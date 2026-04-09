Al Vinitaly, l’innovazione dei giovani del vino, il commissario Hansen a Casa Coldiretti



"Giovani del vino e innovazione in vigna sono i temi al centro della seconda giornata del Vinitaly che vedrà il commissario Ue all’Agricoltura Christophe Hansen a Casa Coldiretti dove incontrerà il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo. Alle ore 10 di domani, lunedì 13 aprile, il via al programma di talk e degustazioni organizzato da Coldiretti Giovani Impresa sul futuro del vino, che vedrà la presenza di Enrico Parisi, delegato nazionale Giovani Impresa assieme a Alberto Stefani, presidente Regione Veneto, Riccardo Cotarella, presidente Assoenologi, Gabriele Valota, coordinatore Assoenologi Giovani, Cesare Trippella, director EU Value Chain & External Engagement di Philip Morris Italia, Vincenzo Russo, professore ordinario di Psicologia dei consumi e Neuromarketing, Università Iulm, Roberto Costa, Presidente Camera di Commercio italiana - Uk e Presidente RiaeFipe? Confcommercio. I lavori saranno conclusi dall’intervento di Ettore Prandini. Alle ore 11.30 l’arrivo del commissario Hansen, che avrà un incontro riservato, con la dirigenza di Coldiretti. Per l’occasione saranno diffuse analisi sui viticoltori under 35 e sulla digitalizzazione del Vigneto Italia con il primo censimento del Polo digitale di Coldiretti Next". Un incontro senz’altro di alto rilievo, perché di diretto contatto con l’e Europea, attraverso il suo Commissario all’Agricoltura, che, tra l’altro, in occasione del Vinitaly, potrà rendersi completamente conto dell’essenziale presenza del Vinitaly stesso, sulla scena agricolo-economica internazionale, e come, quindi, il mondo del vino meriti massima attenzione e supporto.

Pierantonio Braggio







