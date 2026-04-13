|
|
|
|
|
|
|Mercoled 15 Aprile 2026
|
|
|
|
|
|
|ADIGE TV: Home Verona Sette News
|Ricerca
|
|
|
|
|Mercoled 15 Aprile 2026
|UPI – e delle Province del Veneto: Flavio Pasini, eletto nuovo Presidente, Andrea Nardin vicepresidente
Si è svolto oggi, 15.4.26, presso la sede della Provincia di Padova, il Direttivo dell’e Province del Veneto (UPI Veneto). All’ordine del giorno, l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione e alcuni aspetti organizzativi in vista dell’Assemblea nazionale delle Province, in programma a Roma il prossimo 13 maggio. Presenti, Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova, Marco Staunovo Polacco, presidente della Provincia di Belluno, Marco Donadel, presidente della Provincia di Treviso, Enrico Ferrarese, presidente della Provincia di Rovigo, Michele Fratino, segretario generale della Città Metropolitana di Venezia e Carlo Rapicavoli, direttore dell’UPI Veneto. All’unanimità, il Direttivo ha eletto nuovo Presidente di UPI Veneto Flavio Pasini, Presidente della Provincia di Verona e attualmente vicepresidente vicario di UPI nazionale. Contestualmente, è stato nominato vicepresidente Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza. A precedere i lavori del Direttivo, si è svolto un incontro tecnico con l’Assessore della Regione Veneto delegata all’Ambiente, Elisa Venturini, durante il quale è stato affrontato il tema della difesa del suolo e della definizione delle competenze in capo alle Province. In tale occasione, UPI Veneto ha avanzato la proposta – condivisa dai presenti – di calendarizzare tavoli di confronto periodici, partecipati da Regione, Province e Città metropolitana, insieme agli organi competenti in materia di qualità dell’aria e tutela ambientale. L’obiettivo è favorire una sede stabile di coordinamento per condividere proposte e individuare soluzioni efficaci in risposta alle diverse casistiche ed emergenze ambientali. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio verso tutti i territori del Veneto,” ha dichiarato il neo presidente di UPI Veneto, Flavio Pasini. “Ringrazio i colleghi per la fiducia unanime: lavoreremo in continuità e con determinazione per rafforzare il ruolo delle Province, valorizzandone le competenze e contribuendo in modo concreto alle sfide strategiche, a partire dalla tutela ambientale, dalla sicurezza del territorio e dalle funzioni in carico alle Province, perseguendo l’impegno condiviso in un maggior riconoscimento del ruolo di coordinamento intermedio che i nostri Enti ricoprono, auspicando in una prossima e urgente revisione della legge 562014”. “Desidero ringraziare per la fiducia accordata e confermare la mia piena disponibilità a collaborare in modo costruttivo,” ha aggiunto il vicepresidente di UPI Veneto Andrea Nardin - UPI Veneto rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il coordinamento tra enti e per la rappresentanza delle istanze dei territori: insieme al Presidente Pasini, lavoreremo per affrontare con efficacia le priorità amministrative e sostenere lo sviluppo equilibrato delle nostre comunità”. Al presidente Pasini, complimenti e auguri di buon, proficuo lavoro, nel nuovo compito, conferitogli.
Pierantonio Braggio
|Commenti
|
|Altre notizie di Verona
| Vinitaly chiude la sua 58 edizione, con 90.000 presenze, da 135 nazioni. Bricolo, presidente di Veronafiere: soddisfazione per il progetto top buyer, al completo, nei quattro giorni, segnale importante, in uno scenario internazionale complesso. Riscontro
| Strada del Vino Soave: presentata la nuova mappa del territorio illustrata da giovani artiste veronesi
| L’UPI - e delle Province d’Italia, in audizione alla Commissione di vigilanza su CDP - Cassa Depositi e Prestiti. “CDP alleato insostituibile di Regioni Province e Comuni. Indispensabile per le politiche di sviluppo del Paese, dopo il PNRR”
| 58° Vinitaly, Hansen (commissario UR per l’Agricoltura): «Nel pacchetto vino strumenti per affrontare sfide geopolitiche e cambiamento climatico». «UE al lavoro su agenda commerciale ambiziosa, india tra i mercati target». Nella seconda giornata del salon
| Vinitaly: Coldiretti, 1 cantina su 3 investe sull’innovazione dopo il primato
| Vino, dealcolati: nel 2026, +90% la produzione italiana prevista, in particolare in Veneto. Cresce segmento “zero” in usa, UK e Germania, giù, i “low”. I numeri dell’osservatorio UIV-Vinitaly
| VINO, DEALCOLATI: NEL 2026 +90% LA PRODUZIONE ITALIANA PREVISTA, IN PARTICOLARE IN VENETO
| GIORGIA MELONI A VINITALY 2026: “VETRINA UNICA DEL MADE IN ITALY, MASSIMO SOSTEGNO AL COMPARTO. SIAMO AL LAVORO PER DARE RISPOSTE”
| CRESCE SEGMENTO “ZERO” IN USA, UK E GERMANIA, GIÙ I “LOW”. I NUMERI DELL’OSSERVATORIO UIV-VINITALY
| Guida contromano alla contemporaneità di e con gli Oblivion
| RESTITUZIONE ALLA CITTA’ DI VIA XX SETTEMBRE. DOMANI, MERCOLEDI’ 15 APRILE, ASSEMBLEA PUBBLICA AL SILOS DI PONENTE
| SABATO L’INCONTRO ‘CAMPI E CASE: UNA CONVIVENZA POSSIBILE?’
| L'HORTUS DEI GIUSTI DA OGGI HA UN NUOVO ALBERO, DEDICATO A PIERO CALAMANDREI
| “Battagia del Riso” - Grande festa ad Ostiglia, Mantova, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 aprile ed 1, 2, 3 maggio 2026
| Dalla sanzione al reato: il nuovo scenario normativo. Il tema è al centro dell’incontro promosso da Confimi Industria Veneto giovedì 16 aprile nella Sala Garribba di Piazza Antenna 2 a Soave, Verona
|
|LA RIVISTA
|
|
|
|
|