Marted 7 Aprile 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-04-07 130 anni di “Made in Italy”: a Verona, un viaggio alle origini del country brand, che ha cambiato il destino dell’industria italiana 2026-04-07 Vino, al Consorzio vini Bardolino, il premio “Vinitaly 100 anni d’eccellenza”. Il Bardolino in calice, in fiera e in città, tra abbinamenti pop e formazione per gli operatori esteri. “100 anni d’eccellenza”. 2026-04-06 Pasque Veronesi 2026 - 229° anniversario 1797-2026. Quando Verona insorse contro Napoleone… 2026-04-04 BUS ATV sul Lago di Garda, una stagione sempre più lunga 2026-04-04 IL “MONASTERO” DI PALAZZO MAFFEI 2026-04-04 Borgo Trento, è attiva la App per orientarsi dentro l'ospedale 2026-04-04 Il giardino che torna a fiorire: una riapertura fatta di incontri, cura e bellezza 2026-04-04 L’entroterra e il cuore dei centri storici 2026-04-04 LE MANZANE LANCIA TRE NUOVI VINI: UN RITORNO ALLE PROPRIE RADICI IN CHIAVE GREEN 2026-04-04 Autismo, quei segnali che arrivano più tardi 2026-04-04 Pasqua nell'arte Un'esperienza da vivere in famiglia 2026-04-04 ANCMA: GLI SCOOTER SPINGONO IL MERCATO DELLE DUE RUOTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2026-04-04 Caro energia: l’UE introduca un next generation bis. 2026-04-04 TORNA VINITALY AND THE CITY DAL 10 AL 12 APRILE. TRE GIORNI TRA ARTE, MUSICA E GRANDI DEGUSTAZIONI NEL CUORE DI VERONA 2026-04-04 WHITE ENERGY GROUP PORTA L'AI NELLA GESTIONE PREDITTIVA DI 250 PROGETTI INDUSTRIALI IN ITALIA
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Marted 7 Aprile 2026
130 anni di “Made in Italy”: a Verona, un viaggio alle origini del country brand, che ha cambiato il destino dell’industria italiana

“L’espressione Made in Italy non è nata, nel secondo dopoguerra, come si riteneva fino a ieri, bensì a fine ‘800: è stato Massimo Orlandini, storico d’impresa, a retrodatare questa denominazione d’origine, grazie al rinvenimento di una lettera commerciale della ditta C.E. Ferrari & Compagni di Calalzo di Cadore (antenata dell’attuale Safilo), datata 1897. Se ne parlerà, sabato 11 aprile 2026, alle 10.30 all’Università di Verona, nell’incontro pubblico sul tema: “L’identità riscritta: 1897, nasce il Made in Italy”, organizzato dall’Osservatorio Monografie d’Impresa e inserito nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Nell’evento, la giornalista Pamela Ferlin dialogherà con Orlandini e con Federico Brunetti, ordinario di Economia e gestione delle imprese all’Università di Verona, sul valore di questo marchio-Paese che è diventato leva di posizionamento e differenziazione competitiva nel mondo. Fino a oggi, la data di adozione della denominazione Made in Italy era fissata dallo stesso Mimit al 1951. In realtà, il country brand era già richiesto e noto negli Stati Uniti, in seguito all’introduzione del Tariff Act del 1930. Tuttavia, nel documento rinvenuto da Orlandini si legge, già nel 1897, che le spedizioni della ditta Ferrari “a Nuova Yorck (...), a differenza di molti dei nostri prodotti, che si spacciano con marche inglesi, francesi e germaniche, portano la marca Made in Italy”. L’evento si svolgerà sabato 11 aprile, ore 10:30, a Verona, al Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.8, Via Cantarane 24, con il patrocinio del Comune di Calalzo di Cadore, l’Università di Verona, l’Accademia di Belle arti di Verona, Iusve, Federmanager, Museimpresa e il contributo di BCC Valpolicella Benaco. Per il programma dettagliato e le iscrizioni si rimanda al sito www.monografieimpresa.it e alle pagine della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 del MIMIT. L’Osservatorio Monografie d’Impresa è un’associazione di promozione sociale aderente a Museimpresa, dedicata allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione delle monografie istituzionali italiane. Nella sede operativa al Polo universitario Santa Marta di Verona è conservato un archivio in costante crescita, che raccoglie oltre 1.700 monografie di imprese ed enti diversi ed è consultabile online e visitabile gratuitamente su prenotazione”. Importante, conoscere la storia dell’economia italiana, economia di capacità d’ingegno, d’inventiva, e, di solito, nata dal poco, non senza sacrificio, e diventata grande, nel mondo, per la qualità del prodotto. Non è il Made in…, che conta, ma il suo contenuto…! Quindi, ottima iniziativa, quella, sopra, descritta.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Vino, al Consorzio vini Bardolino, il premio “Vinitaly 100 anni d’eccellenza”. Il Bardolino in calice, in fiera e in città, tra abbinamenti pop e formazione per gli operatori esteri. “100 anni d’eccellenza”.
Pasque Veronesi 2026 - 229° anniversario 1797-2026. Quando Verona insorse contro Napoleone…
All’Hotel Due Torri, Verona, il British Airways Holidays Customer Excellence Award
Associazione Consiglieri Comunali Emeriti di Verona
WHITE ENERGY GROUP PORTA L'AI NELLA GESTIONE PREDITTIVA DI 250 PROGETTI INDUSTRIALI IN ITALIA
TORNA VINITALY AND THE CITY DAL 10 AL 12 APRILE. TRE GIORNI TRA ARTE, MUSICA E GRANDI DEGUSTAZIONI NEL CUORE DI VERONA
Caro energia: l’UE introduca un next generation bis.
ANCMA: GLI SCOOTER SPINGONO IL MERCATO DELLE DUE RUOTE NEL PRIMO TRIMESTRE
Pasqua nell'arte Un'esperienza da vivere in famiglia
Autismo, quei segnali che arrivano più tardi
LE MANZANE LANCIA TRE NUOVI VINI: UN RITORNO ALLE PROPRIE RADICI IN CHIAVE GREEN
L’entroterra e il cuore dei centri storici
Il giardino che torna a fiorire: una riapertura fatta di incontri, cura e bellezza
Borgo Trento, è attiva la App per orientarsi dentro l'ospedale
IL “MONASTERO” DI PALAZZO MAFFEI
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 