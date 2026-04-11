CAFFÈ DANTE A VINITALY AND THE CITY: DUE GIORNI DI WINE EXPERIENCE CON MONTE CIMO, PICCOLI E PIERRE GOBILLARD



Verona, giovedì 9 aprile 2026 - Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, il Caffè Dante Bistrot accoglie ospiti e appassionati per due giornate di degustazioni selezionate nel cuore di Piazza dei Signori. In calice nell’iconico locale veronese tre cantine scelte con cura: Cantina Monte Cimo, Cantina Piccoli e Champagne Pierre Gobillard - due radici nel territorio veronese e una finestra sull'eleganza francese.



«Per noi del Caffè Dante Bistrot partecipare a Vinitaly and The City significa ribadire la nostra vocazione originale: offrire un'esperienza di alta qualità, dove la cucina e il vino si incontrano e si raccontano. Abbiamo scelto tre cantine che rispecchiano esattamente questo concetto. Monte Cimo e Cantina Piccoli sono due realtà del nostro territorio che amiamo profondamente. Accanto a loro, abbiamo voluto allargare lo sguardo sul mondo con Champagne Pierre Gobillard. Questo è il viaggio di gusto e cultura che vogliamo offrire ai nostri ospiti» - Sabrina Bergamasco e Chiara Castagnini, titolari Caffè Dante Bistrot.







Le Cantine in Degustazione



Un trittico pensato per esplorare stili, territori e sfumature diverse, guidando gli ospiti alla scoperta di nuove emozioni attraverso abbinamenti studiati con la cucina del Caffè Dante Bistrot.







Cantina Monte Cimo è una realtà giovane e visionaria, nata nel 2018 a Spiazzi (Vr), sulle pendici del Monte Baldo nel comune di Caprino Veronese. Fondata da Francesco Chiamenti e dalla moglie Serena, l'azienda si estende su 9 ettari di vigneto a quote fino a 954 metri sul livello del mare, rendendola una delle cantine più alte d'Italia. L'altitudine eccezionale garantisce escursioni termiche che donano aromaticità alle uve, mentre il Lago di Garda funge da naturale regolatore termico.

Il 90% dei vigneti è coltivato con varietà PIWI (Solaris, Muscaris, Johanniter, Rithos, Crethos) su terreni calcarei e franco argillosi. Una scelta coraggiosa nel segno della qualità e della sostenibilità.







Cantina Piccoli è la storia di una famiglia con radici profonde nella Valpolicella, che da oltre sessant'anni custodisce e valorizza uno dei territori viticoli più straordinari d'Italia. Oggi sono Veronica e Alice a guidare l'azienda raccogliendo ogni grappolo a mano e vinificando con cura artigianale tutto ciò che la terra offre.

I vigneti si trovano sul Monte La Parte, un cru unico a 350 metri sul livello del mare: 12 ettari incorniciati da boschi e olivi, su un suolo calcareo e tufaceo che conferisce ai vini una spiccata mineralità, eleganza e grande equilibrio. Un'agricoltura sostenibile che guida ogni scelta in vigna, nel rispetto delle risorse del territorio.







Champagne Pierre Gobillard è una maison familiare da quattro generazioni, con sede ad Hautvillers, il villaggio della Champagne dove visse il leggendario monaco Dom Pérignon. Hervé e Florence Gobillard coltivano Pinot Noir, Pinot Meunier e donnay nei vigneti del distretto di Hautvillers e Cumières, elaborando Champagne nel pieno rispetto della grande tradizione della regione.

Freschezza ed eleganza sono le cifre stilistiche di una casa che porta nel calice l'autenticità di un terroir straordinario e il sapere accumulato nel tempo.







Informazioni

Date: Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026



Orario: 15:00 – 18:00



Luogo: Caffè Dante Bistrot | Piazza dei Signori, 2 – Verona



Evento a pagamento



Informazioni e prenotazioni: +39 045 8000 083





Vinitaly and The City è il fuori salone di Veronafiere che dal 10 al 12 aprile 2026 anima vicoli e piazze di Verona con oltre 70 appuntamenti tra degustazioni, masterclass, talk, visite guidate e appuntamenti letterari. Il cuore della manifestazione batte nel triangolo formato da Piazza dei Signori, Cortile del Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, dove si concentrano eventi, tasting immersivi e la Grande Enoteca del Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie.

Un format diffuso che si estende anche ai locali storici della città, alle cantine del territorio e alla Strada del Vino Valpolicella. L'edizione 2026 introduce alcune novità, tra cui lo show immersivo "Dentro c'è l'Italia", degustazioni multimediali pensate per la Generazione Z e il nuovo Salotto dei Vini Rari de Il Golosario.

Vinitaly and The City è organizzato da Veronafiere in collaborazione con il Comune di Verona, la Provincia di Verona e la Fondazione Cariverona.







Caffè Dante Bistrot



Nel cuore di Verona, nella suggestiva Piazza dei Signori, sorge il Caffè Dante, il caffè più antico della città, fondato nel 1837. Prima noto come Caffè Capobianco, è divenuto poi nel 1865 “Caffè Dante Ristoratore” in occasione dell’inaugurazione della statua di Dante nella piazza. Con il crescere della sua popolarità, il locale si trasforma in un fervente centro di discussione politica e intellettuale al punto da guadagnarsi il soprannome di “Parlamentino”. Il Caffè Dante è stato per decenni il punto di riferimento per intellettuali, artisti, politici, pensatori e celebrità, da Emilio Salgari a Cesare Lombroso, da Franco Zeffirelli a Carla Fracci e molti altri.



Con la riapertura del novembre 2025, grazie alla nuova gestione, Caffè Dante Bistrot oggi ritorna alla sua vocazione originale: un raffinato salotto urbano e luogo d’incontro dove storia, cultura e sapienza gastronomica dialogano in armonia.







