Riso, calici e i giovani veronesi, protagonisti, al IV “Risosterie”, Festival del Riso e del Vino, che si terrà ad Isola della Scala, Verona, dal 27 al 29 marzo



“È stata presentata oggi, mercoledì 25 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quarta edizione di "Risosterie", evento che celebra l'enogastronomia veronese e l’associazionismo giovanile, in programma dal 27 al 29 marzo al Palariso di Isola della Scala.Sono intervenuti: il consigliere Provinciale, Alberto Mazzurana per il Comune di Isola della Scala, il sindaco, Luigi Mirandola e il consigliere con delega alle Politiche giovanili, Giampietro Falsiroli il presidente dell’associazione Isola Young, Antonio Ruotolo Francesco Pavan, del Lions club Isola della Scala Stefano Cantiero, giornalista, e Alberto Cisamolo, coordinatore dell’iniziativa collaterale “Nostalgia Artigiana”. La manifestazione è promossa dall'associazione Isola Young, una realtà che riunisce oltre 130 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 23 anni, nata con l'obiettivo di valorizzare il territorio isolano. Protagonista dell'evento sarà il percorso enogastronomico dedicato al riso Nano Vialone Veronese IGP e a una selezione di circa 50 etichette di vino scaligere e regionali. La quarta edizione dell’evento coinvolgerà anche gli studenti di ENAIP Veneto che, accanto ai volontari di Isola Young, si occuperanno sia della preparazione degli oltre 40 piatti a base di riso in menù, sia del servizio in sala. Inoltre, l'offerta gastronomica – raccontata e presentata dal giornalista Stefano Cantiero — si arricchirà di specialità provenienti da altre zone, come lo spiedo bresciano promosso dall’omonima Confraternita della provincia lombarda e il fritto misto e le sarde in saor della locanda Zanella di Cavallino Treporti. Tanti gli appuntamenti con la musica e i motori: il 27 marzo lo spettacolo “Voglio tornare negli anni 90”, il 28 marzo Dj Yano e il raduno di auto tuning, il 29 i raduni di auto d’epoca, trattori e Vespe, gare di motocross e balli country. "Risosterie" dedicherà spazio anche all'impegno sociale: grazie alla collaborazione con il Lions Club, è previsto infatti un talk show sul tema dei femminicidi con la criminologa Anna Vagli, per approfondire e riconoscere i campanelli d’allarme e adottare gli strumenti di prevenzione contro la violenza sulle donne. Infine, i visitatori potranno conoscere l'artigianato locale, nell'area dedicata al progetto "Nostalgia Artigiana", volto a riscoprire le tradizioni manuali del territorio e a promuovere la coesione della comunità isolana attraverso il coinvolgimento di attività e associazioni della città del riso. L'ingresso alla manifestazione è gratuito”. Una manifestazione di grande portata, soprattutto, perché, motivo principale della stessa, è coinvolgere direttamente ragazze e ragazzi, introducendoli, nell’impegno del mondo della cucina e della ristorazione e quindi, nella necessaria ospitalità, preparandoli, in tal modo, al loro futuro. Chiaro, che, contemporaneamente, grande è il contributo di Risosterie, alla promozione dell’isolano Vialone Nano e dei vini veronesi. Bella l’iniziativa di fare conoscere, tra l’altro, durante l’evento, l’artigianato locale, che contribuisce, fortemente, a creare valore e occupazione, nell’economia, oltre a sorreggere, sostanzialmente, il lavoro manuale e le tradizioni, del settore, in Isola stessa.

Pierantonio Braggio







