per presentare progetti a valere sui finanziamenti europei. Queste progettualità hanno un valore moltiplicatore e permettono cioè di sviluppare nuovi progetti e nuove idee di interesse per le nostre imprese”, come confermato dal direttore della Camera di Commercio italiana in Belgio, Giorgio De Bin secondo il quale “le industrie creative e culturali sono un tema di grande rilievo per la nostra Camera e rappresentano una "fonte rinnovabile" di sviluppo economico enorme per il nostro Paese e per l'Europa.” Nel corso dello stesso evento sono stati presentati i risultati del progetto GELATOn the ROAD, giunto alla sua fase conclusiva, grazie al quale il gelato artigianale entra ufficialmente tra i protagonisti del turismo culturale europeo. Il progetto, finanziato dal programma Creative Europe, ha creato un itinerario transnazionale che dalla Bulgaria alla Spagna mette in rete territori, imprese, prodotti e tradizioni legate al gelato artigianale, valorizzandolo come patrimonio culturale immateriale condiviso.​ Oltre alla costruzione del percorso turistico, è stato sviluppato un disciplinare di qualità e sostenibilità del prodotto basato su rigorosi criteri, anche ambientali, pensato per rafforzare l’identità e la riconoscibilità del gelato artigianale europeo sui mercati internazionali. L’obiettivo è promuovere un turismo d’eccellenza che unisce cultura, enogastronomia e sviluppo locale, trasformando una filiera tradizionale in un driver di innovazione e crescita per le comunità coinvolte.







