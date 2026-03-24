ADUNANZA CONSILIARE APERTA: "GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO - INIZIATIVE DI VERONA BLU 2026"



Verona rinnova il proprio impegno per l’inclusione e la consapevolezza sull’autismo con Verona Blu 2026 un ricco calendario di iniziative che coinvolge istituzioni, scuola, sanità e associazioni del territorio presentato oggi in Consiglio Comunale in una seduta aperta per la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Un lavoro di rete che mette al centro le persone e le famiglie, con l’obiettivo di rafforzare servizi, relazioni e opportunità. La rassegna si conferma così un momento fondamentale per sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura sempre più inclusiva.



«La sensibilizzazione sull’autismo non può e non deve esaurirsi nella sola giornata del 2 aprile – ha esordito Assessora alle Politiche Sociali e Terzo Settore, Ambito Sociale Territoriale, Luisa Ceni - o negli appuntamenti che, pur ricchi e significativi, caratterizzano questo periodo. Deve essere un impegno continuo, quotidiano, che riguarda l’intera comunità. È fondamentale sottolineare il lavoro costante che viene portato avanti nella presa in carico dei ragazzi e delle loro famiglie, un lavoro che coinvolge in modo integrato il sistema sanitario, il mondo della scuola e il prezioso contributo delle associazioni. A tutte queste realtà va un ringraziamento sincero per la dedizione, la competenza e l’energia con cui contribuiscono a costruire un sistema di supporto sempre più attento e inclusivo. Il calendario di iniziative rappresenta un’occasione importante per partecipare, conoscere e rafforzare questa consapevolezza collettiva.»





«La Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo è un momento importante, ma la vera sfida è trasformare questa consapevolezza in azione quotidiana. Essere una città inclusiva – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, Salute e servizi di prossimità, Elisa La Paglia - significa essere una comunità capace di informarsi, confrontarsi e condividere responsabilità, non solo tra le famiglie direttamente coinvolte ma tra tutti i cittadini. “Verona blu” nasce proprio da questa idea di rete: una collaborazione concreta tra istituzioni, scuola, sanità, ufficio scolastico e associazioni del territorio che lavorano insieme 365 giorni l’anno. Questo mese di iniziative ci permette di rendere visibili servizi già attivi, ma anche di creare nuove occasioni di confronto sui bisogni emergenti e sulle possibili risposte. È da questo dialogo che può nascere un sistema sempre più efficace, capace di adattarsi e migliorare, mettendo davvero al centro la persona e costruendo una comunità educante più consapevole e inclusiva.»



Dott. Leonardo Zoccante, Responsabile dell’OC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori dell'ULSS 9 Scaligera ha sottolineato come ci “Ci troviamo di fronte a un fenomeno in crescita significativa: nel Veneto si stimano circa 50 mila persone con disturbi dello spettro autistico. Questo dato ci richiama alla necessità di rafforzare continuamente i servizi e le competenze. L’autismo è una condizione complessa, che può manifestarsi con livelli diversi di bisogno, ma che presenta anche potenzialità importanti. Accanto alle difficoltà, infatti, ci sono capacità specifiche che, se riconosciute e valorizzate, possono diventare il punto di partenza per costruire percorsi personalizzati di sviluppo e inclusione. Il nostro compito, come sistema sanitario, è proprio quello di accompagnare queste persone e le loro famiglie attraverso una rete strutturata di servizi, presente su tutto il territorio provinciale, e di sviluppare modelli sempre più accessibili, come i percorsi facilitati per l’accesso alle cure. Solo attraverso un approccio integrato e continuo possiamo rispondere in modo efficace a bisogni così articolati.”



Dott.ssa Anna Franco, Responsabile UOS Neuropsichiatria infantile e Responsabile Centro Provinciale per l'Autismo dell'ULSS 9 Scaligera nell’età evolutiva. “Il centro cerca di dare risposte a tutta la provincia e segue 300 bambini e ragazzi dai 0 ai 18 anni con uno staff integrato perché i bambini non sono semplici e lineari nel loro disturbo, con la sovrapposizione di altre patologie”.

La dott.ssa Begliomini ha aggiunto che “è importante che esista ua rete tra sanitari e genitori e quindi saranno attivati dei laboratori il prossimo 23 aprile in cui i care giver possano mettersi in contatto con i bambini attraverso il gioco”.



Cristina Bosio, Presidente di Fondazione Cuore Blu Ets e Referente del Coordinamento Autismi Verona “Sono qui non solo come presidente della Fondazione Cuore Blu, ma anche come madre di un ragazzo nello spettro autistico. La mia esperienza personale mi ha insegnato quanto sia possibile, attraverso il lavoro, la costanza e il supporto adeguato, costruire percorsi di qualità di vita per i nostri figli. Come rete Autismi Verona, il nostro obiettivo è proprio questo: aiutare tutte le famiglie a raggiungere condizioni di dignità, benessere e inclusione, anche quelle che oggi si trovano in maggiore difficoltà. In questo percorso il ruolo delle istituzioni è fondamentale. Il Comune e la comunità possono fare molto per garantire non solo servizi, ma anche opportunità di vita reale: socialità, tempo libero, partecipazione. Perché la vita dei nostri figli non è fatta solo di percorsi terapeutici, ma anche di relazioni, esperienze e possibilità di sentirsi parte della città. Quello che chiediamo - conclude Bosio - è semplice ma essenziale: che anche le persone nello spettro possano accedere pienamente a ciò che il territorio offre, vivere la città e costruire una propria felicità, esattamente come ogni altro cittadino.»



Giovanni Marcolini, Presidente Gruppo Asperger Veneto “Questi eventi sono importanti per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che si sta ampliando: la disabilità legata alla neurodivergenza è in continua espansione e la società deve tenerne conto. Riconosco alla politica un’attenzione notevole quello che auspichiamo è che questa attenzione si ampli e si declini anche nell’ambito della società. Dobbiamo lavorare per trasformare una difficoltà in un’opportunità.”



Il dibattito.



Il sindaco Damiano Tommasi ha evidenziato come la Giornata della consapevolezza sia fondamentale "perché ci aiuta a guardare con più attenzione una realtà spesso poco visibile.- ha sottolineato il primo cittadino - Accanto alle persone nello spettro, ci sono le famiglie, gli amici, i compagni di scuola: sono loro, ogni giorno, a costruire relazioni e a rendere concreta l’inclusione. Dobbiamo aumentare questa consapevolezza e farla diventare parte della nostra comunità, perché una città è davvero tale solo se è di tutti e per tutti. Il nostro compito è rimuovere gli ostacoli che impediscono a ciascuno di sentirsi pienamente parte della vita sociale. Per questo – ha concluso il Sindaco - è importante essere qui oggi: per riconoscere il valore di chi vive queste esperienze ogni giorno e per ribadire che Verona deve continuare a crescere come una comunità accogliente e inclusiva.»



Il consigliere Giacomo Cona di Traguardi ha affermato che “credo sia doveroso ringraziare chi lavora ogni giorno su questi temi. Il vostro impegno dà concretezza al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, trasformandolo da valore scritto a realtà vissuta”.



Il consigliere Paolo Rossi di Verona Domani ha rilevato che “su questi temi emerge una forte unità trasversale, segno di una crescente attenzione anche politica. La sfida oggi è aumentare la sensibilità e lavorare sull’inclusione, soprattutto nel mondo del lavoro, rendendo possibili opportunità concrete.»



Serve rafforzare il percorso di inclusione partendo dalla scuola fino al lavoro. Questo ha sottolineato la consigliera Maria Fiore Adami di Fratelli d’Italia aggiungendo che “è fondamentale valorizzare le capacità delle persone e coinvolgere anche il mondo imprenditoriale per garantire dignità, autonomia e reali opportunità.”



La consigliera Chiara Stella di Dts ha riletto la frase di una ragazzo autistico ripresa nel segnalibro realizzato da Fondazione Cuore Blu con il Comune e regalato in Consiglio Comunale: “Una società che accoglie è una società che cresce insieme”. È questo il messaggio più forte che dobbiamo portare avanti, - ha sottolineato - costruendo comunità sempre più inclusive.”.



Il consigliere Federico Sboarina ha aggiunto che “Il lavoro fatto su questi temi nasce da un impegno condiviso e da una sensibilità costruita nel tempo. Le istituzioni possono supportare, ma è grazie a chi opera ogni giorno che si ottengono risultati concreti.”



Il consigliere Benetti ha chiosato come “Verona dimostri una grande capacità di fare rete tra volontariato, istituzioni e scuola. L’aumento dei casi va letto anche come maggiore consapevolezza: conoscere meglio il fenomeno è il primo passo per affrontarlo in modo efficace.”.







