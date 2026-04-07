La “Fiera della Polenta”, Vigasio, Verona, si annuncia, per i giorni, dal 15 ottobre all’8 novembre prossimi…



La 28ª “Fiera della Polenta” si svolgerà, a Vigasio, da giovedì 15 ottobre a domenica 8 novembre 2026. Ad ufficializzare tale atteso annuncio è Vigasio Eventi, l’Associazione, che organizza l’importante appuntamento, e, già da tempo, al lavoro, per allestire una kermesse, che lo scorso anno ha superato i 100.000 visitatori. Confermata la presenza di dodici cucine, in grado di preparare oltre un centinaio di pietanze, destinate a valorizzare la nota polenta vigasiana, con numerosi abbinamenti e con molte altre eccellenze italiane. La manifestazione rimarrà aperta tutte le sere, mentre, al sabato, alla domenica e nei festivi, anche a pranzo. Una formula, quest’ultima, che ha trovato grande riscontro anche da parte delle famiglie. Cinque saranno le tensostrutture allestite, presso gli impianti sportivi di via Alzeri, in grado di accogliere fino a 4.000 persone, ogni sera. “Anche per la prossima edizione, vogliamo proporre una scelta davvero ampia di pietanze, selezionate, con cura, grazie all’utilizzo di prodotti di prima qualità”, tiene a precisare il presidente di Vigasio Eventi, Umberto Panarotto. Una formula, egli sottolinea, ”che trova sempre più soddisfazione, da parte dei visitatori, che provengono, non solo dal Veneto. ma anche da tutta Italia e dall’estero”. Considerato la vasta offerta di pietanze, sarà nuovamente possibile consultare l’intero menù e selezionare i piatti preferiti, direttamente, dallo smartphone. Una volta scaricata l’applicazione, si potranno ordinare i piatti scelti…: basta presentarsi alle casse, mostrando il QR code, ricevuto. Da segnalare, quindi, che ogni lunedì, martedì e mercoledì, si terrà l’ormai tradizionale ed apprezzatissima estrazione a premi, alla quale si può concorrere, gratuitamente, utilizzando il biglietto consegnato alla cassa, dopo ogni ordinazione. Primo premio: un televisore formato 50 pollici. Per quanto riguarda gli spettacoli, sempre ad ingresso libero, il presidente Panarotto anticipa che “il calendario comprende, in maniera particolare, commedie, musical, oltre alla seconda edizione del Talent Show in Fiera, un appuntamento, quest’ultimo, che ha riscosso, al suo esordio, un grande successo considerato, l’ottimo livello di cantanti, ballerini e cabarettisti partecipanti”. Ricordiamo che il vincitore, nel 2025, era stato Francesco Zuin, studente quattordicenne di Pressana. Le iscrizioni, per partecipare al Talent Show 2026, saranno aperte, dal 20 agosto al 20 settembre. Quanto, infine, gli espositori, va detto che rimangono ancora pochi spazi liberi, dal momento che ha già confermato la presenza la quasi totalità di quelli delle scorse edizioni. Per un eventuale posteggio, contattare: infovigasioeventi.it. Un evento, dunque, che merita massima attenzione, specialmente da parte di buongustai e di appassionati alla buona tavola, ma, anche da parte di chi, una volta, tanto, desidera assaggiare il meglio, strettamente legato ai sapori e ai gusti, che la tradizione culinaria di Vigasio, con la sua polenta, sa offrire. Le famiglie, sempre benvenute, saranno in grado di trovare soddisfazione, data la grande varietà di piatti che la Fiera della Polenta propone.

Pierantonio Braggio







