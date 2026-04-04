Verona, Vinitaly ed il vino: una festa che parla alla città



di Simone Vesentini



Ci sono eventi che appartengono a una città più di quanto appartengano a un calendario. Vinitaly, per Verona, è uno di questi. Non è soltanto una manifestazione internazionale di successo: è un momento in cui la città riscopre una parte profonda della propria identità e la mostra al mondo con orgoglio. Dal 12 al 15 aprile 2026 Verona tornerà a essere il cuore internazionale del vino, mentre dal 10 al 12 aprile il centro storico vivrà l’atmosfera di Vinitaly and the City.



Da presidente di FIEPET Confesercenti Verona, sento che questo vada detto con chiarezza: il valore del vino veronese non si ferma in cantina. Entra nei ristoranti, nei bar, negli alberghi, nei negozi, nei servizi. Genera movimento, relazioni, presenze, consumi. In altre parole, genera città.



I numeri lo confermano. La sola filiera della Valpolicella ha superato i 600 milioni di euro di fatturato complessivo, con oltre 61 milioni di bottiglie prodotte e vino esportato in 87 Paesi. Nei primi nove mesi del 2025 il Veneto ha esportato vino per circa 2,16 miliardi di euro, pari a circa il 38% dell’export nazionale del settore.



Dietro questi numeri ci sono aziende, famiglie, professionalità, tavoli apparecchiati e clienti accolti. Per la ristorazione veronese il vino del territorio non è un accessorio elegante: è uno strumento fondamentale di qualità e di valore.



È ciò che permette di raccontare meglio Verona e di renderla più distintiva agli occhi di chi arriva da fuori.



Ed è questo il punto più bello: quando il vino veronese funziona, non cresce soltanto una denominazione, cresce tutta la città. Cresce l’orgoglio locale, cresce la reputazione internazionale, cresce la capacità di offrire un’esperienza completa, fatta di calici, cucina, storia e accoglienza.



Vinitaly ci ricorda ogni anno proprio questo: Verona non è soltanto il luogo che ospita una grande fiera. Verona è una città che nel vino riconosce una parte importante di sé. E quando sa raccontarsi attraverso le sue eccellenze, sa essere davvero irresistibile.







