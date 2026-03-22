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|Gioved 26 Marzo 2026
|Poste Magistrali - Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Tre nuove emissioni filatelico-celebrative… LX anniversario delle Poste Magistrali (1966-2026)…
Il Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta celebra, quest’anno il 60° Anniversario delle Poste Magistrali, istituite il 20 maggio 1966, con decreto del Gran Maestro Fra’ Angelo de Mojana di Cologna, quale ente preposto all’amministrazione del servizio postale dell’Ordine e alla gestione delle relative emissioni di carte-valori postali, espressioni della sua sovranità. Oltre 650 sono le emissioni postali, ad oggi realizzate dalle Poste Magistrali, con l’obiettivo precipuo di divulgare la storia e le tradizioni, e promuovere i valori spirituali, sociali ed umanitari dell’Ordine di Malta. Un foglietto ad hoc raffigura, oggi – e ricorda – la cassetta postale delle Poste Magistrali, installata originariamente presso la Villa Magistrale, a Roma, sul colle Aventino nell’immagine sono inseriti quattro francobolli. Il valore in alto a sinistra è dedicato al Beato Gerardo, fondatore dell’Ordine ed ispiratore della sua missione primaria della “tuitio fidei et obsequium pauperum”, predicazione della fede e aiuto ai poveri. Il valore, in alto a destra, raffigura San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine, espressione della sua dimensione religiosa. Le Poste Magistrali, ogni anno, dal 1967, realizzano un’emissione a Lui dedicata. Il valore in basso a sinistra è dedicato alle attività assistenziali dell’Ordine, rappresentandone la missione istitutiva di assistenza ai bisognosi, ai vulnerabili e agli ammalati, attraverso le innumerevoli opere umanitarie, sociali e sanitarie, attualmente svolte in oltre 130 Paesi nel Mondo. Infine, il quarto valore, in basso a destra, raffigura il Palazzo Magistrale di Roma, sede del Governo del Sovrano Ordine di Malta dal 1834. L’immagine richiama l’aspetto istituzionale dell’Ordine e la sua funzione di guida di tutte le attività melitensi. All’interno dello storico edificio è anche operativa la sede delle Poste Magistrali. In ciascun francobollo, nello stile grafico delle prime emissioni postali dell’Ordine, sono inserite le scritte “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA”, “POSTE MAGISTRALI” e “60”, la croce ottagona, simbolo dell’Ordine, una leggenda descrittiva dell’immagine riprodotta nel francobollo e il valore facciale “€ 1,35”. Il foglietto riporta, in alto a destra su due righe, l’intestazione “SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA”, lo stemma dell’Ordine, a sinistra, e quello delle attività, a destra in basso, sempre sul lato destro, “POSTE MAGISTRALI”, la scritta, su due righe, “60° Anniversario 1966-2026” e, subito sotto, la leggenda “…storia, tradizioni, valori spirituali, sociali e umanitari”. Tiratura: 3000 esemplari. Una seconda serie ricorda la Regina Margherita di Savoia (1851-1926), con due francobolli da 1,30 € ciascuno, 5000 esemplari. La terza emissione è dedicata all’artistica Commenda di Faenza: 4 valori, 1,30 - 1,35 - 2,55 e 3.35 €. 5000 pezzi per francobollo. La Commenda, risalente al XII secolo e presenta al suo fianco, una struttura, che serviva, come ospizio, per i pellegrini che percorrevano la Via Emilia, verso la Terra Santa. Nel 1319, il complesso passò all’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, per rimanere Commenda dell’Ordine, fino alle spoliazioni napoleoniche della fine del XVIII secolo. Francobolli, che parlano, che invitano a ricercare, per meglio sapere, e che creano, quindi, cultura.
Pierantonio Braggio
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