Amia è Paperweeker, in occasione della Settimana della carta, del cartone e del loro riciclo…, ossia, la Paperweek



“Al via da lunedì la settimana dedicata alla formazione e informazione su raccolta differenziata e suriciclo di carta e cartone, con il contributo di Comieco. Sul territorio, organizzati dallo staff dell’Ufficio Scuole ed Educazione Ambientale di AMIA, laboratori gratuiti per imparare, divertendosi, tutto su riuso e smaltimento di questa tipologia di rifiuto che, nel 2025, ha cubato 14.317 tonnellate mandate a recupero. Il secco indifferenziato contiene ancora fino a un 10% di carta e cartone: comunque 7 punti percentuali in meno rispetto al 2024. Nel 2025, sono state raccolte sul territorio cittadino 14.317 tonnellate di carta e di cartone. Oltre 14mila tonnellate di questo materiale, dunque, è stato mandato a recupero. Un numero importante che può ancora essere migliorato. Dalle indagini merceologiche che AMIA svolge, infatti, emerge che nel rifiuto secco indifferenziato rimane circa un 10 per cento di carta e cartone. Un dato in netta diminuzione rispetto all’anno precedente – in cui si assestava intorno al 17per cento – ma su cui ci sono ancora margini di miglioramento. E grazie all’espansione graduale del nuovo sistema di raccolta combinato sul territorio cittadino, che per carta e cartone prevede la raccolta porta a porta, il dato è destinato ad abbassarsi ulteriormente. Il ruolo attivo di ciascuno di noi tuttavia fa, letteralmente, la differenza a prescindere dal sistema di raccolta. Da qui, la decisione di confermare la settimana dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Da lunedì, AMIA torna dunque PaperWeeker con una serie di appuntamenti, organizzati dallo staff dell’Ufficio Scuole ed Educazione ambientale di AMIA, grazie anche al contributo di Comieco Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. L’iniziativa scelta quest’anno è “Cestini di Carta”, un laboratorio creativo gratuito dedicato al riutilizzo dei materiali e alla sensibilizzazione ambientale, ospitato dai Centri di Comunità del Comune di Verona. L’iniziativa è aperta a cittadini di tutte le età e propone un’attività semplice e coinvolgente: la realizzazione di cestini intrecciati utilizzando carta di recupero. Un’esperienza che unisce manualità e creatività, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di sostenibilità e riduzione dei rifiuti. I laboratori diventano così occasioni di incontro e scambio tra bambini, adulti e anziani, favorendo la condivisione di competenze e la costruzione di relazioni intergenerazionali. Gli appuntamenti sono per martedì 14 aprile alle 16.30 nei Centri di Comunità di Parona (Largo Stazione Vecchia, 16) e Casetta Maritati (Via Pigafetta, 17) e il giovedì 16 aprile, stesso orario, nei Centri di Comunità di Borgo Trento (Via Aspromonte, 4) e Santa Toscana (Via Santa Toscana, 9 – Veronetta). La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati è pertanto richiesta la prenotazione tramite il link: https:docs.google.comformsde1FAIpQLScegR8qOErw3llodOzkPuCstxxS2togASAhnEQwlzBYif9DSgviewform o scrivendo via mail a centridicomunitagmail.com”. Incontri importanti, essenziali, per un differenziamento più completo di carta e di cartone, che, troppo superficialmente vengono riversati in cassonetti, destinati ad altri rifiuti. Importante, quindi, l’opera di adesione, la più perfetta possibile alla normativa e di convincimento, sul come riversare i rifiuti, che, per essere bene differenziati, richiedono “solo” un po’ di attenzione. Che è dovere civico, applicare, con massima diligenza.

Pierantonio Braggio







