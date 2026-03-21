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Marted 24 Marzo 2026
PROSEGUE L’IMPEGNO DEL COMUNE DI VERONA PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLE AREE GIOCO, DEGLI SPAZI SCOLASTICI E DELLE AREE FITNESS ALL’APERTO

È stato avviato infatti un programma di interventi diffusi che proseguirà fino al mese di maggio e che interesserà parchi, giardini, scuole e impianti sportivi in diversi quartieri della città.

Gli interventi prevedono la riparazione e sostituzione di strutture ludiche e sportive, la messa in sicurezza di giochi esistenti e l’installazione di nuove attrezzature per l’attività fisica all’aperto.

Particolare attenzione è dedicata anche al tema dell’inclusività, con l’inserimento di nuove strutture accessibili a tutti i bambini.

Si tratta di un piano capillare, che consente di intervenire in modo puntuale sulle criticità segnalate, garantendo standard di sicurezza elevati e una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte di bambini e famiglie.

“Continuiamo a investire con determinazione nella cura degli spazi pubblici, a partire dalle aree gioco e dagli spazi dedicati ai più piccoli. Questo piano di interventi ci permette di rispondere in modo concreto alle esigenze dei quartieri, migliorando sicurezza e qualità delle strutture.
Abbiamo voluto inserire anche elementi di maggiore inclusività, perché i parchi devono essere luoghi davvero accessibili a tutti i bambini.
Ma non ci fermiamo qui: con l’estate partirà un secondo grande piano di lavori da 200.000 euro, un investimento importante per questo settore, che ci consentirà di rinnovare e potenziare ulteriormente le aree gioco della città” afferma Federico Benini, assessore al Verde del Comune di Verona.



Allegato – Elenco interventi programmati (marzo–maggio)

Aree fitness e sportive
Area fitness via Antonio da Legnago – Riparazione panche fitness
Campo giochi Giardino Raggio di Sole – Installazione 3 strutture di calisthenics e palestra all’aperto
Campo giochi Maggiolino (via Friuli) – Sostituzione percorso della salute con struttura calisthenics
Impianto basket via Porta Catena – Sostituzione cestello canestro

Asili nido e scuole
Asilo nido Paese della Fantasia (via Carso 13) – Sostituzione scivolo
Asilo nido Piccoli Principi (via Turandot) – Riparazione scivolo
Scuola dell’infanzia Villa Cozza (via Ponchielli) – Riparazione 2 giochi a molla a 4 posti
Scuola primaria Provolo (via Camozzini 5) – Riparazione pioli in corda del ponte mobile

Aree gioco – interventi di manutenzione e sostituzione
Area gioco interna Parco San Giacomo – Installazione nuova struttura gioco “castello” con rampe accessibili per bambini con disabilità
Campo giochi L’Oasi (via Caldera) – Riparazione tappeto elastico
Campo giochi La Girandola (piazzetta Maestri del Lavoro) – Riparazione struttura gioco a 2 piattaforme
Campo giochi Parco Baleno (via Plinio) – Riparazione tappeto elastico e struttura a più piattaforme
Campo giochi Piazza Arsenale – Riparazione tappeto elastico e altalena cestone
Campo giochi Santa Maria (Stelle, via Silvestri) – Sostituzione altalena due posti
Campo giochi tra via Conegliano e via Campanella – Riparazione arrampicata ruotante
Campo giochi tra via Palestra e via Fedeli – Sostituzione struttura gioco a 3 piattaforme
Campo giochi tra via Po e via Carisio – Riparazione struttura gioco a 4 piattaforme
Campo giochi Tutto Nostro (via San Marco) – Riparazione struttura gioco a 3 piattaforme
Campo giochi Valdonega (via Nievo) – Riparazione tappeto elastico
Campo giochi via Sacra Famiglia – Sostituzione completa altalena cestone
Campo giochi via Santa Elisabetta – Riparazione pedane torretta con scivolo
Campo giochi via Torrente Vecchio – Riparazione teleferica
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