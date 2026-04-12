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|Dalla sanzione al reato: il nuovo scenario normativo. Il tema è al centro dell’incontro promosso da Confimi Industria Veneto giovedì 16 aprile nella Sala Garribba di Piazza Antenna 2 a Soave, Verona
“In un contesto normativo in continua evoluzione, comprendere quando una violazione amministrativa può trasformarsi in responsabilità penale è diventato cruciale per la tutela delle imprese e dei loro amministratori. Confimi Industria Veneto è impegnata nella sensibilizzazione delle aziende e promuove su questo tema l’incontro dal titolo “Dalla sanzione al reato. Il nuovo scenario per le imprese”, in programma giovedì 16 aprile alle 17.30 nella Sala Garribba di Piazza Antenna 2 a Soave, Verona. «L’evento nasce con l’obiettivo di offrire alle aziende strumenti concreti per orientarsi tra normative, responsabilità e rischi, con particolare attenzione agli ambiti ambientali e amministrativi, sempre più oggetto di controlli stringenti e possibili evoluzioni in ambito penale – spiega la presidente di Confimi Industria Veneto Maria Carlesi –. Le imprese si trovano oggi ad affrontare un quadro normativo sempre più complesso, in cui il confine con le responsabilità penali è spesso sottile». Come Confimi Industria Veneto, prosegue Carlesi, «riteniamo fondamentale accompagnare gli imprenditori con momenti di confronto e approfondimento qualificato, affinché possano operare con consapevolezza, prevenire rischi e tutelare la propria attività. Questo incontro vuole essere un’occasione concreta per fare chiarezza su un tema centrale per la gestione aziendale». Conclude: «Fornire strumenti di conoscenza significa aiutare le imprese a prevenire criticità, operare in sicurezza e rafforzare la propria competitività». Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della presidente Carlesi, insieme a Francesca Predicatori, direttore del dipartimento Arpav di Verona, e a Matteo Pressi, consigliere regionale. L’introduzione e la moderazione saranno affidate all’avvocato Sabrina Suardi, che guiderà il confronto tra i relatori, impegnati a fornire una lettura aggiornata e operativa del quadro normativo. Nel corso dell’incontro interverranno professionisti ed esperti con competenze specifiche nei settori giuridico, tecnico e istituzionale. Tra questi, l’avvocato penalista Angelo Merlin, docente di diritto penale dell’ambiente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il tecnico della prevenzione Arpav Veneto Antonio Varallo e i consiglieri regionali Alberto Bozza e Anna Maria Bigon, componenti della Commissione Ambiente. L’evento è a partecipazione gratuita previa iscrizione contattando il numero 045 8102001 o scrivendo a infoconfimiverona.it e si concluderà con un momento di networking, pensato per favorire il confronto diretto tra imprese, relatori e istituzioni”. Già, di tutto, anche del minimo necessario, non si sa mai abbastanza. Essere bene a conoscenza, poi, delle normative in corso, peraltro, complesse, nei settori amministrativi ed ambientali, è il meglio che si possa fare, anche per agire, con un minimo di competenza e nella certezza d’essere sulla buona strada. Quello, sopra annunciato, è, quindi, un incontro ad hoc.
Pierantonio Braggio
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