Firmato Protocollo d’Intesa tra Confimi Apindustria Verona e Provincia, per rafforzare l’orientamento scuola-impresa



È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’orientamento scuola-lavoro, tra Confimi Apindustria Verona e la Provincia di Verona, un accordo, che punta a strutturare e rafforzare il collegamento tra sistema scolastico e mondo produttivo, valorizzando le piccole e medie imprese come contesti formativi di riferimento per i giovani del territorio. L’intesa nasce nell’ambito della Commissione Gruppo Impresa Scuola di Confimi, in coordinamento con i componenti Patrizia Aquironi, Fausto Borin, Silvia Lovato e Marco Gatti e su proposta del Distretto di Legnago. «L’obiettivo è quello di sviluppare un sistema organico di azioni di orientamento rivolte a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, docenti e famiglie, favorendo una conoscenza diretta del tessuto imprenditoriale veronese e delle competenze richieste dal mercato del lavoro», hanno spiegato la presidente di Confimi Industria Veneto, Maria Carlesi, e il presidente di Confimi Apindustria Verona, Claudio Cioetto. Tra le principali linee di intervento previste dal protocollo figurano incontri informativi e formativi in azienda, testimonianze imprenditoriali nelle scuole, percorsi di mentorship, iniziative di aggiornamento per i docenti e attività di valorizzazione delle esperienze di orientamento e avvicinamento al lavoro. Elemento qualificante dell’accordo è l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra Provincia, Confimi Apindustria Verona e istituti scolastici aderenti, incaricato di programmare annualmente le attività, individuare le scuole coinvolte e coordinare la partecipazione delle imprese. Il progetto, nato a Verona, è stato concepito fin dall’origine come iniziativa destinata ad essere estesa progressivamente a livello regionale, con l’obiettivo di diventare un modello di riferimento per tutto il Veneto.Alla firma del Protocollo sono inoltre intervenuti il vicepresidente della Provincia, David Di Michele, e il segretario di Federfarma Veneto, Matteo Vanzan. Sul versante operativo, Cioetto ha evidenziato come l’accordo rafforzi il ruolo delle imprese nel sistema educativo locale: «Le PMI veronesi diventano parte attiva dei percorsi di orientamento, contribuendo a ridurre la distanza tra scuola e lavoro. Attraverso questo protocollo mettiamo a disposizione il nostro network e le nostre esperienze per aiutare i ragazzi a conoscere da vicino le dinamiche produttive e a compiere scelte più consapevoli. È un investimento sul capitale umano del territorio e sulla competitività futura delle nostre imprese». «Questo protocollo rappresenta un passaggio strategico nel percorso che Confimi sta portando avanti sul fronte dell’orientamento scuola–impresa», hanno sottolineato Patrizia Aquironi, presidente del Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona e il consigliere di Confimi Apindustria Verona Marco Gatti. «Mettere in rete istituzioni, scuole e PMI significa costruire un sistema strutturato capace di accompagnare i giovani nelle loro scelte, offrendo esperienze concrete e rafforzando la consapevolezza delle opportunità professionali. Il valore aggiunto di questo progetto è proprio la capacità delle imprese di diventare luoghi di formazione reale, e la prospettiva di una sua estensione regionale ne amplifica ulteriormente l’impatto». Il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini, ha rimarcato il valore condiviso dell’iniziativa: «L'accordo con Confimi Apindustria Verona si sviluppa da un principio e da un valore condiviso: la cultura del lavoro deve nascere già tra i banchi di scuola. Le necessità delle nostre aziende e le aspettative dei ragazzi e delle ragazze vanno soddisfatte facendo dialogare e incontrare questi due mondi quanto prima possibile. L'accordo che abbiamo siglato va esattamente in questa direzione». Lodevolissimo accordo, grande passo avanti, in tema di formazione giovanile, volta alla possibile introduzione di giovani nel mondo lavorativo dell’impresa, giovani dotati di conoscenze e di competenze, che permetteranno loro di sentirsi padroni del mestiere e di dare il proprio contributo all’azienda, con serenità.

Pierantonio Braggio







