Turismo DOP: Veneto leader della classifica regionale del Turismo DOP. Il Monte Veronese DOP, secondo a livello regionale, per numero di attività realizzate, grazie al lavoro del Consorzio di Tutela. Il programma di Moonlight Lessinia, di Festa storica de



“8 marzo 2026 – Sempre più turisti scelgono le destinazioni anche in base all’offerta enogastronomica, rendendo il “Turismo DOP” - neologismo entrato in Treccani nel 2025 - una leva strategica per lo sviluppo locale. Il Veneto si conferma la prima regione in Italia per turismo legato alle produzioni DOP e IGP: è quanto emerge dal 2° Rapporto sul Turismo DOP – Denominazione d’Origine Protetta, marchio europeo – 2026 realizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia e con il supporto del MASAF, che premia un modello capace di integrare qualità produttiva, valorizzazione territoriale ed esperienza turistica. In questo scenario di eccellenza, il Monte Veronese DOP si distingue conquistando il secondo posto – per numero di attività promosse dal Consorzio di tutela – tra i prodotti simbolo del turismo DOP veneto, confermando il ruolo centrale del Consorzio nella valorizzazione del territorio e nella costruzione di esperienze autentiche legate alla tradizione casearia veronese. Il Rapporto non si limita a monitorare le esperienze turistiche legate ai prodotti DOP e IGP, ma misura concretamente l’impegno dei Consorzi di tutela nella promozione turistica: eventi, attività esperienziali, itinerari sul territorio e capacità di fare rete diventano elementi chiave per attrarre visitatori e generare valore. Un ambito in cui il Consorzio del Monte Veronese DOP si distingue da anni per progettualità e continuità. Il primato del Veneto è il risultato di un sistema strutturato che coinvolge numerosi Consorzi e una rete eterogenea e diffusa di iniziative: eventi, degustazioni, festival culturali, laboratori didattici, Patrimoni Unesco e percorsi capaci di trasformare i prodotti certificati in vere esperienze di viaggio e di conoscenza. In questo contesto, il Monte Veronese DOP si afferma come ambasciatore del territorio veronese e delle sue montagne. Tra gli appuntamenti in programma, spiccano le iniziative che valorizzano il legame tra prodotto DOP e territorio. Prosegue infatti Moonlight Lessinia, il calendario di Passeggiate al chiaro di luna, tra malghe e rifugi del Parco della Lessinia, Verona, accompagnate da cene e degustazioni. Le ultime due date sono previste il 1° maggio, con un itinerario tra pascoli, malghe e faggete della Lessinia orientale, e il 31 maggio, lungo un percorso che conduce al Monte Busimo, tra faggi secolari e panorami che guardano il Lago di Garda e la città di Verona. Il 31 maggio si terrà inoltre la Festa Storica del Monte Veronese DOP a Erbezzo, giunta alla 34ª edizione: una giornata alla scoperta del prodotto e dei suoi produttori, con degustazioni, laboratori e attività aperte al pubblico, in concomitanza con la tradizionale salita delle mandrie negli alpeggi della Lessinia. Ci sarà inoltre la premiazione del miglior Monte Veronese DOP nelle varie stagionature e la sfilata dei costumi tipici. Per info: www.monteveronese.it. «Siamo felici che il Monte Veronese DOP compaia, tra i protagonisti di questa classifica. Ed è grazie a queste iniziative, come le Passeggiate al chiaror di luna o la Festa storica del formaggio Monte Veronese, che abbiamo potuto raggiungere questo risultato» dichiara Giovanni Roncolato, Presidente del Consorzio. «Il Monte Veronese DOP non è solo un formaggio, ma un racconto delle nostre famiglie, del territorio, cultura e comunità. Il turismo rappresenta oggi una leva fondamentale per trasmettere questa identità ai visitatori». Ed ora, alcuni dati sull’Organizzazione, che sta alla base della produzione del prezioso formaggio dei Lessini veronesi: a) Il Consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese DOP – Denominazione di Origine Protetta – nasce nel 1983, per garantire che solo il formaggio che rispetta il disciplinare di produzione sia venduto come Monte Veronese DOP. Il Consorzio è una realtà associativa, tra produttori di formaggio e stagionatori, già attiva sul territorio veronese in forma volontaria dagli anni Settanta. Il Consorzio per la tutela del formaggio Monte Veronese non ha scopi di lucro, e si propone di difendere, tutelare e favorire la produzione e il commercio del formaggio Monte Veronese DOP, nelle varie tipologie e stagionature, e l’uso della sua denominazione. Promuove e organizza iniziative per salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del formaggio Monte Veronese, attraverso l’informazione, la divulgazione e la partecipazione ad eventi, fiere e degustazioni. b) Il Formaggio Monte Veronese DOP. Il Monte Veronese è un formaggio italiano a denominazione di origine protetta, tipico della regione del Veneto. La zona di provenienza del latte, della sua trasformazione e della stagionatura, è situata nella parte settentrionale della provincia di Verona. Si tratta di un’area prevalentemente montana, ricca di fertili pascoli, che vanta un’antica tradizione di allevamento del bestiame, di alpeggio e di produzione di latte e formaggio. In questo territorio, che corrisponde grosso modo alla Lessinia, al monte Baldo e alla fascia collinare prealpina veronese, è documentata la produzione di formaggio fin da prima dell'anno Mille, quando costituiva una preziosa merce di scambio che sostituiva la moneta. Il nome fa riferimento al termine dialettale veronese “monta”, che significa “mungitura”. Ė prodotto attualmente in due tipologie diverse: Monte Veronese "latte intero" e Monte Veronese "d'allevo". Queste due tipologie, entrambe prodotte esclusivamente con latte di vacca, non si distinguono solo dal sapore, ma anche da due diverse e specifiche modalità di lavorazione. c) Fondazione Qualivita. Fondazione Qualivita, ente senza scopo di lucro, nasce nel 2000 con l’obiettivo di valorizzare e tutelare le produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità europee. Grazie a numerose attività nell’ambito culturale e scientifico, ha fin dall’inizio l’obiettivo di dare struttura e visione al sistema delle Indicazioni Geografiche. In questi 25 anni ha sviluppato un dialogo costante con i Consorzi di tutela, con le istituzioni nazionali ed europee, con la ricerca e con la formazione, promuovendo conoscenza condivisa e cultura delle IG attraverso progetti editoriali e attività scientifiche. d) Origin Italia. Origin Italia- Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche riunisce i Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, assumendo il ruolo di soggetto di sintesi delle esıgenze collettive dei Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L'Associazione è stata fondata nel 2006 con il nome di AICIG e oggi conta tra i propri soci 90 realtà consortili delle produzioni DOP e IGP, oltre a due Associazioni di Consorzi: Afidop e Salumitalia - Consorzi Indicazione Geografica”. Numerose, costruttive iniziative, che mirano a fare conoscere un ambiente, tutto avvolto nella libera e pulita natura – i veronesi Lessini – con i suoi prodotti, ormai storici, e, sotto tutti i loro aspetti, eccezionali. Prodotti, che, frutto di costante ed esperto impegno, se soddisfano il palato, costituiscono, al tempo, importante fonte di creazione di valore e di occupazione – come, appunto, è del Monte Veronese…, nelle sue diverse stagionature!

Pierantonio Braggio







