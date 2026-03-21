AL CAFFÈ DANTE BISTROT DI VERONA DEBUTTA LA RASSEGNA "APERITIVI CON LE DONNE DEL VINO"



Verona, lunedì 23 marzo 2026 - Al Caffè Dante Bistrot in Piazza dei Signori 2 a Verona debutta "Aperitivi con le Donne del Vino. Dove il Gusto incontra la Cultura", una nuova rassegna di quattro aperitivi culturali ideata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Le Donne del Vino - Delegazione Veneto.

Le date, sempre di giovedì da marzo a giugno 2026: giovedì 26 marzo, 23 aprile, 21 maggio e 18 giugno inizio di tutti gli eventi alle ore 18:30.



Il format è pensato per un pubblico curioso e appassionato che desidera vivere un'esperienza completa. Ogni serata porta in scena tre produttrici venete che svelano i segreti delle proprie etichette d'eccellenza abbinate a tre cicchetti gourmet ideati dallo resident chef del Caffè Dante Davide Fiorio.



A completare il tutto la presenza di un ospite diverso in ogni serata, che interviene con un contributo originale, capace di creare ponti inattesi tra il vino e altri linguaggi.



"Caffè Dante Bistrot è da sempre un luogo di condivisione e buona tavola, dichiarano le titolari del Caffè Dante Bistrot. Con questa nuova rassegna volevamo fare un passo in più: trasformare l'aperitivo in un momento di vera scoperta, dove il vino non fosse solo qualcosa da bere ma anche una storia da ascoltare. La collaborazione con le Donne del Vino ci ha permesso di costruire un percorso di appuntamenti unico: serate che uniscono il piacere della degustazione a quello della conoscenza, con le protagoniste vere di questo mondo, le produttrici, al centro della scena."







Giovedì 26 marzo: tre vini veneti tra le pagine di un giallo olfattivo



La prima serata ha come filo conduttore il profumo, quello del vino e della letteratura misteriosa.



Ospite è Monica Sommacampagna, giornalista enogastronomica, socia delle Donne del Vino e autrice del romanzo Morte di un naso (Golem Edizioni). Il libro narra di un ispettore che riceve una misteriosa lettera: il presunto mittente è il miglior Naso di Mantova, Davide Frua, genio delle creazioni olfattive trovato improvvisamente morto. L'indagine si snoda tra Borghetto sul Mincio, Mantova e Verona in un viaggio fatto di ricordi, rancori e rivelazioni inaspettate. Sarà l’autrice ad aprire ogni degustazione con un estratto del libro, un profumo, un colore che si intreccia con il vino che le produttrici serviranno di volta in volta al pubblico: le bollicine, il bianco, il rosso.



Le tre produttrici dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino protagoniste della serata sono:



Francesca Marcato porta il Valpolicella Superiore DOC “Determinazione” 2022 di Cantina Talestri, espressione elegante e strutturata di uno dei terroir più celebri della Valpolicella, con la sua complessità aromatica e il carattere profondamente radicato nel territorio veronese.



Gabriella Vettoretti presenta il Conegliano Valdobbiadene DOCG Rive di Guia Extra Brut “Clorofilla” di Gabe Tenute Soc. Agricola, una bollicina raffinata e territoriale prodotta sulle colline Patrimonio UNESCO del Prosecco, dalla personalità minerale e verticale.



Teresa Bacco racconta il Soave Superiore DOCG “Vigna il Casale” 2023 dell'Azienda Agricola Vicentini Agostino, un bianco di carattere che esprime tutta la vocazione del territorio soavese, con la sua freschezza e la sua profondità.



Sono loro a guidare il pubblico attraverso la degustazione, raccontando le proprie cantine, le scelte produttive e la direzione imprenditoriale.



Tre voci, tre calici e un unico filo conduttore: la grande passione per il vino come linguaggio di identità e sapere.



"Questa rassegna rappresenta esattamente lo spirito con cui Le Donne del Vino lavorano ogni giorno sul territorio”, dichiara Corinna Gianesini, Delegata per il Veneto dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino “Rendere protagoniste le nostre produttrici attraverso le loro voci dirette significa mettere al centro le vere artefici dell'eccellenza vinicola veneta: donne che con passione e competenza conducono cantine che sono espressione autentica del nostro territorio". La collaborazione con il Caffè Dante Bistrot ci permette di farlo in un contesto culturale storico e di grande qualità, raggiungendo un pubblico nuovo e appassionato."







I prossimi appuntamenti



Giovedì 23 aprile - Ospite Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef 11 nel 2023



Giovedì 21 maggio – Ospite da confermare



Giovedì 18 giugno - Ospite Claudia Farina Donna del Vino, giornalista e scrittrice







Info e prenotazioni

Tel. +39 045 8000 083

Caffè Dante Bistrot – Piazza dei Signori 2, Verona

Ore 18:30–20:00 | €20 a persona

È richiesta la prenotazione.







