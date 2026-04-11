Cerimonia per l’80° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui Roma - Circolo Unificato Pio IX - sabato 28 marzo 2026



Sabato 28 marzo u.s., nei prestigiosi locali del Circolo Unificato dell'Esercito "Pio IX" in Roma, si è svolta la Cerimonia Commemorativa per lྌ° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui (ANDA), che ha preso vita a Torino nel 1945.

La giornata è stata perfettamente organizzata da ANDA Nazionale e dalla Sezione ANDA Roma, con la presenza di importanti autorità religiose, civili e militari, da molti associati delle Sezioni ANDA di Bergamo, Campania, Cassino, Cremona, Firenze, Mantova, Sardegna e Verona e soprattutto con una nutrita e qualificata partecipazione di associati della Sezione ANDA Roma, tra i quali Maria Cristina Gandin, nipote del Generale Antonio Gandin, che comandava la Divisione Acqui, a Cefalonia, nel 1943.

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Gianfranco Pilotto, Vicario Episcopale per l'Esercito italiano, in rappresentanza di S.E. Mons. Gian Franco Saba, Ordinario Militare per l'Italia.

Don Gianfranco ha dato al rito religioso un impulso e un tono estremamente particolare e del tutto singolare, che ha piacevolmente coinvolto i presenti e gli ha inoltre omaggiati del rosario di San Giovanni XXIII, il “Papa Buono”, Angelo Giuseppe Roncalli, patrono dell'Esercito.

Con la sapiente regia del segretario nazionale ANDA, Giovanni Scotti, è poi iniziata la Cerimonia Commemorativa, con l'intervento di Massimo Sepielli, presidente ANDA Roma, che ha dato il benvenuto alle autorità e ha consegnato al presidente nazionale ANDA Claudio Toninel, la "Medaglia del Presidente della Repubblica", ricevuta i giorni scorsi, nei locali del Quirinale, medaglia, che porta incisa, per esteso, la data e la ricorrenza della cerimonia, a sua volta affidata da Toninel, allo stesso Sepielli, per ANDA Roma, in segno di riconoscenza e di gratitudine, per l'impegno messo in campo nella realizzazione della giornata.

Giovanni Scotti ha poi recitato la "Preghiera" in onore dei Caduti della Divisione Acqui, alla quale è seguita la lettura, da parte di Elisabetta Giudrinetti, presidente ANDA Firenze, del bellissimo ed accorato messaggio di saluto e di partecipazione che il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha voluto indirizzare all’Associazione, seppur impossibilitato ad intervenire.

Sono poi seguiti gli interventi ed i saluti delle seguenti autorità invitate e presenti alla cerimonia: Maria Chiara Iannarelli, consigliera regionale della Regione Lazio, Gen. D. Massimiliano Belladonna, comandante la Divisione Acqui di Capua, Gen. C.A. Paolo Gerometta, presidente nazionale ASSOARMA e Paolo Rossetti, vicepresidente nazionale FIVL, in rappresentanza del presidente nazionale Roberto Tagliani.

E' stato poi il momento dell’intervento di Claudio Toninel, presente a Roma con il vicepresidente di ANDA Verona, Faustino Tosi, che, dopo aver rievocato la tragica storia della Divisione Acqui e ricordato il grande sacrificio dei suoi soldati, ha ripercorso gli ottant'anni di vita e di attività, con un dettagliato resoconto di quanto fatto fino ad ora, di quello che si sta facendo e con uno sguardo agli impegni e ai programmi futuri.

La conclusione della cerimonia è stata affidata al Gen. C.A. Andrea Rispoli, autorità più importante presente, capo ufficio UTCMD, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, già “Onorcaduti”, che ha ringraziato per l'invito e si è vivamente complimentato per l'organizzazione, ma soprattutto per i contenuti che sono emersi nel corso dell’evento.

Erano inoltre presenti il Gen. B. Giuseppe Zizzari, già capo di stato maggiore del Comando della Divisione Acqui, Pier Giorgio Busato, presidente regionale ANMIG e tanti altri ancora.

Tutto poi si è concluso con il buffet, offerto ai presenti e con il pranzo conviviale, sempre negli ampi ed accoglienti saloni del Circolo Pio IX.

Grande soddisfazione da parte di tutti per quanto si è portato a termine, ma soprattutto per la calorosa, sentita ed affettuosa partecipazione dei presenti, soprattutto da parte delle autorità che sono intervenute e che hanno dimostrato grande sensibilità e particolare considerazione nei confronti dell’Associazione, segno evidente del buon lavoro che è stato svolto a livello locale, nazionale ed internazionale.

Questa giornata, frutto di un grande lavoro di squadra, resterà sicuramente nella storia dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui, grazie all’impegno di quanti hanno collaborato alla sua realizzazione.







