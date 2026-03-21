Il patrimonio culturale protagonista al Parlamento Europeo



Il 17 marzo 2026, il Parlamento Europeo di Bruxelles ha ospitato un evento di alto profilo istituzionale che segna un passaggio importante per il riconoscimento della cultura come leva economica nelle politiche europee.







Con “Culture as an Economic Driver in the New AgoraEU Programme”, Venetian Cluster – insieme alla Camera di Commercio Italiana in Belgio e Longarone Fiere Dolomiti – ha portato al centro del dibattito europeo il ruolo strategico delle industrie culturali e creative per la competitività e la resilienza dell’e Europea.







L’iniziativa è stata ospitata dall’On. Elena Donazzan, Vicepresidente della Commissione Industria e membro della Commissione Lavoro del Parlamento Europeo, con il contributo della Vicepresidente del Parlamento Europeo, On. Antonella Sberna, a testimonianza della rilevanza politica e istituzionale dell’evento.







Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui EISMEA e EACEA, che hanno illustrato le opportunità concrete offerte dalla Commissione Europea, in particolare attraverso strumenti come i finanziamenti a cascata per le PMI.







Culture as an Economic Driver in the New AgoraEU Programme



A rappresentare il sistema dei partner e delle imprese europee, erano presenti numerosi stakeholder, tra cui il Direttore della Camera di Commercio Italiana in Belgio Giorgio De Bin, il Presidente di Venetian Cluster Gian Angelo Bellati e il Direttore Sergio Calò, oltre a una vasta rappresentanza dei partner internazionali e delle istituzioni territoriali, tra cui la Regione Veneto.







Durante il suo intervento, Sergio Calò ha sottolineato come il patrimonio culturale non sia solo un elemento identitario, ma un vero ecosistema economico, capace di connettere territori, imprese, turismo, creatività e tecnologia, generando valore lungo tutta la filiera produttiva europea.







Anche Giorgio De Bin ha evidenziato il ruolo delle industrie culturali e creative come una vera e propria “fonte rinnovabile” di sviluppo economico, sottolineando l’importanza di rafforzare le connessioni tra imprese e istituzioni europee per sostenere la crescita del settore.







L’evento ha registrato inoltre un forte interesse a livello europeo, con oltre 300 aziende collegate online da diversi Paesi per approfondire le opportunità di finanziamento e collaborazione offerte dai progetti presentati.





1,97 milioni di euro a fondo perduto



Un momento che non è stato solo istituzionale, ma concreto:

durante l’evento è stata presentata la Open Call “Cultural Heritage Innovation Grants”, che mette a disposizione 1,97 milioni di euro a fondo perduto per sostenere progetti innovativi nel patrimonio culturale europeo.





Un’iniziativa che dimostra come la cultura possa diventare una vera infrastruttura economica, capace di generare innovazione, competitività e nuove opportunità per le imprese.







