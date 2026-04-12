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|Luned 13 Aprile 2026
|Torna “Parole sull’acqua Kids”, con letture, laboratori e incontri per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri
Libri, voci, colori e immaginazione: a Bardolino torna “Parole sull’acqua Kids”, la rassegna che trasforma la lettura in un’esperienza viva, condivisa e coinvolgente per bambini e famiglie. Dal 15 al 19 aprile, Villa Carrara Bottagisio diventa il cuore pulsante di un festival che, anno dopo anno, continua a crescere e a parlare alle nuove generazioni.
L’edizione 2026 propone un calendario fitto di appuntamenti tra letture ad alta voce, laboratori creativi e incontri con autori e illustratori, pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri in modo naturale e divertente. “Portare i bambini dentro le storie significa offrire loro strumenti per leggere il mondo – sottolinea l’assessore alla Cultura Marta Ferrari –. Con Parole sull’acqua Kids vogliamo creare occasioni autentiche di incontro con i libri, in cui la lettura diventa scoperta, relazione e crescita condivisa. È un festival che parla alle famiglie. Bardolino si conferma un luogo dove la cultura è accessibile, diffusa e capace di coinvolgere anche i più piccoli con proposte di qualità”.
Si parte mercoledì 15 aprile con le letture dedicate ai bambini dai 3 agli 8 anni, mentre venerdì 17 aprile l’attenzione si sposta anche sugli adulti, con un incontro formativo dedicato a chi accompagna i più giovani nel percorso della lettura. Il momento centrale sarà sabato 18 aprile, giornata di inaugurazione ufficiale, con ospiti come Simonetta Bitasi e Corinne Zanette, protagoniste di incontri e laboratori che intrecciano narrazione, creatività e scoperta. Spazio anche ai laboratori pomeridiani, dove storie e ambiente si incontrano tra acqua, natura e immaginazione.
Domenica 19 aprile chiusura affidata a nuove attività per bambini e famiglie, tra disegno, racconto e divulgazione scientifica, per un finale che unisce gioco e conoscenza. “Tra gli elementi distintivi della rassegna, la capacità di coniugare dimensione educativa e intrattenimento, grazie alla presenza di professionisti del settore e a un programma costruito su misura per diverse fasce d’età”, sottolinea Ferrari. La libreria del festival sarà curata da Farfilò, punto di riferimento per l’editoria per l’infanzia. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca di Bardolino.
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