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Luned 23 Marzo 2026
Elezioni Confesercenti Verona, Simone Vesentini alla guida di Fiepet Verona

Con il rinnovo delle cariche di Confesercenti Verona che ha visto la conferma di Paolo Bissoli alla presidenza, arriva anche una nomina che riguarda da vicino il mondo dell’accoglienza e della ristorazione veronese: Simone Vesentini, titolare del Caffè Monte Baldo, è il nuovo presidente provinciale di Fiepet Confesercenti Verona, l’associazione che rappresenta i pubblici esercizi.

Per Vesentini arriva anche l’ingresso nella Giunta di Confesercenti Verona, in una fase importante per la città, tra cambiamenti del commercio, crescita del turismo e nuove sfide per il centro storico.

Ristoratore nel cuore di Verona, Vesentini porta nel nuovo incarico un’esperienza concreta, maturata ogni giorno a contatto con residenti, visitatori e imprese.

La sua nomina rafforza il peso di un comparto che oggi è sempre più centrale non solo per l’economia cittadina, ma anche per l’identità e la vivibilità del centro.
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