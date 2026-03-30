Tagli del credito d’imposta, la protesta delle imprese veronesi: “Una totale mancanza di considerazione per il lavoro e l’impegno delle imprese”



“Forte delusione dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che riduce drasticamente il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0 ed esclude alcuni investimenti in energie rinnovabili. “Prevedere un taglio del 65% del credito d’imposta su piani di investimento già avviati ed escludere gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare gli impianti fotovoltaici a più elevata efficienza, che le imprese sono state indotte ad acquistare, rappresenta una totale mancanza di rispetto non solo per gli impegni presi ma anche nei confronti del lavoro e dell’impegno delle imprese di fatto portando ad un indebolimento del nostro sistema industriale”, dichiara Denis Faccioli, Vicepresidente di Confindustria Verona con delega alla Finanza per lo sviluppo dell’impresa, fisco e accesso al capitale. Faccioli sottolinea inoltre “Ricordiamoci che dietro a quelli che il Governo considera solo numeri ci sono persone e famiglie. A Verona stiamo raccogliendo i casi di aziende che si trovano nel gruppo dei cosiddetti esodati.” Tra queste, il Gruppo Samo Industries. “Quando il Governo ha varato il piano Transizione 5.0 lo abbiamo studiato con grande attenzione. Operiamo in un settore molto competitivo e, se investire in innovazione è essenziale, non sempre le imprese hanno la forza di farlo da sole – ha raccontato Denis Venturato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, “Il piano, inizialmente molto complesso, ci ha portato ad attendere i numerosi chiarimenti prima di decidere di avviare un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro, concretizzatosi in un nuovo impianto per la lavorazione del vetro e in un sistema di pannelli fotovoltaici”, prosegue Venturato. “Gli investimenti industriali richiedono uno studio preliminare molto accurato: dalla scelta del fornitore alla progettazione di un impianto su misura per il proprio business, fino alla valutazione degli impatti in termini di efficienza. Tutto questo richiede tempo serietà e pianificazione e, con i requisiti previsti dal Piano 5.0, il percorso è stato ancora più complesso. Per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici, ad esempio, ci siamo affidati a un fornitore europeo, consapevoli che fosse il requisito indispensabile per poter rientrare nel credito d’imposta”, prosegue Venturato “Siamo andati avanti nella ovvia convinzione che l’impegno fosse reso sostenibile dalle misure previste dal Governo e che l’investimento fosse essenziale per il futuro della nostra impresa e dei nostri lavoratori”. Il decreto di venerdì, però, cambia radicalmente lo scenario “Ci lascia soli con l'incertezza perenne ...nulla si può programmare con un governo che può repentinamente cambiare idea. Si parla molto di competitività e resilienza, ma quando si tratta di essere concretamente al fianco delle imprese il Governo non ci sostiene. Per molte aziende il piano Transizione 5.0 rappresentava la linfa necessaria per affrontare programmi di sviluppo altrimenti irraggiungibili. Forse al Governo conviene di più che si ricorra alla cassa integrazione, invece che a pianificati percorsi di crescita”, conclude amaramente Venturato. Fondamentale l’incontro dei prossimi giorni tra il Governo e Confindustria. “È essenziale che il Governo tenga fede agli impegni presi” ha concluso Faccioli”. Auguriamo che la decisione, sopra descritta, venga ripresa in considerazione, dai Ministeri competenti, mercoledì 1° aprile, al tavolo, con le Associazioni nazionali d’impresa. Impresa, che, piccola o grande, è alla base dell’economia e del benessere sociale.

Pierantonio Braggio







