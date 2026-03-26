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|“In Mèrica… a zercar fortuna. Escursione storica, nell’emigrazione della famiglia Beltrame, da San Pietro in Morubio, Verona, a Jaú in Brasile”. L’interessante opera sarà presentata, presso il Circolo Ufficiali, Castelvecchio, Verona, l’11 aprile 2026, al
Il nuovo volume, curato da Ilaria Menini e da Lucia Beltrame – 430 foto, 376 pp., edito da F.lli Corradin Editori, Urbana, Padova, 2025 – è stato, come segue, recensito da Mario Sileno Klein: “Divenuto ormai terra di emigrazione, il Veneto si interroga spesso sulla propria identità e sulla propria storia. Identità e storia intrecciate, entrambe, con emigrazioni, talvolta imponenti, di contadini e di operai. Nel libro, tale periodo storico viene tracciato dalle Autrici, prendendo in esame il problema di natura economica, sociale e culturale che, nel lontano fine Ottocento e inizio Novecento, ha coinvolto anche la propria famiglia di origine, gli antenati della famiglia Beltrame. Ilaria Menini e la madre, Lucia Beltrame, erano impegnate da tempo a seguire il lungo percorso di questa “saga” familiare, iniziata nel 1895, in un piccolo paese di campagna, San Pietro di Morubio. Hanno cercato informazioni, raccolto fotografie, testimonianze, trascritto conversazioni, chat, messaggi vocali, nel tentativo di entrare in profondità, nelle vite di chi ha affrontato il viaggio dall’Italia al Brasile, rincorrendo il sogno del benessere e soprattutto di stabilità e lavoro. È stato come mettere insieme in un immenso, antico, prezioso mosaico, tante “tessere” che già c’erano. Grazie al prezioso lavoro di continua corrispondenza mantenuto tra le famiglie durante decenni, i legami erano sempre stati conservati. Andavano solo “riattivate” quelle luci che si erano un po’ affievolite nel cambio generazionale. Ecco, allora, il viaggio del 2023, che ha portato Ilaria Menini a ripercorrere la strada dei suoi antenati, nello stato di San Paolo, fino all’“interior”, alla cittadina di Jaú, dove ha trovato le “tessere” mancanti: la forza delle radici era rimasta intatta, sprezzante degli anni e dei diecimila chilometri di distanza. A força das raizes! - ilpotere delle radici!. Come, dimostrato dalla recente visita della famiglia italo-brasiliana della cugina Sara, venuta in aprile 2025 a San Pietro di Morubio, per conoscere le proprie radici, nate nella casa degli avi Beltrame di via Vialarga. Il libro unisce il nostro presente con “os nossos antepassados” - i nostri antenati, con il futuro: un grande ponte, che protegge dalla proverbiale dimenticanza di storia e di vita”. Un volume importante, che è storia, storia di sacrificio, storia che invita ad approfondire e a meditare, come, dall’inoltrato 1800, oltre tre milioni di veneti – e milioni, da altre regioni – abbiano abbandonato la propria terra, per cercare di che vivere nelle Americhe.
Pierantonio Braggio
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