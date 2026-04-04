130 anni di “Made in Italy”: a Verona, un viaggio alle origini del country brand, che ha cambiato il destino dell’industria italiana



“L’espressione Made in Italy non è nata, nel secondo dopoguerra, come si riteneva fino a ieri, bensì a fine ‘800: è stato Massimo Orlandini, storico d’impresa, a retrodatare questa denominazione d’origine, grazie al rinvenimento di una lettera commerciale della ditta C.E. Ferrari & Compagni di Calalzo di Cadore (antenata dell’attuale Safilo), datata 1897. Se ne parlerà, sabato 11 aprile 2026, alle 10.30 all’Università di Verona, nell’incontro pubblico sul tema: “L’identità riscritta: 1897, nasce il Made in Italy”, organizzato dall’Osservatorio Monografie d’Impresa e inserito nel calendario ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Nell’evento, la giornalista Pamela Ferlin dialogherà con Orlandini e con Federico Brunetti, ordinario di Economia e gestione delle imprese all’Università di Verona, sul valore di questo marchio-Paese che è diventato leva di posizionamento e differenziazione competitiva nel mondo. Fino a oggi, la data di adozione della denominazione Made in Italy era fissata dallo stesso Mimit al 1951. In realtà, il country brand era già richiesto e noto negli Stati Uniti, in seguito all’introduzione del Tariff Act del 1930. Tuttavia, nel documento rinvenuto da Orlandini si legge, già nel 1897, che le spedizioni della ditta Ferrari “a Nuova Yorck (...), a differenza di molti dei nostri prodotti, che si spacciano con marche inglesi, francesi e germaniche, portano la marca Made in Italy”. L’evento si svolgerà sabato 11 aprile, ore 10:30, a Verona, al Polo Universitario Santa Marta, Aula SMT.8, Via Cantarane 24, con il patrocinio del Comune di Calalzo di Cadore, l’Università di Verona, l’Accademia di Belle arti di Verona, Iusve, Federmanager, Museimpresa e il contributo di BCC Valpolicella Benaco. Per il programma dettagliato e le iscrizioni si rimanda al sito www.monografieimpresa.it e alle pagine della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 del MIMIT. L’Osservatorio Monografie d’Impresa è un’associazione di promozione sociale aderente a Museimpresa, dedicata allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione delle monografie istituzionali italiane. Nella sede operativa al Polo universitario Santa Marta di Verona è conservato un archivio in costante crescita, che raccoglie oltre 1.700 monografie di imprese ed enti diversi ed è consultabile online e visitabile gratuitamente su prenotazione”. Importante, conoscere la storia dell’economia italiana, economia di capacità d’ingegno, d’inventiva, e, di solito, nata dal poco, non senza sacrificio, e diventata grande, nel mondo, per la qualità del prodotto. Non è il Made in…, che conta, ma il suo contenuto…! Quindi, ottima iniziativa, quella, sopra, descritta.

Pierantonio Braggio







