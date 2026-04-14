I Lions veronesi donano computers all’Associazione Pro Senectute ODV, Verona, per corsi gratuiti di informatica, destinati ad anziani. Presso la sede del Centro di Comunità dell’Isolo, inaugurate funzionali postazioni di lavoro.



“Il Lions Club Verona, Cangrande e la Fondazione Distrettuale Lions International, sono stati protagonisti di un importante gesto di solidarietà, finanziando l’acquisto di computers a favore dell’Associazione Pro Senectute ODV, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione digitale, tra persone anziane e cittadini. Grazie a questa donazione, l’Associazione Pro Senectute ODV, che gestisce, da tempo, per conto del Comune di Verona, il Centro di Comunità dell’Isolo, ha potuto creare corsi gratuiti per l’apprendimento dell’informatica di base e l’uso di internet, garantendo ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze divenute, ormai, sempre più fondamentali, nella vita quotidiana. I corsi, già positivamente attivati, da oltre vent’anni, avrebbero arrischiato di essere interrotti, senza il menzionato sostegno finanziario dei Lions e sono rivolti, in particolare, a persone della terza età, troppo spesso escluse dal mondo digitale, ma, sono aperti anche ad altri utenti, che desiderino migliorare le proprie conoscenze informatiche. All’incontro, tenutosi il 15 aprile 2026, presso la sede di Pro Senectute ODV, via Interrato dell’Acqua Morta 54, per inaugurare i dieci nuovi PC portatili, errano presenti: il dott. Guido Scudellari, presidente Club Lions Cangrande di Verona il gr. uff. Alberto Marchesini, presidente della Fondazione Distrettuale Lions International N. 108-TA1 e il dott. Vincenzo Tagliaboschi, presidente dell’Associazione Pro Senectute ODV. L’assessora comunale ai Servizi Sociali, Luisa Ceni, ha avuto parole di apprezzamento, per la capacità di aggregazione dell’Associazione Pro Senectute ed ha elogiato l’iniziativa dei corsi informatici, rivolti agli anziani, ringraziando le tre Associazioni, per la positiva sinergia, sviluppata e per la preziosa attività, svolta costantemente al servizio degli anziani e della cittadinanza veronese. “Da tempo”, ha dichiarato il presidente della Pro Senectute ODV, dott. Vincenzo Tagliaboschi, “avevamo molte richieste di cittadini, che avrebbero voluto partecipare alle lezioni, ma, purtroppo, non eravamo in grado di accontentarle tutte. A novembre dello scorso anno, il docente, responsabile dei corsi, Matteo Cusenza, informava che i computers a disposizione erano ormai obsoleti e che, quindi, andavano sostituiti. Chiesto aiuto al Club Lions Cangrande di Verona, attivo, come noto, in opere di bene, lo stesso ha subito accolto la richiesta: il presidente, dott. Guido Scudellari e il Consiglio Direttivo hanno espresso, con entusiasmo la massima, disponibilità, sostenendo economicamente parte della spesa. Anche la Fondazione Distrettuale Lions International N. 108-TA1, a sua volta coinvolta, ha espresso appoggio all’istanza: il presidente, gr. uff. Alberto Marchesini e l’intero gruppo dirigente hanno deliberato di devolvere una somma, rivelatasi anch’essa importante. L’Associazione dispone, quindi, dei nuovi computers e conduce, già, da alcuni corsi, con una confortante partecipazione di iscritti, ed esprime, quindi, un sincero ringraziamento e tanta riconoscenza ai due Presidenti e ai rispettivi collaboratori, per il loro prezioso apporto. Questa collaborazione”, conclude il dott. Tagliaboschi, “ci permetterà di ampliare l’offerta formativa e di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, contribuendo a migliorare la loro qualità della vita e favorendone la partecipazione più attiva alla società”. “Il nostro intervento di supporto”, hanno affermato il presidente del Lions Club Verona Cangrande, dott. Guido Scudellari, e il presidente della Fondazione Distrettuale Lions International N. 108-TA1, gr. uff. Alberto Marchesini, “è nato dalla volontà di assicurare un contributo concreto al benessere della comunità veronese, consolidando un progetto, che favorisce l’autonomia, la socializzazione e l’accesso ai servizi digitali da parte dei cittadini, specialmente, anziani. I computer donati rappresentano non solo un aiuto materiale, ma anche un simbolo di attenzione verso le fasce più fragili della popolazione. Ridurre il divario digitale costituisce, oggi, una priorità sociale”, dichiarano i due rappresentanti dei Lions Club coinvolti, aggiungendo: “siamo perciò davvero orgogliosi di aver potuto collaborare con Pro Senectute ODV, per offrire strumenti e opportunità concrete a chi rischia di restare indietro o, addirittura, escluso”. Un nuovo corso gratuito si terrà, dal 16 aprile al 14 maggio, con un ciclo di otto lezioni, con orario dalle 15.30 alle 17.30. Per info e iscrizioni, rivolgersi all’Associazione Pro Senectute, presso il Centro Comunità, via Interrato dell’Acqua Morta, 54, Verona”. Importanti, di gande apertura, le due iniziative citate – finanziamento e istituzione di corsi informatici – in un momento, in cui le relative conoscenze, pur necessarie, non sono ancora dovutamente diffuse. Inziative, che a molti, permetteranno di rendersi meno difficile la vita, attraverso, appunto, l’acquisizione di una certa “pratica”, sempre più essenziale, per ottenere, oggi, informazioni e servizi”. Un cordiale grazie al dr. Maurizio Pedrini, per averci fornito i dati di cui sopra. Nella foto: la presentazione dei nuovi computers, nella sede di Pro Senecvtute, Verona.

Pierantonio Braggio







