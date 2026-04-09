Bardolino celebra i 10 anni della “Tulipanomania” con 50mila tulipani in fiore



Bardolino celebra i dieci anni della Tulipanomania, uno degli appuntamenti che negli ultimi anni ha contribuito in modo decisivo a ridefinire e valorizzare l’identità del Lago di Garda nel periodo primaverile. L’edizione 2026 segna un traguardo significativo per un progetto che, grazie alla sinergia tra il Comune di Bardolino e il Parco Giardino Sigurtà, ha trasformato il lungolago e alcuni scorci del territorio in un grande giardino diffuso, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori. Il lungolago, in particolare il suggestivo tratto di Lungolago Lenotti, ospita oltre 50mila tulipani – di cui circa 30mila messi a disposizione dal Parco -, offrendo a visitatori e residenti un’esperienza immersiva tra colori, profumi e scorci unici.



«La Tulipanomania si è progressivamente affermata come un appuntamento di richiamo internazionale, in grado di coniugare turismo, cultura del verde e promozione territoriale – evidenzia il sindaco Daniele Bertasi –. La preziosa collaborazione con il Parco Giardino Sigurtà, che ringrazio sentitamente, contribuisce in modo significativo a rafforzare l’immagine di Bardolino. Celebrare i dieci anni della Tulipanomania significa valorizzare un progetto che ha saputo crescere insieme al nostro territorio. Quest'anno la fioritura e la coincidenza temporale con le festività hanno reso inoltre unica la Pasqua a Bardolino».



La fioritura, iniziata tra marzo e inizio aprile, raggiungerà il suo massimo splendore nel corso del mese, con variazioni legate alle condizioni climatiche. Il progetto paesaggistico porta la firma del conte Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario dell’omonimo Parco Giardino, che ogni anno seleziona con cura le varietà floreali: «Per questa edizione – spiega il conte Sigurtà – abbiamo scelto varietà capaci di garantire una fioritura scalare e armoniosa, sia dal punto di vista cromatico che botanico. Tra queste spiccano Holland Queen, Menton, Negrita, Black Hero e Dutch Romance: una combinazione studiata per offrire continuità visiva e valorizzare al meglio gli spazi del lungolago. Per noi è inoltre motivo di grande soddisfazione rinnovare questa collaborazione con il Comune di Bardolino: portare la cultura del fiore, la ricerca botanica e la bellezza dei tulipani nel territorio significa condividere con il pubblico una passione che da sempre ci contraddistingue».



Un progetto che coinvolge anche la comunità locale: tra le realtà partecipanti figura la Scuola dell’infanzia “Fondazione De Gianfilippi”, i cui bambini hanno curato direttamente una delle aiuole. Un’attenzione particolare è riservata anche all’aspetto ambientale: «La Tulipanomania si inserisce in un percorso di cura e valorizzazione del territorio e rappresenta un esempio concreto di gestione sostenibile del verde urbano – evidenzia l’assessore all’Ecologia Simone Corradini –. La scelta delle varietà, la cura delle aiuole e l’integrazione con il paesaggio lacustre contribuiscono a promuovere una cultura ambientale sempre più diffusa e condivisa».



Accanto all’aspetto paesaggistico, l’iniziativa si conferma anche un importante strumento di promozione turistica: «Eventi come la Tulipanomania – aggiunge l’assessore al Turismo Mirco Fraccarolli – sono fondamentali per raccontare Bardolino nel mondo. Il colpo d’occhio offerto dalle fioriture rende il nostro territorio estremamente attrattivo anche sui canali digitali. In questo contesto si inserisce il concorso fotografico “Adriano Banterla”, che coinvolge cittadini e visitatori nella narrazione visiva della nostra primavera».



IL CONCORSO FOTOGRAFICO - Nell’ambito della manifestazione è stata indetta la quinta edizione del concorso, che prevede l’assegnazione di sei biglietti d’ingresso gratuiti per il Parco Giardino Sigurtà.

Le opere fotografiche, aventi come tema “Bardolino e i tulipani”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 24 del giorno 26 aprile 2026 all’indirizzo e-mail: ufficio.stampacomune.bardolino.vr.it, indicando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del partecipante.



È ammessa la partecipazione con una sola fotografia per ciascun concorrente. Le immagini dovranno essere presentate in alta definizione le fotografie prive di tale requisito saranno escluse. La votazione avverrà attraverso la pubblicazione delle immagini sulla pagina Facebook istituzionale “Comune di Bardolino” nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 15 maggio 2026. Le preferenze saranno espresse esclusivamente tramite il “like” sul post originale pubblicato dal Comune. Le tre fotografie più votate saranno premiate in occasione del Palio del Chiaretto, in programma il 5 giugno 2026.



«La Tulipanomania – conclude il sindaco Bertasi – rappresenta non solo un’importante attrazione turistica, ma anche un’occasione per migliorare la qualità della vita dei residenti. Noi bardolinesi siamo consapevoli di vivere in un luogo magnifico, ma questa iniziativa contribuisce, anno dopo anno, a renderlo ancora più bello e accogliente, anche per chi lo vive quotidianamente».







