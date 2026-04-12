Vinitaly: Coldiretti, 1 cantina su 3 investe sull’innovazione dopo il primato



“Quasi un’impresa vinicola su 3 (31%) ha investito nell’applicazione in vigna o in cantina di soluzioni di robotica, Intelligenza artificiale, blockchain, 5g, realtà virtuale. Ma c'è un altro 55% di aziende che è interessata oggi ad investire in soluzioni di Agricoltura 5.0. E’ quanto emerge dal primo Censimento sulla maturità digitale delle aziende agricole del Polo Agricoltura Digitale di Coldiretti Next, diffuso al Vinitaly alla vigilia della Giornata del Made in Italy. I numeri evidenziano come il Vigneto Italia sia la punta avanzata di un settore trainante dell'export tricolore che punta sulla digitalizzazione per migliorare le fasi di produzione e contenerne i costi, con un occhio alla sostenibilità. Ma l’innovazione passa anche dalle Tea, le nuove tecniche di evoluzione assistita che proprio per le vigne possono rappresentare uno strumento importante per tutelare la biodiversità e rendere più efficiente e sostenibile il modello produttivo.

Al Vinitaly, Coldiretti ha portato l’esperienza della prima vite di Sangiovese coltivata attraverso le nuove tecniche genomiche. Coldiretti Toscana e Vigneto Toscana insieme al Crea-Ve e all’Università di Udine hanno dato il via ad un progetto di ricerca innovativo finalizzato a rendere le coltivazioni più resilienti. Al centro il Sangiovese, vitigno simbolo della regione, che rappresenta oltre il 60% della superficie vitata e da cui derivano 7 bottiglie su 10 del vino toscano. Questo traguardo consolida un percorso che vede l’Italia all’avanguardia, ricordando che proprio a Verona è stata realizzata la prima sperimentazione in pieno campo di viti TEA. Il 30 settembre 2024, a San Floriano in Valpolicella, era stata infatti inaugurata la prima prova su piante di vite donnay, ottenute tramite queste tecnologie. Il progetto veronese, coordinato dal gruppo di genetica agraria del dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona guidato da Mario Pezzotti, puntava al miglioramento genetico per potenziare la naturale resistenza ai patogeni e verificare sul campo la resistenza alla peronospora. A sottolineare il supporto al progetto da parte di Coldiretti, alla piantumazione aveva preso parte il Presidente nazionale Ettore Prandini. Nonostante le precauzioni, le piante veronesi furono purtroppo vandalizzate poco dopo la piantumazione all'interno del vigneto universitario. Le TEA rappresentano una leva strategica per il settore poiché consentono di intervenire in modo mirato sul DNA della pianta senza introdurre materiale genetico esterno, distinguendosi nettamente dagli OGM del passato. Attraverso metodi come la cisgenesi e il genome editing, è possibile sviluppare una maggiore resistenza allo stress idrico e alle principali fitopatie, come l’oidio, con benefici sul fronte della drastica riduzione nell'uso di fitofarmaci e prodotti chimici. La prima pianta di Sangiovese è attualmente in crescita in vitro nei laboratori del CREA di Conegliano Veneto, con le prime applicazioni in campo previste dalla primavera del 2027. Sull’argomento interviene Alex Vantini, Presidente di Coldiretti Verona, che sottolinea: “le TEA offrono risposte concrete alle sfide del cambiamento climatico e della biodiversità, permettendo di riprodurre in modo mirato i meccanismi dell'evoluzione naturale senza l'inserimento di DNA estraneo alla pianta. Negare agli agricoltori tali native efficaci metterebbe seriamente a rischio la sicurezza alimentare europea. Questo percorso di ricerca rafforza il ruolo dei territori italiani come avanguardia nell'innovazione vitivinicola, dimostrando come la ricerca pubblica possa offrire risposte operative alle esigenze del mondo agricolo e alla sostenibilità delle colture”. Volontà di innovazione, quindi, per fronteggiare le esigenze del progresso, nonché sperimentazioni, dai risultati vantaggiosi, in fatto di resilienza e di minore trattamento, a vantaggio del rispetto dell’ambiente.

Pierantonio Braggio







58° VINITALY, HANSEN (COMMISSARIO UE AGRICOLTURA):

«NEL PACCHETTO VINO STRUMENTI PER AFFRONTARE SFIDE GEOPOLITICHE E CAMBIAMENTO CLIMATICO»

«UE AL LAVORO SU AGENDA COMMERCIALE AMBIZIOSA, INDIA TRA I MERCATI TARGET»



Nella seconda giornata del salone di Veronafiere dedicato a vini e distillati la visita del Commissario europeo all’Agricoltura. Bricolo: «Vinitaly sempre più luogo di confronto tra imprese, associazioni e istituzioni per accompagnare la crescita del settore con soluzioni condivise». A Vinitaly oggi anche i ministri dell’Agricoltura di Serbia e Georgia, e il viceministro all'Agricoltura dell'Albania.



Verona, 13 aprile 2026. «Siamo a un mese dall’adozione del Pacchetto vino, una proposta che rappresenta un segnale concreto di speranza e sollievo per il comparto in un momento complesso. Il settore vitivinicolo si trova infatti ad affrontare sfide rilevanti, legate sia al contesto geopolitico sia agli effetti del cambiamento climatico e il Pacchetto offre strumenti adeguati ad accompagnarne l’adattamento». Lo ha detto oggi il commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, in visita a Vinitaly, il salone internazionale dedicato a vino e distillati in corso a Veronafiere fino a mercoledì 15 aprile.

«Parallelamente – ha continuato il commissario Hansen –, l’e europea sta portando avanti un’agenda commerciale ambiziosa e aperta, con nuove opportunità di accesso a mercati strategici come quello indiano, che conta oltre 1,4 miliardi di potenziali consumatori. Si delineano quindi prospettive positive per il settore. È fondamentale continuare a rafforzare la capacità delle imprese di valorizzare e promuovere nel mondo i propri prodotti di qualità. Con il Pacchetto vino abbiamo introdotto nuovi incentivi mirati a sostenere questo obiettivo, con particolare attenzione a Paesi chiave come l’Italia, dove il settore riveste un ruolo centrale».

La visita di Hansen si inserisce in un programma di presenze istituzionali con cui Vinitaly conferma la propria centralità nella diplomazia del vino: una piattaforma di business che è anche luogo di relazione e confronto, capace di mettere in contatto il mondo delle imprese e delle associazioni di settore, con i decisori nazionali ed europei. Oggi a Veronafiere sono arrivati, infatti, anche Dragan Glamočić, ministro dell’Agricoltura della Repubblica di Serbia, David Songulashvili, ministro dell’Agricoltura della Georgia, e Arian Jaupllari, viceministro albanese all’Agricoltura, accolti da Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, insieme a Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

«Il ruolo dell’e europea e del Parlamento europeo sono strategici nel definire il quadro normativo del settore. La presenza del Commissario Hansen qui a Verona testimonia la volontà di un confronto diretto con tutte le associazioni di categoria del mondo del vino, oggi ampiamente rappresentate, insieme al ministro dell’Agricoltura e ai produttori – ha commentato il presidente Bricolo –. L’Italia si conferma un luogo centrale di incontro e dialogo: le sfide che il settore vitivinicolo deve affrontare sono molte e richiedono un impegno concreto anche da parte delle istituzioni, chiamate a sostenere il comparto sia attraverso adeguati strumenti normativi sia con incentivi mirati. Veronafiere rappresenta non solo la più grande e importante manifestazione al mondo dedicata al vino italiano, ma anche uno spazio dove si cercano soluzioni condivise per accompagnare la crescita del settore».

Pierantonio Braggio







