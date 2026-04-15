Venerd 17 Aprile 2026    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2026-04-17 Confimi incontra l’assessore regionale Ruzza e avvia un tavolo permanente: «Brennero, autisti e mobilità i nodi da sciogliere» 2026-04-17 Donne del Vino: premi a Cesvi, Slow Food e Cuoche Combattenti per il valore sociale del cibo 2026-04-16 Vinitaly, brindisi tra Strade del vino Soave e Terre Sicane: un gemellaggio che unisce territori e visioni 2026-04-16 Agromafie: Coldiretti, legge Caselli, per la tutela filiera agroalimentare da 707 miliardi. Salvan: ”Norma lo scudo per la Dop Economy veneta” 2026-04-16 Repubblica di San Marino, una “Rosa”, su una moneta da 10.-€, in cu-ni, millesimo 2026 fior di conio… 2026-04-16 I Lions veronesi donano computers all’Associazione Pro Senectute ODV, Verona, per corsi gratuiti di informatica, destinati ad anziani. Presso la sede del Centro di Comunità dell’Isolo, inaugurate funzionali postazioni di lavoro. 2026-04-16 VINITALY. BOZZA (FI): “OBIETTIVO AMPLIARE EXPORT A NUOVI MERCATI. A DISPOSIZIONE AMBASCIATE E CONSOLATI” 2026-04-16 ALLE TENUTE AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI CONSEGNATO OGGI IL PREMIO VINITALY TERRITORY AMBASSADOR 2026 “INCARNANO UNA VISIONE AUTENTICA E PROFONDA DEL MADE IN ITALY” 2026-04-16 UPI Veneto: Flavio Pasini eletto nuovo Presidente, Andrea Nardin vicepresidente 2026-04-16 Verifica stato di avanzamento distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescantina. Il Sottosegretario Emanuele Prisco incontra in Prefettura i Sindaci della Valpolicella 2026-04-16 VINITALY CHIUDE LA 58ª EDIZIONE CON 90.000 PRESENZE DA 135 NAZIONI 2026-04-16 GRADO PRESENTA L’ESTATE 2026: UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI TRA MUSICA, ESPERIENZE, GUSTO E GRANDI APPUNTAMENTI 2026-04-16 HORMUZ, ANCE: LA DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ NON PUÒ ATTENDERE. 2026-04-16 L'HORTUS DEI GIUSTI DA OGGI HA UN NUOVO ALBERO, DEDICATO A PIERO CALAMANDREI 2026-04-15 Vinitaly chiude la sua 58 edizione, con 90.000 presenze, da 135 nazioni. Bricolo, presidente di Veronafiere: soddisfazione per il progetto top buyer, al completo, nei quattro giorni, segnale importante, in uno scenario internazionale complesso. Riscontro
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Venerd 17 Aprile 2026
Donne del Vino: premi a Cesvi, Slow Food e Cuoche Combattenti per il valore sociale del cibo

Consegnati durante una serata a Villa Della Torre della famiglia Mastella Allegrini, i riconoscimenti valorizzano realtà che, attraverso il cibo, promuovono solidarietà, sostenibilità e inclusione

Verona, aprile 2026 – È un segnale chiaro quello che emerge da Vinitaly 2026: il settore è vivo, consapevole e pronto ad affrontare le sfide con responsabilità. Un clima di fiducia concreta, lontano da facili entusiasmi, si intreccia con la necessità di fare sistema e costruire nuove alleanze.

In questo contesto, l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino ha rinnovato il proprio impegno nel promuovere una visione del vino che intreccia impresa, cultura e responsabilità sociale, culminata nella serata ospitata a Villa Della Torre della nostra socia Marilisa Allegrini.

Un evento speciale, condotto da Mariangela Bonfanti, che ha riunito oltre 140 persone tra produttrici, istituzioni e protagonisti del settore in un momento di condivisione e riflessione, durante il quale sono stati assegnati tre riconoscimenti a realtà che, attraverso il cibo, generano impatto positivo nella società.

I premi, realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco – che ha creato in esclusiva per Le Donne del Vino anche un ciondolo simbolico – sono stati assegnati a tre realtà accomunate da un forte impegno sociale, in cui il cibo diventa strumento di aiuto, crescita e rinascita.

A Fondazione Cesvi è stato conferito il riconoscimento “Cibo per la Vita, oltre il confine”, ritirato dal fondatore Maurizio Carrara. Un premio che valorizza il costante e concreto impegno dell’organizzazione nelle emergenze umanitarie e nel sostegno alle donne e alle loro famiglie in contesti di grande fragilità. In scenari di guerra e crisi, dove l’accesso al cibo diventa una questione di sopravvivenza, Cesvi interviene con tempestività garantendo aiuti alimentari e promuovendo sicurezza e dignità per le popolazioni colpite. Attraverso progetti innovativi come “Arance contro la povertà”, contribuisce inoltre a generare autonomia, sviluppo sostenibile e riscatto sociale, trasformando comunità vulnerabili, in linea con la visione del suo fondatore, capace di costruire una realtà presente nel mondo “qualunque cosa accada”.

Il premio “Cibo, economia del rispetto e sostenibilità” è stato assegnato a Slow Food, ritirato da Laura Norese, collaboratrice principale guida Slow wine e coordinatrice di una sede di Banca del Vino. Il riconoscimento sottolinea l’impegno con cui Slow Food promuove un modello di sviluppo fondato sul rispetto della terra, delle comunità e delle persone che producono il cibo. Attraverso la sua azione culturale e sociale, l’associazione contribuisce a valorizzare il ruolo delle donne nella filiera agroalimentare, spesso poco visibile ma essenziale per la tutela della biodiversità, dei saperi locali e delle tradizioni. Un lavoro che rafforza una visione del cibo e dell’agricoltura come espressione concreta di sostenibilità, responsabilità e cura del territorio.

Alle Cuoche Combattenti è andato il premio “Cibo, inclusione e dignità”, ritirato da Roberta Urso, Donna del vino siciliana e consigliere nazionale. Fondata da Nicoletta Cosentino, questa realtà rappresenta un esempio concreto di resilienza e riscatto: attraverso il lavoro e la creatività, donne che hanno vissuto la violenza trasformano la propria esperienza in forza, costruendo percorsi di indipendenza economica e autonomia personale. Un progetto che, anche grazie al cibo, si fa strumento di rinascita e cambiamento sociale, diffondendo un messaggio positivo di autodeterminazione, speranza e dignità.

«Aprire le porte di Villa Della Torre alle Donne del Vino è stato per me motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Marilisa Allegrini –. Questa serata dimostra come il vino possa essere anche veicolo di valori profondi, di cultura e di impegno verso la società.»

«Vinitaly ci lascia un segnale chiaro: il settore è vivo, attento e pronto ad affrontare le sfide con responsabilità – ha sottolineato la presidente Daniela Mastroberardino –. Come Donne del Vino crediamo che il futuro passi anche dalla capacità di costruire reti e di sostenere chi, attraverso il cibo, genera cambiamento»

«Eventi come questo testimoniano la forza di una comunità che sa fare sistema – ha commentato Barbara Ferro, Amministratore Delegato di Veronafiere –. Vinitaly è sempre più una piattaforma di relazioni e contenuti, capace di valorizzare esperienze che uniscono impresa e impegno sociale».

Le socie produttrici hanno offerto i loro vini dando vita a un banco di assaggio con oltre 90 etichette. Un momento di degustazione e confronto, curato del team sommelier delle Donne del Vino, coordinato da Piercarla Negro, sommelier e socia del Piemonte, e composto da Cristiana Figundio, Francesca Bertaggia e Carla Tommasi.

Le fotografie sono di Anna Chisaru.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Confimi incontra l’assessore regionale Ruzza e avvia un tavolo permanente: «Brennero, autisti e mobilità i nodi da sciogliere»
L'HORTUS DEI GIUSTI DA OGGI HA UN NUOVO ALBERO, DEDICATO A PIERO CALAMANDREI
HORMUZ, ANCE: LA DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ NON PUÒ ATTENDERE.
GRADO PRESENTA L’ESTATE 2026: UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI TRA MUSICA, ESPERIENZE, GUSTO E GRANDI APPUNTAMENTI
VINITALY CHIUDE LA 58ª EDIZIONE CON 90.000 PRESENZE DA 135 NAZIONI
Verifica stato di avanzamento distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescantina. Il Sottosegretario Emanuele Prisco incontra in Prefettura i Sindaci della Valpolicella
UPI Veneto: Flavio Pasini eletto nuovo Presidente, Andrea Nardin vicepresidente
ALLE TENUTE AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI CONSEGNATO OGGI IL PREMIO VINITALY TERRITORY AMBASSADOR 2026 “INCARNANO UNA VISIONE AUTENTICA E PROFONDA DEL MADE IN ITALY”
VINITALY. BOZZA (FI): “OBIETTIVO AMPLIARE EXPORT A NUOVI MERCATI. A DISPOSIZIONE AMBASCIATE E CONSOLATI”
I Lions veronesi donano computers all’Associazione Pro Senectute ODV, Verona, per corsi gratuiti di informatica, destinati ad anziani. Presso la sede del Centro di Comunità dell’Isolo, inaugurate funzionali postazioni di lavoro.
Repubblica di San Marino, una “Rosa”, su una moneta da 10.-€, in cu-ni, millesimo 2026 fior di conio…
Agromafie: Coldiretti, legge Caselli, per la tutela filiera agroalimentare da 707 miliardi. Salvan: ”Norma lo scudo per la Dop Economy veneta”
Vinitaly, brindisi tra Strade del vino Soave e Terre Sicane: un gemellaggio che unisce territori e visioni
UPI – e delle Province del Veneto: Flavio Pasini, eletto nuovo Presidente, Andrea Nardin vicepresidente
Vinitaly chiude la sua 58 edizione, con 90.000 presenze, da 135 nazioni. Bricolo, presidente di Veronafiere: soddisfazione per il progetto top buyer, al completo, nei quattro giorni, segnale importante, in uno scenario internazionale complesso. Riscontro
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 