L’UPI - e delle Province d’Italia, in audizione alla Commissione di vigilanza su CDP - Cassa Depositi e Prestiti. “CDP alleato insostituibile di Regioni Province e Comuni. Indispensabile per le politiche di sviluppo del Paese, dopo il PNRR”



“Per il sistema della Pubblica Amministrazione, e in particolare per Province, Regioni e Comuni, la Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un alleato insostituibile, sia per gli interventi a sostegno dei bilanci, grazie alle operazioni di rinegoziazione dei mutui, che hanno dato, in questi anni ossigeno, agli enti in difficoltà, sia per la preziosa assistenza nella messa a terra degli investimenti, soprattutto nell’attuazione del PNRR.” Lo ha detto il vicepresidente vicario UPI, Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, intervenendo in audizione alla Commissione di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ruolo della Cassa, nel supporto alla pubblica amministrazione con riferimento al PNRR e alla finanza locale. “CDP – ha detto Pasini - si conferma un soggetto indispensabile per le politiche di sviluppo del Paese, agendo come perno centrale a fronte della crescente diversificazione delle sfide economiche e sociali. Per questo, terminato il PNRR, occorre consolidare il ruolo di CDP al fianco di Regioni ed Enti locali nell’attuazione della nuova programmazione europea 2027-2034, attraverso un coinvolgimento strutturale di Cassa in un sistema integrato con Regioni ed Enti locali, che ci consenta di garantire l’efficace messa a terra delle politiche comunitarie e una spesa efficiente delle risorse nel prossimo settennio. Essenziale poi, data la lentezza del sistema degli Enti Locali, è il ruolo di pivot dell’innovazione che CDP deve svolgere mettendo a valore l'esperienza maturata su settori di forte espansione, come l’Intelligenza Artificiale, e sulle nuove tecnologie, per accelerare la digitalizzazione dei processi amministrativi territoriali”. “Per il futuro come Province auspichiamo che il ruolo di Cassa si evolva, oltre il supporto finanziario – ha concluso il rappresentante di UPI – consolidandosi attraverso un potenziamento delle funzioni di advisory, come l’assistenza tecnica, l’accompagnamento progettuale e il sostegno operativo nella gestione delle risorse, e una sinergia costante che affianchi gli enti locali non solo come fonte di finanziamento, ma come partner strategico di sistema”. La Cassa Depositi e Prestiti è società per azioni legata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che la controlla per oltre l’80%. Essa gestisce il risparmio raccolto da Poste Italiane, finanziando opere pubbliche, promuovendo, quindi, lo sviluppo economico, con attenzione alla sostenibilità. Pierantonio Braggio







